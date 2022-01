English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EcoAct et Greenspector accompagnent France TV dans la décarbonation de son nouveau média NOWU

Paris, le 25 janvier 2022 — EcoAct, société du groupe Atos , et Greenspector, membre de Scaler, l’accélérateur de start-ups d'Atos, qui les accompagne dans leur développement à l’international et stimule l’innovation clients, ont été choisis par France Télévision pour évaluer et optimiser l’impact carbone du site internet de son nouveau média NOWU .

Cette offre éditoriale numérique dédiée à la transition écologique pour les jeunes de 15 à 25 ans a été conçue dans une logique de sobriété énergétique, via une stratégie bas-carbone et l’intégration des principes d’éco-conception.

En combinant leurs expertises, les deux partenaires ont accompagné l’éco-conception et la réalisation de ce média numérique public, d’une part grâce aux 15 années d’expérience et de conseils en stratégie de décarbonation d’EcoAct, d’autre part grâce au savoir-faire et à la solution de mesure de Greenspector, spécialiste en diminution d’impact environnemental d’applications numériques.

Une prise en compte de l’impact carbone dans la genèse du projet

Pour s’assurer de l’optimisation et de la réduction de son impact carbone, EcoAct et Greenspector ont établi un benchmark des meilleures pratiques en matière de médias à faible empreinte carbone et calculé ensuite l'empreinte carbone du projet. Au lancement du projet, l’empreinte carbone du média a été estimée à 74 tonnes de CO 2 équivalent (soit 37 allers-retours Paris — New York) et fera l'objet d'un suivi précis dans le temps avec le développement du service. Greenspector a également étudié le niveau d’éco-responsabilité du site du média, grâce au certificat de sobriété numérique de Greenspector. NOWU a été le premier média à obtenir un bon résultat : la note éco-score de 61/100, ce qui correspond au niveau bronze.

Un accompagnement ancré dans la durée

Grâce à ces premières analyses poussées, EcoAct et Greenspector ont pu identifier des leviers de réduction à la fois pour la création de la plateforme et pour son utilisation, en plus d'actions de sensibilisation et de formation, réunis dans un plan d’action concret avec une ambition en cohérence avec les objectifs de l’Accord de Paris.

« L'éco-conception a été intégrée dès la conception même du site NOWU. Dès le début, de bonnes pratiques ont été mises en place au sein de l'équipe digitale, notamment des simulations de consommation d’énergie et de ressources, développées selon des cas d’usage au plus près du comportement utilisateur pour détecter des surconsommations potentielles sur le site. Notre partenariat avec EcoAct a permis une meilleure projection de l'impact carbone du projet pour faire de NOWU une référence de média green by design. » Thierry Leboucq, Président de Greenspector.

« EcoAct est ravi d’avoir pu apporter sa pierre à l’édifice dans la mise en place d’une stratégie de décarbonation d’un média qui a vocation à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de développement durable. Et Greenspector, grâce à son expertise dans le numérique, a été un réel appui dans l’élaboration et le déploiement de cette stratégie. » Yann Josse, Senior business manager, secteur public chez EcoAct.

« France Télévisions est fier de répondre au besoin d’engagement fort de la jeune génération, avec son média innovant NOWU, force de proposition de solutions concrètes pour agir en faveur de la Planète. Accompagnés par EcoAct et Greenspector, nous avons relevé le défi d’offrir aux jeunes Européens l’expérience authentique d’une plateforme numérique plus sobre et éco-conçue, qui allie la sensibilisation aux thématiques leur tenant à cœur à la réduction de la consommation des ressources et de son propre impact carbone. » Gautier CURTIL, Directeur de l’offre – NOWU, France Télévisions.

# # #

À propos d’EcoAct

EcoAct, entreprise du groupe Atos depuis octobre 2020, est une société internationale de conseil et de développement de projets qui accompagne entreprises, organisations, institutions et territoires afin de leur offrir la gamme de solutions la plus performante et la plus complète possible pour relever efficacement les défis du dérèglement climatique. Fondée en France en 2006 par Thierry Fornas et Gérald Maradan, EcoAct possède à présent des bureaux dans 7 pays et 3 continents à travers le monde : Paris, Lyon, Barcelone, Londres, New York, Montréal, Munich et Embu au Kenya.

Forte d'une équipe de plus de 160 experts en stratégie de décarbonation, EcoAct accompagne les dirigeants et leurs équipes dans la transformation de leur business model, pour faire de l’action climat un véritable levier de performance. La raison d’être d’EcoAct est d’éclairer et de conduire des stratégies durables, créatrices de valeur, bénéfiques pour ses clients comme pour le climat et l’environnement. Membre fondateur d'ICROA, signataire du Pacte mondial des Nations unies et partenaire mondial du CDP, EcoAct est également un partenaire stratégique du Gold Standard dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

www.eco-act.com

À propos de Greenspector

Membre de l’accélérateur d’Atos pour les start-ups - Scaler - créé en 2010, Greenspector est un pionnier français du numérique responsable. Ses innovations technologiques sont mises au service des professionnels via des outils logiciels SaaS et des prestations expertes. Elles permettent la maîtrise des impacts environnementaux des applications mobiles et des sites web, l’amélioration des performances applicatives et de l’expérience utilisateurs. Au sein du SI de l’entreprise, les flottes de smartphones et d’objets connectés, mieux achetées et mieux gérées, voient leur durée de vie prolongée ce qui réduit les coûts de possession en même temps que les impacts environnementaux.

À propos de NOWU

NOWU est un média créé en septembre 2020 au sein du groupe France Télévisions. Il s’agit d’un média serviciel qui propose à la jeune génération des 15-25 ans des clés de lecture et des outils pour prendre part au combat contre le réchauffement climatique.

Sous un ton optimiste, et déculpabilisant, NOWU décline ses contenus autour de 3 axes majeurs : des contenus pour se BOUGER, d’autres, pour S’INFORMER, et enfin des contenus pour S’INSPIRER.

www.nowuproject.eu

