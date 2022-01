English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 17 janvier 2022

VINCI Airports – Trafic 2021

Poursuite de la reprise du t rafic au 4 ème trimestre 2021 (x2,3 par rapport à 2020, en repli de 46% par rapport à 2019 )

Sur l’ensemble de l’année, trafic en hausse de 12% par rapport à celui de 2020, et inférieur de 66% à celui de 2019

L a progression du trafic se poursuit malgré la recrudescence de l’épidémie en décembre

Les annonces de renforcement de capacité et de nouvelles routes dans plusieurs aéroports du réseau devraient encourager la croissance du trafic dans les prochains mois

Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au 4ème trimestre 2021, un chiffre en baisse de 46% par rapport à la même période de 2019, mais représentant plus du double du trafic du 4ème trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2021, ce sont quelques 86 millions de passagers accueillis, soit un trafic en recul de 66% par rapport à 2019, et en hausse de 12% par rapport à l’année 2020.

Après des résultats très encourageants en octobre et novembre (respectivement -48% et -44%), la fin de l’année a été marquée par un contexte de recrudescence de l’épidémie dans certains pays du fait de l’émergence du variant Omicron. Cependant, contrairement à la fin 2020 les gouvernements n’ont pas recouru à des mesures de limitation trop forte des déplacements, préférant s’appuyer sur le dépistage et le taux élevé de population vaccinée dans la plupart des pays. Dans la plupart des aéroports du réseau, la reprise du trafic passagers s’est donc poursuivie au 4ème trimestre 2021. Dans le détail, en République dominicaine et au Costa Rica, le trafic continue de se maintenir près de son niveau atteint en 2019. Au Portugal, au Royaume-Uni, en Serbie et au Chili, le nombre de passagers transportés est de deux à quatre fois supérieur au trafic du 4ème trimestre 2020. De plus, le Cambodge et le Chili ont rouvert ce trimestre – après des mois de fermeture - leurs frontières aux voyageurs internationaux. Illustrant cette tendance de reprise, le taux de remplissage (load factor) moyen des avions opérant sur le réseau VINCI Airports a dépassé 70% en octobre et en novembre, pour la première fois depuis le début de la crise.

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic 2021 par rapport à ceux de la même période de 2019.

Le trafic des aéroports du Portugal a retrouvé au 4 ème trimestre 2021 un niveau équivalent à 73% du trafic au même trimestre de 2019 (x3,2 par rapport au 4 ème trimestre 2020), en amélioration de près de 19 points par rapport au trimestre précédent. La fréquentation des liaisons avec les principales capitales européennes a particulièrement augmenté en octobre et novembre lors des congés d’automne (-18% avec Orly, -11% avec Amsterdam, -12% avec Genève, +2% avec Londres Heathrow). Le rythme de la reprise a toutefois montré quelques signes de ralentissement à la fin de l’année en raison de la cinquième vague épidémique.





a retrouvé au 4 trimestre 2021 un niveau équivalent à 73% du trafic au même trimestre de 2019 (x3,2 par rapport au 4 trimestre 2020), en amélioration de près de 19 points par rapport au trimestre précédent. La fréquentation des liaisons avec les principales capitales européennes a particulièrement augmenté en octobre et novembre lors des congés d’automne (-18% avec Orly, -11% avec Amsterdam, -12% avec Genève, +2% avec Londres Heathrow). Le rythme de la reprise a toutefois montré quelques signes de ralentissement à la fin de l’année en raison de la cinquième vague épidémique. Au Royaume-Uni , le trafic à l’aéroport de Londres Gatwick a continué sa reprise. La période des congés d’automne ainsi que l’assouplissement des règles d’entrée sur le territoire britannique en octobre et novembre ont notamment profité aux liaisons internationales : Dublin (de -68% au Q3 à -41% au Q4), Tenerife (de -79% à -52%), Lanzarote (de -75% à -26%), Malaga (de -83% à -66%). L’allègement des critères d’entrée sur le territoire au Royaume-Uni à partir de début janvier devrait encourager cette tendance, tout comme les capacités supplémentaires annoncées pour les prochains mois par British Airways (réouverture d’une base pour ses vols court-courriers avec 18 appareils d’ici fin mai) et Wizz Air (ouverture de 14 nouvelles liaisons directes et 4 nouveaux avions basés).





