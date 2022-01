Selskabsmeddelelse Nr. 01/2022

København, 18. januar 2022



Conferize A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S (”Selskabet”) onsdag d. 2. februar 2022 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets hjemsted Automatikvej 1, 2860 Søborg. Der er endvidere mulighed for elektronisk deltagelse. Under hensyntagen til den aktuelle smittesituation i Danmark, opfordres aktionærerne til alene at deltage elektronisk.

I det omfang, at generalforsamlingen ikke vil kunne afvikles elektronisk på betryggende vis, vil generalforsamlingen blive udskudt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er vedhæftet denne meddelelse – og kan i øvrigt findes på conferize.com/investor.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen med henblik på at vælge Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.





Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.



Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com





