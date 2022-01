Communiqué de presse – Mercredi 19 janvier 2022 – 17h45

Exceptionnelle progression des résultats 2021

Résultat net part du groupe : 6 68 M€, progression de + 14 0 %

Dividende de 2,60 €/action (+24%)

P atrimoine PREMIUM expertisé à 3 ,75 Mds€ HD (+ 24 %)

Lancement et livraison d’Aut0nom®, l’entrepôt à bilan carbone neutre

Compte de résultat consolidé Exercice 2021 Exercice 2020 Variation Revenus locatifs 157 M€ 142 M€ + 10% Résultat net récurrent 112 M€

5 €/action* 103 M€

4,6 €/action + 8% Résultat net part du groupe







dont variation de JV immeubles 668 M€

29,7 €/action*

543 M€ 279 M€

12,5 €/action

175 M€ + 140% Dividende par action ** 2,60 € 2,10 € + 24% Informations Bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation ANR EPRA NRV /action 103 €/action 73 €/action + 41% Valeur du patrimoine hors droits 3,75 Mds€ 3 Mds€ + 24% Ratio d’endettement LTV 43% 54% -1100 pdb Coût de la dette 1,50% 1,65% -15 pdb Taux d’occupation 99% 100% - 1 point

* calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de l’exercice : 22.495.656

** Le dividende sera soumis à l’approbation de l’AGM du 24 mars 2022.

Le 17 janvier 2022, le Directoire d’Argan a arrêté les comptes consolidés 2021. Les procédures d’audit de nos commissaires aux comptes sur ces comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des vérifications spécifiques.

Résultats 20 2 1

Résultat net récurrent en augmentation de + 8%

Le résultat net récurrent est de 112 M€, en hausse de + 8% et représente 71% des revenus locatifs.

Sur l’exercice 2021, les revenus locatifs d’Argan s’élèvent à 156,8 M€, en hausse de + 10% par rapport à l’exercice 2020 (142,4 M€) dépassant ainsi l’objectif initial de 154 M€.

L’EBITDA (résultat opérationnel courant) s’établit à 147,1 M€, en augmentation de + 11%.

L’exceptionnelle hausse du résultat net part du groupe de + 142% à 668,1 M€ s’explique principalement par la très importante variation de juste valeur positive du patrimoine de 543 M€ en 2021 contre 175 M€ en 2020, du fait notamment de la contraction des taux de capitalisation qui s’établissent à 4,30% hors droits contre 5,05% l’année précédente.

Un Patrimoine Premium de 3,3 millions de mètres carrés expertisé à 3,75 Mds€ HD (+24%)

En 2021, ARGAN a investi 240 M€, représentant plus de 325.000 m² :

En mars, livraison d’une plateforme logistique de 14.200 m 2 située sur la commune de Gondreville (54), louée à COLRUYT , enseigne de supermarché de proximité, pour une durée ferme de 9 ans . L’installation en toiture d’une centrale photovoltaïque produisant 150 MWh par an destinés à l’autoconsommation de COLRUYT permet une économie d’émission de 10 tonnes de CO² par an ;

située sur la commune de Gondreville (54), louée à , enseigne de supermarché de proximité, pour une . L’installation en toiture d’une centrale photovoltaïque produisant 150 MWh par an destinés à l’autoconsommation de COLRUYT permet ; En mai, livraison de l’extension de 12.000 m 2 composée de deux nouvelles cellules sur le site Décathlon de Ferrières-en-Brie (77). Une cellule est louée à DECATHLON dans le cadre d’un bail de 6 ans fermes. La seconde cellule est louée à XEFI , entreprise leader des services informatiques auprès de TPE/PME, dans le cadre d‘un bail de 6 ans fermes ;

composée de deux nouvelles cellules sur le site Décathlon de Ferrières-en-Brie (77). Une cellule est louée à dans le cadre d’un bail de 6 ans fermes. La seconde cellule est louée à , entreprise leader des services informatiques auprès de TPE/PME, dans le cadre d‘un bail de 6 ans fermes ; En mai, acquisition auprès de Carrefour de 3 entrepôts situés à Lens (62), Marseille (13) et au Plessis- Pâté (91) pour une surface totale de 70.000 m 2 dans le cadre de la création d’une SCI commune détenue à 60% par Argan et 40% par le groupe Carrefour. L’entrepôt du Plessis-Pâté est loué en totalité à CARREFOUR et la réhabilitation des entrepôts de Lens et Marseille est en cours, lesquels seront loués à des tiers déjà identifiés ;

dans le cadre de la création d’une SCI commune détenue à 60% par Argan et 40% par le groupe Carrefour. L’entrepôt du Plessis-Pâté est loué en totalité à et la réhabilitation des entrepôts de Lens et Marseille est en cours, lesquels seront loués à des tiers déjà identifiés ; En juin, livraison d’un nouvel entrepôt de 22.000 m 2 à Escrennes (45) loué à FDG Group , leader sur le marché non alimentaire de la grande distribution, dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes ;

