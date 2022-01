Ressources Robex Inc. : nomination d’un fournisseur de service pour la tenue de marché

English French

QUÉBEC, 28 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », la « Société », le « Groupe » ou la « Compagnie ») (TSXV : RBX)

À la suite de l’impact de la faible liquidité pesant sur le titre depuis le début de l’année, la direction de Robex a décidé de faire appel à un fournisseur de services spécialisés, sous réserve de l’approbation réglementaire.

La direction de Robex a retenu les services de Venture Liquidity Providers Inc. (ci-après : VLP) pour lancer son service de tenue de marché afin de fournir de l’aide au maintien d’un marché de négociation ordonné pour les actions ordinaires de la Société.

Le service de tenue de marché sera assuré par VLP par l’entremise d’un courtier inscrit, W.D. Latimer Co. Ltd., conformément aux politiques applicables de la Bourse de croissance TSX et aux autres lois applicables. Pour ses services, la Société a accepté de payer 5 000 CAD plus HST par mois à VLP pour une période de 3 mois. Après la durée initiale, cet accord sera automatiquement renouvelé pour des durées supplémentaires successives de 1 mois. L’entente peut être résiliée à tout moment par la Société ou VLP. La Société et VLP agissent sans lien de dépendance, et VLP n’a aucun intérêt actuel, directement ou indirectement, dans la Société ou ses titres. Les finances et les actions nécessaires au service de tenue de marché sont fournies par W.D. Latimer. Les frais payés par la Société à VLP sont pour les services uniquement.

VLP est une société d’experts-conseils spécialisés établie à Toronto qui offre une variété de services axés sur les émetteurs inscrits à la cote de la TSX-V.

Pour plus d’informations, les rapports de gestion et les états financiers consolidés de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Investisseurs ». Ces rapports et d’autres documents produits par la Société sont également disponibles à l’adresse suivante : sedar.com.

À propos de ROBEX :

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne, listée sur le TSX-V, détenant une mine en opération et des propriétés d’exploration au Mali. Le Groupe a un modèle d’entreprise solide qui a fait ses preuves avec la mine de Nampala. Grâce à cette expérience, Robex a désormais l’ambition de croître en Afrique de l’Ouest avec l’acquisition et/ou le développement de nouvelles mines.

Pour plus d’informations :

Benjamin Cohen, Chef de la direction

Aurélien Bonneviot, Relation investisseurs et développement des affaires

a.bonneviot@robexgold.com

Siège social : +1-581-741-7421

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviennent, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.