, le trafic à l’aéroport de Londres Gatwick a continué sa reprise. La période des congés d’automne ainsi que l’assouplissement des règles d’entrée sur le territoire britannique en octobre et novembre ont notamment profité aux liaisons internationales : Dublin (de -68% au Q3 à -41% au Q4), Tenerife (de -79% à -52%), Lanzarote (de -75% à -26%), Malaga (de -83% à -66%). L’allègement des critères d’entrée sur le territoire au Royaume-Uni à partir de début janvier devrait encourager cette tendance, tout comme les capacités supplémentaires annoncées pour les prochains mois par British Airways (réouverture d’une base pour ses vols court-courriers avec 18 appareils d’ici fin mai) et Wizz Air (ouverture de 14 nouvelles liaisons directes et 4 nouveaux avions basés). La période des congés d’automne a également bénéficié aux aéroports du réseau VINCI Airports en France, où le trafic a gagné environ 20 points à Nantes et Lyon sur cette période. Les passagers au départ de Nantes ont privilégié les destinations de villégiature telles que Nice (+23%) ou Barcelone (+30%). Cette hausse s’est ensuite essouflée avec la 5 ème vague épidémique. Plusieurs compagnies (comme Volotea, Transavia, Swiss, Corsair) ont confirmé l’ouverture de nouvelles lignes à Nantes ou Lyon dès le mois de décembre ou pour la prochaine saison d’été, laissant présager une accélération du trafic dans les mois à venir.





où le trafic a gagné environ 20 points à Nantes et Lyon sur cette période. Les passagers au départ de Nantes ont privilégié les destinations de villégiature telles que Nice (+23%) ou Barcelone (+30%). Cette hausse s’est ensuite essouflée avec la 5 vague épidémique. Plusieurs compagnies (comme Volotea, Transavia, Swiss, Corsair) ont confirmé l’ouverture de nouvelles lignes à Nantes ou Lyon dès le mois de décembre ou pour la prochaine saison d’été, laissant présager une accélération du trafic dans les mois à venir. Le nombre de passagers accueillis ce trimestre à Belgrade en Serbie est en recul de 40% par rapport au même trimestre de 2019. La demande de vols a été particulièrement soutenue sur les destinations d’Istanbul (+8%) et Dubai (+19%). Le trafic pourrait s’intensifier dans les prochains mois à la faveur du renforcement par Air Serbia des capacités de son hub de Belgrade : reprise des routes vers Nice, Madrid et Venise et nouvelle route entre Belgrade et Nis.





est en recul de 40% par rapport au même trimestre de 2019. La demande de vols a été particulièrement soutenue sur les destinations d’Istanbul (+8%) et Dubai (+19%). Le trafic pourrait s’intensifier dans les prochains mois à la faveur du renforcement par Air Serbia des capacités de son hub de Belgrade : reprise des routes vers Nice, Madrid et Venise et nouvelle route entre Belgrade et Nis. Au Japon , le trafic progresse de 23 points au cours du trimestre, grâce à la reprise des vols domestiques à la suite de la levée de l’état d’urgence fin septembre (-29% en décembre), alors que les frontières restent depuis plusieurs mois fermées.





le trafic progresse de 23 points au cours du trimestre, grâce à la reprise des vols domestiques à la suite de la levée de l’état d’urgence fin septembre (-29% en décembre), alors que les frontières restent depuis plusieurs mois fermées. Aux États-Unis , le trafic à l’aéroport d’Orlando Sanford a progressé de près de 30 points sur le trimestre à la faveur d’une accalmie de l’épidémie dans le pays. Sur certaines routes le nombre de passagers transportés s’est rapproché, voire a dépassé le niveau pré-pandémie, sur des destinations comme Asheville (-6%), Allentown (+5%) ou Harrisburg (-5%). L’aéroport a accueilli ce trimestre de nouvelles routes internationales avec le Canada (Toronto), opérées par les compagnies Swoop airlines et Flair airlines.