à Escrennes (45) loué à , leader sur le marché non alimentaire de la grande distribution, dans le cadre d’un ; En août, livraison de la plateforme logistique de 185.000 m² sur 4 niveaux située proche de Metz (57), louée à A MAZON France pour une durée ferme de 15 ans . La centrale photovoltaïque installée en toiture, le système de récupération des eaux de pluie, la végétalisation du site et les autres avancées environnementales intégrées au projet ont permis l’obtention d’une certification BREEAM Very Good. L’autoconsommation permet une économie d’émission de 36 tonnes de CO² par an ;

. La centrale photovoltaïque installée en toiture, le système de récupération des eaux de pluie, la végétalisation du site et les autres avancées environnementales intégrées au projet ont permis l’obtention d’une certification BREEAM Very Good. L’autoconsommation permet ; En novembre, livraison de l’extension de 18.000 m² de la plateforme logistique située à Meung-sur-Loire (45) pour la porter à un total de 32.0000 m². Deux cellules d’une surface totale de 13.000 m² sont louées à ASTR’IN, organisateur de transports terrestres et logistique.

En parallèle, ARGAN a cédé en octobre 2021 à l’OPPCI GROUPAMA GAN REIM un portefeuille de quatre plateformes logistiques d’une surface totale de plus de 53.000 m².

Après ces opérations, le patrimoine construit (hors actifs immobiliers en cours de développement) s’établit à 3 265 000 m² au 31 décembre 2021, comparé à 2 990 000 m² fin 2020. Sa valorisation s’élève à 3 745 M€ hors droits, soit 3 934 M€ droits compris.

La valorisation du patrimoine progresse ainsi de + 24%, passant de 3 012 M€ fin 2020 à 3 745 M€ hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation à 4,30% hors droits (4,10% droits compris), en baisse par rapport au taux de 5,05% hors droits du 31 décembre 2020.

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 1er janvier 2022, est de 5,9 ans (en progression par rapport aux 5,7 ans au 1er janvier 2021).

Le taux d’occupation du patrimoine s’établit à 99% et son âge moyen pondéré est de 9,6 ans (vs. 9,2 ans au 31 décembre 2020).

Diminution du ratio d’endettement LTV à 43% et baisse du coût de la dette à 1,50%

La dette financière brute s’établit à 2 164 M€, incluant des prêts obligataires d’un montant de 655 M€.

Après prise en compte de la trésorerie résiduelle, la LTV nette (Dettes financières nettes/valeur d’expertise hors droits) s’établit à 43% à fin 2021.

La dette se compose de 30% d’obligations à taux fixes, de 35% de prêts amortissables à taux fixes, de 29% de prêts amortissables à taux variables couverts et de 6% de prêts amortissables à taux variables.

Le taux moyen de la dette au 31 décembre 2021 s’inscrit en baisse à 1,50% contre 1,65% au 31 décembre 2020. Sa maturité est de 6,8 ans.

Hausse de + 41% de l’ANR EPRA de reconstitution (NRV) à 103 € par action

L’ANR EPRA de reconstitution (NRV) s’établit à 102,5 € par action au 31 décembre 2021 (+ 29,50 €, + 41% sur 1 an).

L’ANR EPRA de continuation (NTA) s’établit à 91,8 € par action au 31 décembre 2021 (+ 27,6€, + 43% sur 1 an).

L’ANR EPRA de liquidation (NDV) s’établit à 91,6 € par action au 31 décembre 2021 (+ 27,9€, + 44% sur 1 an).

Cette hausse significative de 29,50 € de l’ANR EPRA NRV par action provient du résultat net (+ 5,0 €), de la variation de valeur du patrimoine (+23,6 €) et du résultat de cessions (+ 0,9 €), du paiement du dividende en numéraire (- 1,1 €) et en actions (- 0,9 €) et des droits de mutation (+ 2,0 €).

Dividende de 2,60 € par action, en hausse de + 24%

Compte tenu des excellents résultats 2021, il sera proposé à l’Assemblée générale annuelle du 24 mars prochain une hausse de +24% du dividende avec le versement d’un dividende de 2,60 € par action. Ce dividende représente un taux de rendement de 2,30% sur la base de la moyenne du cours de l’action en décembre 2021 (de 113,34 €) et un taux de distribution de 51% des cash flows nets. Sa mise en paiement est prévue courant avril 2022.

Objectifs 20 2 2

Indicateurs clés Objectif fin 2022 Evolution vs. fin 2021 Revenus locatifs 163 M€ + 4% Résultat net Récurrent 117 M€ + 5% ANR EPRA NRV / action 107 € + 4% Dividende par action * 2,75€ + 6%

* Le dividende sera soumis à l’approbation de l’AGM se tenant en 2023

Aut0nom®, l’entrepôt à bilan carbone neutre





Aut0nom® est désormais notre standard d’entrepôt. Aut0nom® est un entrepôt PREMIUM équipé d’une centrale photovoltaïque et d’un stockage d’énergie en batteries destinés à l’autoconsommation exclusivement, qui délivrent sur une année une quantité d’énergie électrique supérieure à sa consommation de chauffage – rafraichissement et d’éclairage.

La documentation relative à la présentation des résultats de la société est disponible sur www.argan.fr.

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

24 mars : Assemblée Générale

4 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 4 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022

trimestre 2022 20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,75 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Compte de résultat consolidé simplifié (IFRS)

En M€ 2019 2020 2021 Revenus locatifs 100,2 142,4 156,8 Refacturation des charges et impôts locatifs 20,8 25,8 25,7 Charges et impôts locatifs -21,3 - 27,3 -27,7 Autres produits sur immeuble (IFRS 16) 2,6 2,8 3,1 Autres charges sur immeubles -0,2 -0,3 -0,3 Revenus nets des immeubles 102,1 143,4 157,7 EBITDA (hors coûts d’acquisition « Cargo ») 89,2 132,2 147,1 Coûts d’acquisition « Cargo » -47,1 - - EBITDA (Résultat Opérationnel Courant) 42,1 132,2 147,1 Dont impact IFRS 16 0,6 0,4 3,1 Variation de juste valeur du patrimoine 197,1 174,6 544,6 Variation de juste valeur IFRS 16 - - - 2,1 Résultat des cessions -0,3 9,3 18,5 EBITDA, après ajustement des valeurs (JV) 238,9 316,1 708,2 Produits de trésorerie et équivalents

Coût de l’endettement financier brut

Intérêts sur dettes de loyers IFRS 16

Frais d’émission d’emprunt

Frais d’émission bridge « Cargo »

Variation de juste valeur des couvertures de taux 0,2

-17,1

-1,5

- 0,6

-4,8

- 1,9 0,1

-26,4

-1,6

- 2,3

-3,0

- 1,7 0,2

-29,5

-1,6

- 2,8

-

- 1,7 Résultat avant impôts 213,2 281,2 672,7 Autres charges financières

Impôts

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -1,0

1,4

1,4 -2,0

-

- 0,3 3,6

-

- Résultat net consolidé 215,0 278,9 676,3 Résultat net part du groupe 215,0 278,9 668,1 Résultat dilué par action (€) 12,1 12,5 29,7

Résultat net récurrent

En M€ 2019 2020 2021 Résultat net consolidé 215,0 278,9 676,3 Coûts d’acquisition « Cargo » 47,1 - - Frais d’émission bridge « Cargo » 4,8 3,0 - Variation de juste valeur des couvertures de taux 1,9 1,7 1,7 Variation de juste valeur du patrimoine - 197,1 - 174,6 - 544,6 Résultat des cessions 0,3 - 9,3 - 18,5 Autres charges financières 1,0 2,0 - 3,6 Autres charges non récurrentes - 0,2 - Impôts

Quote-part résultat sociétés mises en équivalence -1,4

- 1,4 -

0,3 -

- Impact IFRS 16 0,9 1,2 0,6 Résultat net récurrent 71,1 103,4 111,9 Résultat net récurrent par action (€) 4,0 4,6 5,0

ANR EPRA

31 décembre 2020 31 décembre 2021 NRV NTA NDV NRV NTA NDV Capitaux propres attribuables aux actionnaires en M€

Capitaux propres attribuables aux actionnaires en €/action 1 478,6

66,3 1 478,6

66,3 1 478,6

66,3 2 125,6

94,1 2 125,694,1 2 125,6

94,1 + Juste valeur des instruments financiers en M€ 9,8 9,8 - 3,2 3,2 - - Goodwill au bilan en M€ - - 55,6 - 55,6 - - 55,6 - 55,6 + Droits de mutation en M€ 139,3 - - 186,9 - - = ANR en M€

= ANR en €/action 1 627,7

73,0 1 432,7

64,2 1 422,9

63,8 2 315,7

102,5 2 073,1

91,8 2 070,0

91,6

Pièce jointe