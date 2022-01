Finnish English

Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet 18.1.2022 klo 13.00



Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Kosunen



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Markku Kosunen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Scanfil Oyj

LEI: 7437004XD6U0FFDCT507

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 9360/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-01-13

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000029905

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1167 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(2): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(3): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(4): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(5): Volyymi: 351 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(6): Volyymi: 399 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(7): Volyymi: 1982 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(8): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(9): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(10): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(11): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(12): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(13): Volyymi: 828 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(14): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(15): Volyymi: 828 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(16): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(17): Volyymi: 647 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(18): Volyymi: 1875 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(19): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(20): Volyymi: 399 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(21): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(22): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(23): Volyymi: 1751 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(24): Volyymi: 668 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(25): Volyymi: 445 Yksikköhinta: 7.64 EUR

(26): Volyymi: 1207 Yksikköhinta: 7.64 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(26): Volyymi: 15000 Keskihinta: 7.64 EUR



Scanfil Oyj



Lisätietoja:

Pasi Hiedanpää

Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä

puh. 050 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com



Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.



Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com