le trafic à l’aéroport d’Orlando Sanford a progressé de près de 30 points sur le trimestre à la faveur d’une accalmie de l’épidémie dans le pays. Sur certaines routes le nombre de passagers transportés s’est rapproché, voire a dépassé le niveau pré-pandémie, sur des destinations comme Asheville (-6%), Allentown (+5%) ou Harrisburg (-5%). L’aéroport a accueilli ce trimestre de nouvelles routes internationales avec le Canada (Toronto), opérées par les compagnies Swoop airlines et Flair airlines. Le trafic des aéroports de République d ominicaine s’est stabilisé sur le trimestre à un niveau très proche de son niveau d’avant-pandémie. Certaines liaisons ont fortement contribué au dynamisme du trafic, notamment les vols entre Saint-Domingue et Miami (+27%) ou Madrid (+40%). Face à la forte demande sur cette dernière route, la compagnie Iberia a de nouveau renforcé en novembre la fréquence de desserte hebdomadaire à 13 vols. Cette destination est aujourd’hui la première d’Amérique Latine où Iberia offre significativement plus de vols qu’avant la pandémie. Le trafic est en recul en décembre à cause des perturbations opérationnelles aux Etats-Unis (annulations de vols liées à la pénurie de personnel).





s’est stabilisé sur le trimestre à un niveau très proche de son niveau d’avant-pandémie. Certaines liaisons ont fortement contribué au dynamisme du trafic, notamment les vols entre Saint-Domingue et Miami (+27%) ou Madrid (+40%). Face à la forte demande sur cette dernière route, la compagnie Iberia a de nouveau renforcé en novembre la fréquence de desserte hebdomadaire à 13 vols. Cette destination est aujourd’hui la première d’Amérique Latine où Iberia offre significativement plus de vols qu’avant la pandémie. Le trafic est en recul en décembre à cause des perturbations opérationnelles aux Etats-Unis (annulations de vols liées à la pénurie de personnel). La progression du trafic vers son niveau d’avant-crise à l’aéroport de Salvador de Bahia au Brésil se confirme ce trimestre. La compagnie GOL a ouvert plus de 20 nouvelles destinations au mois de décembre grâce à la création de deux nouvelles plages de connexion par jour. Cela s’est traduit par une forte fréquentation des vols à destination de São Paulo (VCP +48%), Rio (SDU +99%), Belo Horizonte (+11%). En décembre, l’aéroport a franchi une étape importante de son développement : pour la première fois de son histoire, il était connecté en liaison directe à toutes les capitales du sud du pays. Enfin, 6 nouvelles destinations seront ouvertes en janvier : Porto Velho, Montes Claros, São José do Rio Preto, Cuiabá, Belém, Florianópolis.





se confirme ce trimestre. La compagnie GOL a ouvert plus de 20 nouvelles destinations au mois de décembre grâce à la création de deux nouvelles plages de connexion par jour. Cela s’est traduit par une forte fréquentation des vols à destination de São Paulo (VCP +48%), Rio (SDU +99%), Belo Horizonte (+11%). En décembre, l’aéroport a franchi une étape importante de son développement : pour la première fois de son histoire, il était connecté en liaison directe à toutes les capitales du sud du pays. Enfin, 6 nouvelles destinations seront ouvertes en janvier : Porto Velho, Montes Claros, São José do Rio Preto, Cuiabá, Belém, Florianópolis. Au Chili, le trafic est en progression de 25 points par rapport au trimestre précédent. Cette dynamique s’explique par la très forte fréquentation des lignes domestiques (-12% sur l’ensemble du trimestre par rapport à la même période de 2019) et, dans une moindre mesure, par l’accroissement du trafic sur certaines lignes internationales depuis la réouverture des frontières le 1er octobre (Bogota de -76% au Q3 à -36% au Q4, Miami MIA de -61% à -10%).





Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2021

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports* en décembre 2021





Décembre 2021 Cumul à fin décembre

(12 mois) Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 VINCI Airports x2,3 -46% +12% -66% Portugal (ANA) x2,7 -32% +39% -58% Royaume-Uni x4,7 -65% -28% -84% Japon (Kansai Airports) +53% -62% -28% -78% Chili (Nuevo Pudahuel) x2,1 -30% +17% -59% France x2,7 -38% +28% -59% Cambodge (Cambodia Airports) N/S -95% -88% -98% Etats-Unis x3,0 -16% +75% -33% Brésil +32% -10% +43% -28% Serbie x2,7 -36% +73% -47% République dominicaine (Aerodom) +76% -7% +88% -17% Suède +15% -79% +7% -73% Costa Rica x4,0 -1% +72% -32%

*Données à 100 %, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

N/S : Le nombre de passagers étant très faible, la comparaison d’une période à l’autre n’est pas pertinente.



II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports** en décembre 2021





Décembre 2021 Cumul à fin décembre

(12 mois) Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 VINCI Airports +66% -30% +13% -50% Portugal (ANA) x2,1 -15% +31% -44% Royaume-Uni x3,2 -47% -20% -77% Japon (Kansai Airports) +14% -36% -9% -50% Chili (Nuevo Pudahuel) +67% -27% +25% -50% France x2,0 -29% +17% -51% Cambodge (Cambodia Airports) N/S -87% -62% -90% Etats-Unis +68% -7% +27% -22% Brésil +17% -4% +36% -14% Serbie +81% -18% +45% -31% République dominicaine (Aerodom) +22% -16% +57% -14% Suède -12% -73% +4% -65% Costa Rica x2,6 +15% x2,3 -7%

**Données à 100 %, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

N/S : Le nombre de mouvements étant très faible, la comparaison d’une période à l’autre n’est pas pertinente.



En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2021 Var.

T4 2021 / T4 2019

(%) Var.

T4 2021 / T4 2020 (%) 2021 Var.

2021/2019

(%) Var.

2021/2020

(%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 5 061 -31% x3,4 12 149 -61% +31% Porto (OPO) 100 2 240 -27% x3,0 5 842 -55% +32% Faro (FAO) 100 1 167 -26% x3,1 3 265 -64% +48% Madère 100 717 -5% x2,9 2 026 -40% +73% Açores 100 447 -8% x2,4 1 616 -34% +80% TOTAL 9 632 -27% x3,2 24 899 -58% +39% Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 3 137 -70% x4,5 6 255 -87% -38% Belfast (BFS) 100 956 -28% x4,3 2 330 -63% +33% TOTAL 4 093 -65% x4,4 8 585 -84% -28% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 1 140 -85% +31% 3 057 -90% -53% Itami (ITM) 40 2 594 -39% +11% 6 758 -59% -12% Kobé (UKB) 40 609 -31% +25% 1 625 -52% 0% TOTAL 4 343 -66% +18% 11 440 -78% -28% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 4 029 -32% x2,5 10 008 -59% +17% TOTAL 4 029 -32% x2,5 10 008 -59% +17% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron

(LYN) 31 1 606 -40% x3,0 4 530 -61% +27% Nantes Atlantique (NTE) 85 1 094 -32% x2,9 3 294 -54% +42% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 2 -74% x5,1 3 -83% -18% Rennes Bretagne (RNS) 49 138 -26% x3,0 395 -54% +54% Dinard Bretagne (DNR) 49 0 -99% -83% 1 -99% -96% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 12 -74% x8,2 14 -96% -93% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 4 -83% x4,9 7 -97% -94% Toulon Hyères (TLN) 100 99 +5% x2,5 346 -32% +68% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 42 -59% x2,6 92 -79% -20% TOTAL 2 997 -37% x3,0 8 681 -59% +28%

III - Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (% T4 2021 Var.

T4 2021 / T4 2019 (%) Var.

T4 2021 / T4 2020 (%) 2021 Var.

2021/2019

(%) Var.

2021/2020

(%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 85 -94% N/S 250 -96% -81% Siem Reap (REP) 70 2 -100% N/S 2 -100% -100% Sihanoukville (KOS) 70 1 -100% N/S 17 -99% -92% TOTAL 88 -97% N/S 270 -98% -88% Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 661 -16% +68% 2 394 -27% +55% Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 411 -14% x4,0 3 728 -38% +87% Atlantic City (ACY) MC* 226 -19% x2,5 867 -24% +92% TOTAL 2 297 -15% x2,8 6 989 -33% +75% Brésil Salvador (SSA) 100 1 868 -12% +46% 5 583 -28% +43% TOTAL 1 868 -12% +46% 5 583 -28% +43% Serbie Belgrade (BEG) 100 850 -40% x2,0 3 286 -47% +73% TOTAL 850 -40% x2,0 3 286 -47% +73% République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 172 -1% x1,9 4 160 -8% x2,1 Puerto Plata (POP) 100 143 -14% x3,0 395 -54% +11% Samana (AZS) 100 15 -50% x24 23 -86% -58% La Isabela (JBQ) 100 20 -7% +10% 69 -18% +47% TOTAL 1 350 -4% x2,0 4 648 -17% +88% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 155 -70% +48% 607 -73% +7% TOTAL 155 -70% +48% 607 -73% +7% Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 262 0% x5,1 827 -32% +72% TOTAL 262 0% x5,1 827 -32% +72% Total VINCI Airports 31 964 -46% x2,3 85 822 -66% +12%

*MC : Management Contract

N/S : Le nombre de passagers étant très faible, la comparaison d’une période à l’autre n’est pas pertinente.

