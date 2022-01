Finanskalender for Sparinvest SICAV



Sparinvest S.A. offentliggør finanskalender for 2022 for Sparinvest SICAV:







Tirsdag den 15. marts 2022 Offentliggørelse af årsrapport 2021



Fredag den 1. april 2022 Ordinær generalforsamling



Tirsdag den 16. august 2022 Offentliggørelse af halvårsrapport 2022







Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Morten Skipper, tlf.nr. +352 26 27 47 76



Med venlig hilsen



Morten Skipper

Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg