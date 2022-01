AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta neljanda kvartali finantstulemused

English Estonian

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas 2021. aastal 3,1 protsendi võrra, ulatudes 53,29 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes ehitusteenuste müügitulu suurenemisest. 2021. a neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi 14,93 eurot miljonit eurot müügitulu.



2021. aastal jäi veeteenuste müügitulu 2020. aastaga sarnasele tasemele. Aasta lõikes kasvas ehitusteenuste tulu, sest viidi läbi mitmeid suuri torustiku ja tee-ehituse projekte.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 1,5 protsenti, jõudes 3,9 miljoni euroni. “Neljanda kvartali müügitulu kasvu peamine tegur oli veetarbimise suurenemine pealinna majutus- ja vabaajaasutustes,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu langes neljandas kvartalis 1,8 protsenti eelnenud aastaga võrreldes ja oli kokku 5 miljonit eurot.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,8 miljon eurot, langedes aastaga 0,8 miljonit eurot. “Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti,” selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus ja sellega seoses kasvanud elektrikulu, mis suurenes eelmise neljanda kvartaliga võrreldes 139,1 protsenti. 2021. aasta kogu brutokasum oli 20,6 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastaga vähenes brutokasum 1,6 miljoni euro võrra.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 3,4 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3 miljoni euro võrra. 2021. aastal oli ärikasum 18,8 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aastaga 13,8 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,2 miljonit eurot, mis on 2,2 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil. 2021. aasta koguvaates oli puhaskasum 16,2 miljonit eurot, 2020. aastal oli sama näitaja 16,7 miljonit eurot.

Tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga neljandas kvartalis 110,8 protsenti ehk 1,4 miljonit eurot. 2021. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu 7,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 40,3 protsenti ehk 2,1 miljonit eurot. Tulude tõus on eelkõige seotud 2020. ja 2021. aasta jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustiku ja tee-ehituse projektidega.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Investeeringud torustikesse suurenesid oluliselt juba 2021. aastal, kui rekonstrueeriti kokku ligi 16 km vee- ja reoveetorusid. 2022. aasta plaanitud investeeringute maht põhivarasse ulatub 25 miljoni euroni.

Investeeringute tegemisel järgnevatel aastatel tuginetakse sel aastal Tallinna linnaga koostöös valmiva järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale ning Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös tehtavale torustike rekonstrueerimise kavale. “Tehtud ja eesootavad investeeringud aitavad meil tagada tallinlastele kõrge joogivee kvaliteedi ja hoida looduskeskkonda puhtamana,” sõnas Timofejev.

Klientidele täiendava väärtuse pakkumiseks läbi digitaliseerimise alustas ettevõte 2021. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamisega. “Tarkade arvestitega muutub veemõõtmine täpsemaks ja jääb ära veenäitude esitamise vajadus. Saame edaspidi teavitada kliente veeleketest proaktiivselt. Ka võimaldavad kaugloetavad arvestid tulevikus teavitada meie kliente juhul, kui nende hoonetes peaks tekkima veelekkeid,” loetles Timofejev. Kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, alustades mullu CO 2 jalajälje kaardistamisest. Jalajälje vähendamiseks võeti Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Paljassaare reoveepuhastisse rajatakse koostootmisjaam, mille abil on võimalik kasutada reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi, et toota 30 protsenti puhastusjaamas vajaminevast elektrist ja 100 protsenti soojusenergiast.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