IV - Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2021 Var.

T4 2021 /

T4 2019 (%) Var.

T4 2021 /

T4 2020

(%) 2021 Var.

2021/2019

(%) Var.

2021/2020

(%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 40 929 -22% x2,2 111 598 -49% +29% Porto (OPO) 100 17 710 -24% x2,0 51 839 -46% +23% Faro (FAO) 100 9 605 -10% x1,9 32 317 -45% +44% Madère 100 6 017 0% x1,9 18 543 -29% +49% Açores 100 5 963 +2% +25% 25 214 -15% +37% TOTAL 80 274 -18% x2,0 239 671 -44% +31% Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 24 665 -61% x3,2 51 975 -81% -32% Belfast (BFS) 100 9 159 -16% x2,0 25 187 -49% +23% TOTAL 33 824 -54% x2,8 77 162 -77% -20% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 19 799 -61% +21% 66 637 -68% -20% Itami (ITM) 40 29 341 -15% +13% 93 474 -32% -3% Kobé (UKB) 40 8 388 -3% +13% 28 167 -10% +7% TOTAL 57 528 -39% +16% 188 278 -50% -9% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 27 818 -30% x1,9 78 224 -50% +25% TOTAL 27 818 -30% x1,9 78 224 -50% +25% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 18 636 -35% x1,8 60 422 -51% +22% Nantes Atlantique (NTE) 85 9 122 -36% x2,1 28 458 -55% +22% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 282 -32% +24% 1 005 -39% +9% Rennes Bretagne (RNS) 49 1 738 -41% x1,8 5 694 -57% +36% Dinard Bretagne (DNR) 49 116 -49% +26% 525 -59% -21% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 481 -24% x2,6 1 036 -73% -65% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 161 -3% x2,5 2 900 -58% -40% Toulon Hyères (TLN) 100 1 736 -10% +57% 9 219 -17% +51% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 345 -39% +51% 3 691 -60% -5% TOTAL 34 617 -34% x1,9 112 950 -51% +17%





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T4 2021 Var. T4 2021 / T4 2019 (%) Var. T4 2021 / T4 2020 (%) 2021 Var.

2021 / 2019

(%) Var.

2021 / 2020

(%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 2 860 -81% N/S 10 173 -82% -45% Siem Reap (REP) 70 59 -99% N/S 161 -100% -98% Sihanoukville (KOS) 70 179 -96% N/S 654 -96% -79% TOTAL 3 098 -89% N/S 10 988 -90% -62% Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 4 958 -14% +22% 20 267 -17% +27% Hollywood Burbank (BUR) MC* 28 730 -8% +77% 91 389 -24% +24% Atlantic City (ACY) MC* 2 069 +3% x2,0 7 712 -4,9% +66% TOTAL 35 757 -9% +68% 119 368 -22% +27% Brésil Salvador (SSA) 100 20 199 -5% +27% 67 628 -14% +36% TOTAL 20 199 -5% +27% 67 628 -14% +36% Serbie Belgrade (BEG) 100 12 932 -21% +58% 48 842 -31% +45% TOTAL 12 932 -21% +58% 48 842 -31% +45% République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 10 483 -8% +50% 40 605 -6% +69% Puerto Plata (POP) 100 1 181 -5% x2,0 3 479 -44% +22% Samana (AZS) 100 183 -28% x1,9 524 -60% +3% La Isabela (JBQ) 100 1 991 -15% +13% 7 403 -22% +27% TOTAL 13 849 -9% +47% 52 156 -14% +57% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 1 226 -64% +21% 5 013 -65% +4% TOTAL 1 226 -64% +21% 5 013 -65% +4% Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 3 602 +14% x3,3 12 930 -7% x2,3 TOTAL 3 602 +14% x3,3 12 930 -7% x2,3 Total VINCI Airports 324 724 -33% +67% 1 013 210 -50% +13%

*MC : Management Contract

N/S : Le nombre de mouvements étant très faible, la comparaison d’une période à l’autre n’est pas pertinente.

