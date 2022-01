Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 27.1.2022, klo 12.30



SUOMEN SUURIN WORDPRESS-TOIMISTO EVERMADE OSAKSI LIANA TECHNOLOGIESIA



Ilkka-Yhtymään kuuluva Liana Technologies on hankkinut 27.1.2022 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden Evermade Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Liana Technologiesin strategiaa kasvaa Pohjoismaiden suurimmaksi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi. Liana Technologies vahvistaa kaupalla osaamistaan erityisesti WordPress-teknologiasta. Yhteistyössä Evermaden kanssa Lianan automaatioratkaisut integroidaan kiinteäksi osaksi WordPress-ekosysteemiä.



Evermade on vuonna 2011 perustettu täyden palvelun digitoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen erityisesti verkkosivuja ja verkkokauppoja. Yhtiö on noussut Suomen suurimmaksi WordPress-toimistoksi ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 3,3 milj. euroa sekä liikevoitto oli 0,2 milj. euroa. Yhtiöllä on Suomessa 45 työntekijää ja sen perustajat jatkavat yhtiön osakkaina. Evermade jatkaa itsenäisenä yhtiönä ja omalla brändillään myös yrityskaupan jälkeen.



Vuonna 2005 perustettu Liana Technologies tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistoja ja yksi yrityksen päätuotteista on markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Liana Technologiesin tavoitteena on yhdessä Evermaden kanssa tarjota tulevaisuudessa markkinoinnin automaatiota WordPress-verkkosivuilla, jotta verkkosivukokemukset olisivat käyttäjille entistä personoidumpia myös avoimen lähdekoodin puolella. Kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen ajaa tätä tarvetta ja kehitystä, kun yritysten tulee enenevissä määrin olla käyttäjien suostumuksella kerätyn datan hallinnoijia kolmansien osapuolien sijaan.



- Evermaden ja Lianan arvot kohtaavat ja yrityskulttuurimme ovat erittäin yhteneväiset. Teknisellä puolella Evermaden huippuosaajat pystyvät toteuttamaan kaikista taidokkaimmat ja asiakaslähtöisimmät WordPress-projektit. Firmojemme tietotaidon jakaminen tulee ehdottomasti hyödyttämään molempia tulevaisuudessa. Lianan kansainvälinen kasvutarina on vasta alussa ja kiihtyy hyvää vauhtia, kertoo Liana Technologiesin toimitusjohtaja Samuli Tursas.



- Evermade on kymmenessä vuodessa kasvanut nykyisellä omistaja- ja johtoporukalla tämän päivän mittoihinsa ja olemme jo pitkään miettineet, miten voisimme jatkaa firmamme vahvistamista palvellaksemme asiakkaita aiempaa paremmin. Yhteistyö Lianan kanssa tuo mukanaan uusia kasvunpaikkoja, kansainvälistymismahdollisuuksia ja samalla pääsemme yhdessä rakentamaan tuotetta ja palvelua, jossa yhdistyvät kaksi intohimoamme markkinoinnin automaatio ja WordPress. Meillä on siis Lianan kanssa selvästi yhteisiä tulevaisuuden intressejä ja kun yrityskulttuuritkin tuntuivat kohtaavan, päätimme tarttua mahdollisuuteen, kuvailee Evermaden toimitusjohtaja Julius Haukkasalo.





Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.