4. kvartal Muutus 2021/ 2020



12 kuud Muutus 2021/ 2020



2021 2020 2019 2021 2020 2019 Müügitulu 14,93 13,17 16,12 13,4% 53,29 51,72 63,42 3,0% Brutokasum 4,80 5,64 7,98 -14,7% 20,58 22,23 33,95 -7,4% Brutokasumi marginaal % 32,17 42,78 49,49 -24,8% 38,61 42,97 53,53 -10,1% Amortisatsioonieelne ärikasum 5,10 7,41 12,72 -31,1% 25,30 28,07 38,18 -9,9% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 34,17 56,23 78,86 -39,2% 47,47 54,27 60,21 -12,5% Ärikasum 3,42 5,76 11,06 -40,6% 18,78 21,78 32,08 -13,8% Ärikasum – põhitegevus 2,91 5,51 10,82 -47,2% 17,52 20,88 31,19 -16,1% Ärikasumi marginaal % 22,89 43,71 68,61 -47,6% 35,23 42,12 50,57 -16,3% Kasum enne tulumaksustamist 3,31 5,64 10,95 -41,3% 18,40 21,34 31,30 -13,8% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 22,19 42,85 67,93 -48,2% 34,52 41,27 49,36 -16,3% Puhaskasum 3,21 5,39 10,95 -40,5% 16,17 16,73 27,76 -3,4% Puhaskasumi marginaal % 21,47 40,91 67,93 -47,5% 30,33 32,35 43,77 -6,2% Vara puhasrentaablus % 1,26 2,12 4,21 -40,5% 6,32 6,45 10,83 -2,1% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 54,94 56,09 56,05 -2,1% 54,94 56,09 56,05 -2,1% Omakapitali puhasrentaablus % 2,82 4,92 9,95 -42,7% 14,20 14,69 25,43 -3,3% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 2,83 3,85 5,48 42,3% 2,83 3,85 5,48 -26,5% Maksevõime kordaja 2,79 3,80 5,44 43,2% 2,79 3,80 5,44 -26,6% Investeeringud põhivarasse 5,43 5,65 5,33 -3,9% 15,38 19,42 16,09 -20,8% Dividendide väljamaksmise määr % na 77,70 72,05 Na 77,70 72,05

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded





KOONDKASUMIARUANNE IV kvartal IV kvartal 12 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2021 2020 2021 2020 Müügitulu 14 931 13 172 53 294 51 717 Müüdud toodete/teenuste kulud -10 127 -7 537 -32 715 -29 491 BRUTOKASUM 4 804 5 635 20 579 22 226 Turustuskulud -130 -113 -462 -433 Üldhalduskulud -1 047 -945 -4 438 -4 576 Muud äritulud(+)/-kulud (-) -209 1 180 3 099 4 567 ÄRIKASUM 3 418 5 757 18 778 21 784 Intressitulud 1 3 8 31 Intressikulud -104 -116 -387 -473 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 3 315 5 644 18 399 21 342 Dividendide tulumaks -108 -255 -2 234 -4 610 PERIOODI PUHASKASUM 3 207 5 389 16 165 16 732 PERIOODI KOONDKASUM 3 207 5 389 16 165 16 732 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 3 207 5 388 16 165 16 731 B- aktsia omanikule 0,00 0,60 0,00 0,60 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,16 0,27 0,81 0,84 Kasum B aktsia kohta (eurodes) 0 600 600 600





FINANTSSEISUNDI ARUANNE tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020 VARAD KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 36 559 44 514 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 6 637 7 019 Varud 702 701 KÄIBEVARA KOKKU 43 898 52 234 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 211 546 202 802 Immateriaalne põhivara 729 629 PÕHIVARA KOKKU 212 275 203 431 VARAD KOKKU 256 173 255 665 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 421 393 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 630 3 630 Võlad hankijatele ja muud võlad 7 835 7 085 Ettemaksed 3 604 2 445 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 15 490 13 553 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 37 241 34 564 Rendikohustised 1 236 1 400 Laenukohustised 80 336 83 978 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 018 9 628 Edasilükkunud tulumaks 372 255 Muud võlad 60 32 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 125 263 129 857 KOHUSTISED KOKKU 140 753 143 410 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 77 408 74 243 OMAKAPITAL KOKKU 115 420 112 255 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 256 173 255 665





RAHAVOOGUDE ARUANNE 12 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2021 2020 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 18 778 21 784 Korrigeerimine kulumiga 6 520 6 283 Korrigeerimine rajamistuludega -510 -542 Muud mitterahalised korrigeerimised -3 610 -4 814 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -29 -14 Äritegevusega seotud käibevara muutus 380 140 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 938 -215 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 22 467 22 622 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -13 734 -15 682 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 2 892 1 998 Põhivara müügitulu 29 32 Saadud intressid 11 35 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -10 802 -13 617 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -460 -719 Tasutud rendimaksed -408 -555 Tasutud laenud -3 636 -3 636 Tasutud dividendid -12 842 -19 888 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt -158 -113 Tasutud tulumaks dividendidelt -2 116 -4 355 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -19 620 -29 266 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -7 955 -20 261 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 44 514 64 775 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 36 559 44 514





Aleksandr Timofejev

Tegevjuht

Juhatuse liige

+372 62 62 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee





Kristi Ojakäär

Finantsdirektor

Juhatuse liige

+372 62 62 200

kristi.ojakaar@tvesi.ee

