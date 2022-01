Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes indirekte transaktioner med Gabriel Holding A/S’ aktier

English Danish

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 offentliggør Gabriel Holding A/S følgende transaktion.

Storaktionær i Gabriel Holding A/S, GAB Invest ApS, har meddelt, at der er gennemført ændring i ejerkredsen. Det betyder, som udspecificeret i nedenstående, at de tre tilbageværende anpartshavere (før 4) øger deres respektive ejerandel i GAB Invest ApS, og herigennem deres indirekte andel af aktiebeholdningen i Gabriel Holding A/S. Transaktionen sker således på holdingselskabsniveau.

Vedhæftet fil