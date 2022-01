København Ø, Jan. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anmodning om suspension for foreninger under administration af BI Management A/S



BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er på grund af tekniske udfordringer.

Det gælder:

Investeringsforeningen BankInvest

Kapitalforeningen BankInvest Select

Værdipapirfonden BankInvest

BI Erhvervsejendomme A/S

Investeringsforeningen Stonehenge

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 7730 9031.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør