CATANA GROUP : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021/2022 : + 64.4 % Croissance exceptionnelle, en ligne avec les prévisions de l’exercice

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021/2022 : + 64.4 %

Croissance exceptionnelle, en ligne avec les prévisions de l’exercice

En milliers d’euros CA T1 2021/2022 CA T1 2020/2021 Variation en % BATEAUX 28 689 17 235 + 66.4 % Brokerage et divers 828 531 ns Ventes de reprises (occasion) ns Bateaux neufs 27 861 16 704 + 66.8 % SERVICES 1 055 854 + 23% TOTAL 29 744 18 089 + 64.4 %

Comme attendu, et porté par l’accélération massive de ses ventes au cours des derniers mois, CATANA GROUP affiche un premier trimestre en très forte croissance (+ 64 %) confirmant les perspectives annoncées pour cet exercice 2021/2022.

Ralenti par l’apparition brutale en 2020 de la crise sanitaire COVID-19, CATANA GROUP est tout de même parvenu à conserver un profil vertueux, avec notamment une croissance de 23 % en 2021 de son chiffre d’affaires, qui lui a permis de doubler sa rentabilité opérationnelle

Depuis plusieurs mois, CATANA GROUP bénéficie à la fois du solide ancrage de son concept innovant et disruptif BALI dans le marché des multicoques, de gammes essentiellement composées de nouveautés, le tout dans un climat de reprise économique mondiale soutenue

Dans ce contexte, le Groupe a vu son carnet de commandes multiplié par 5 en l’espace d’un an avec des perspectives de croissance exceptionnelle pour les deux prochains exercices.

Ainsi, porté par son pôle BATEAUX (+ 66 %), essentiellement composé de ventes bateaux neufs, CATANA GROUP affiche un premier trimestre 2021/2022 déjà en très nette croissance (+ 64 %), en ligne avec les prévisions de l’exercice.

Le pôle SERVICES affiche également une belle dynamique avec une activité trimestrielle en hausse de 23 % par rapport à N-1.

Forte augmentation de la production dans un contexte de pénurie des composants et de difficultés de recrutement

Cette forte croissance est bien évidemment accompagnée d’une augmentation significative des volumes de production. Disposant déjà d’outils industriels performants prêts à absorber ce niveau de production, le Groupe est parvenu à recruter 164 personnes depuis le début de l’exercice dont 120 en France, ce malgré une pénurie de candidats. La feuille de route prévoit encore la création de près de 70 postes supplémentaires en France dans les 4 prochains mois.

CATANA GROUP n’échappe cependant pas non plus à la forte tension qui pèse sur les livraisons des matières premières avec pour conséquence des adaptations organisationnelles qui nécessitent beaucoup d’agilité et peuvent engendrer des coûts supplémentaires.

Malgré quelques perturbations dans les livraisons, la situation reste sous contrôle et ne remet pas en cause les objectifs du Groupe de très forte croissance rentable pour l’exercice en cours

Poursuite de l’augmentation du carnet de commandes

Malgré l’annulation récente du salon de Düsseldorf, le Groupe a pu participer à de nombreux salons nautiques mondiaux depuis septembre dernier, permettant ainsi à CATANA GROUP de montrer l’étendue de ses gammes, dont beaucoup de nouveautés n’avaient pas pu être présentées jusque-là au grand public, en raison de la crise sanitaire.

L’actualité du Groupe sera également soutenue dans les prochains mois avec les sorties attendues du nouveau BALI 4.4 et le tout nouveau modèle de la marque CATANA, l’OCEAN CLASS.

Dans ce contexte, le carnet de commandes de CATANA GROUP continue de se renforcer et se ventile de la manière suivante :

Sur l’exercice en cours, après les 27.8 M€ facturés sur ce premier trimestre, il représente un potentiel de facturation supplémentaire de 133 M€, soit un chiffre d’affaires de 160 M€ sur l’exercice en cours ;





190 M€ de commandes sont déjà signés pour l’exercice prochain 2022/2023 ;





La visibilité s’étend également à l’exercice 2023/2024 avec déjà 80 M€ de commandes fermes.





Ce premier trimestre confirme la perspective d’une forte croissance sur l’exercice en cours d’environ 60%. Même si les tensions d’approvisionnement de matières premières représentent un facteur de risque à surveiller particulièrement, le Groupe est d’ores et déjà assuré de réaliser un exercice 2021/2022 exceptionnel qui confirmera la nouvelle place prise par CATANA GROUP dans le marché mondial des multicoques.

