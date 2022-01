English French Dutch

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 11 augustus 2021 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 256.587 eigen aandelen ingekocht werden tussen 17-01-2022 en 21-01-2022.

Datum Aantal

aandelen Totaal Bedrag

(EUR) Gemiddelde koers

(EUR) Laagste koers

(EUR) Hoogste koers

(EUR) 17-01-2022 100.080 4.567.796 45,64 43,62 46,71 18-01-2022 40.600 1.805.532 44,47 44,04 45,23 19-01-2022 26.070 1.143.910 43,88 43,25 44,24 20-01-2022 44.077 1.944.587 44,12 43,60 44,57 21-01-2022 45.760 1.971.297 43,08 42,64 44,10 Totaal 256.587 11.433.121 44,56 42,64 46,71

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 1 september 2021 heeft Ageas een totaal van 1.631.826 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 70.643.617, ofwel 0,85% van het totale aantal uitstaande aandelen.

Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 45.000 werknemers en in 2020 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

