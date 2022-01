EGIDE : Chiffre d'affaires 2021

English French

Bollène, le 26 janvier 2022 – 07:00 (CET)

Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

En dépit de la persistance des difficultés engendrées par la pandémie de Covid, le Groupe Egide a démontré sa résilience en assurant sa croissance en 2021.

Chiffre d’affaires 2021: 32,5 M€ (+ 8,6%) Egide SA a confirmé sa dynamique de croissance rentable avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,8 % Egide USA se relève de l'incendie du site de Cambridge et, malgré les retards de livraison de son nouvel atelier de galvanoplastie, enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 27% en 2021, inférieure aux anticipations en raison d'un manque important de main d'œuvre qualifiée. Santier a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires (-1,1% en $) en 2021.



Perspectives Le ratio annuel "book to bill" proche de 1,0 avec une accélération des prises de commandes au cours du Q4 21 : plus de 37% des prises de commandes ont eu lieu sur ce seul trimestre. Le carnet de commandes est de 22 M€, sans tenir compte des compléments pour l’or en galvanoplastie (1 M€). Malgré la dynamique d'accélération de la demande, qui laisse présager une croissance du chiffre d'affaires en 2022, les pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis et les risques liés à la crise persistante de Covid-19 devront être maîtrisés en 2022 afin de remplir les objectifs.



Le chiffre d’affaires 2021 (non audité) du Groupe Egide s’établit à 32,5 M€ en hausse de 8,6% par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 avait été impacté par les retards pris dans la reconstruction de l'atelier de galvanoplastie du site de Cambridge. Toutefois, l'exercice 2021 permet au Groupe Egide de confirmer sa dynamique de croissance et ce malgré les difficultés liées à la crise sanitaire qui a ralenti l'activité commerciale.

La croissance aurait pu être plus importante sans les pénuries de main-d'œuvre rencontrées aux États-Unis. Les besoins en personnel qualifié et en main d'œuvre directe sont en effet restés insatisfaits au second semestre 2021.

Les ventes des filiales américaines représentent 56% du chiffre d’affaires total du Groupe :

Egide USA est en croissance de + 31,7% en $ (+27% en €) par rapport à 2020 (et -3,8% /2019). L'activité industrielle de Cambridge a été impactée au début de l'année 2021 par des retards dans la reconstruction de sa ligne de galvanoplastie, en raison de difficultés d'approvisionnement de certains matériaux nécessaires à la reconstruction.

Egide USA et Santier ont été confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. Cela a limité la capacité des filiales à tenir leurs objectifs de chiffre d’affaires au cours du second semestre 2021.

Egide SA affiche une croissance de + 5,8% de son chiffre d’affaires par rapport à 2020. Cette performance s’explique par l'augmentation de sa part de marché sur le segment de la vision nocturne hors zone Europe et à la montée en puissance des projets dans le secteur de la défense, qui a bien résisté à la crise. La stratégie de diversification a orienté le mix produit vers des produits différenciés à plus forte valeur ajoutée.





En millions d’euros FY 2020 FY 2021* YoY Var.% Var. à base C. %** Egide SA 13,42 14,19 +5,8% + 5,8% Egide USA 8,13 10,32 +27,0% +31,7% Santier 8,42 8,03 -4,6% - 1,1% Groupe 29,96 32,54 +8,6%

* Non audité

** Variation à base comparable (A taux de change constant)

En millions d’euros FY 2020 FY 2021* Variation % USA 14,60 16,38 +12,21 % Europe 10,00 9,92 -0,67% Asie & reste du monde 5,36 6,23 +16,30% Groupe 29,96 32,54 +8,6%

* Non audité

Pour information, le taux de change moyen euro/dollar en 2021 était de 1,18 contre 1,14 en 2020.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En millions d’euros S2

2020 S1

2021 S2

2021* S2/S1 Var.% S2/S2

Var.% FY

2020 FY

2021* Var. % Imagerie Therm. 4,97 5,89 5,33 -9,6% +7,2% 9,43 11,22 +19,0% Puissance 1,98 4,37 4,09 -6,3% +106,8% 7,52 8,47 +12,6% Optronique 2,17 1,98 2,47 +24,9% +13,6% 4,30 4,44 +3,3% Hyperfréquence 1,55 2,34 1,93 -17,5% +24,4% 4,96 4,28 -13,9% Autres 2,01 2,01 2,13 +5,9% +5,9% 3,74 4,13 +10,6% Groupe 12,69 16,59 15,95 -3,8% +25,7% 29,96 32,54 +8,6%

* Non audité

Imagerie thermique

Le groupe a connu une forte croissance de 19% sur ce secteur grâce à la signature de plusieurs nouveaux contrats et au gain de parts de marché d'Egide SA dans plusieurs pays d'Asie. Le premier client d'Egide USA sur ce marché a doublé son volume d’activité en 2021.

Puissance

Avec la reprise des opérations de galvanoplastie à Cambridge au cours du premier semestre 2021, les ventes sur ce secteur retrouvent une croissance durable. En 2022, la croissance de l’activité sur cette application devrait encore s’accélérer dans la mesure où les commandes du client historique du groupe sont déjà assurées et que de nouveaux contrats pour des applications de batteries thermiques sont en discussions.

Optronique

Ce secteur passe progressivement de projets déjà existants à la production d'émetteurs-récepteurs HTCC haut de gamme, laquelle sera assurée à court terme par l'usine d'Egide SA à la faveur de sa modernisation numérique et de son automatisation en cours.

Hyperfréquence

Ce marché a connu une contraction temporaire en 2021 en raison d'un ralentissement saisonnier aux États-Unis dans le secteur de l'aérospatiale et de problèmes de change chez les clients internationaux du secteur de la Défense. Les perspectives restent positives sur ce marché prioritaire avec plusieurs programmes importants remportés en Europe et au Moyen-Orient qui monteront en puissance en 2022.

Autres

Ce segment, en croissance de +10%, regroupe une diversité d'autres applications telles que l'équipement industriel, le médical, les capteurs, l'exploration pétrolière ou les énergies nouvelles. Une attention particulière est portée à la valorisation de nos activités sur ces applications afin de diversifier nos revenus et de faire émerger de nouvelles opportunités qui permettront une croissance durable à moyen et long terme.

PERSPECTIVES

Le bon rythme de constitution de notre carnet de commandes constaté ces derniers mois, porté en grande partie par le secteur de la Défense, permet de poser des bases solides pour une bonne année 2022.



Suite à la reprise de la pleine capacité de production de son site de Cambridge, le carnet de commandes de l'activité céramique HTCC d’Egide USA s'est reconstitué à près d'1 M$, intégrant deux nouveaux clients.

Un accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec son plus grand client sur le secteur de la puissance est désormais confirmé par des commandes.





Pour Egide SA, la croissance en 2022 sera alimentée par l'augmentation du chiffre d'affaires chez les nouveaux clients acquis sur le marché de l'imagerie thermique, par de nouvelles commandes pour la prochaine génération de boîtiers pour les communications à haut débit, pour lesquels Egide est l'une des rares sociétés capables de concevoir et de fabriquer des produits HTCC aussi complexes, et par les quelques activités dans le domaine de la puissance et des capteurs.

De nombreux nouveaux projets majeurs, remportés en 2021, seront lancés en 2022, ce qui stimulera les revenus pour les régions d'Israël et de Chine.







CALENDRIER FINANCIER

30 mars 2022 : Publication des résultats annuels 2021 (après Bourse)

31 mars 2022 : Réunion SFAF.

CONTACTS

EGIDE –Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

