Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 31.1.2022, klo 12.30



MUUTOKSIA ILKKA-YHTYMÄN JOHTORYHMÄSSÄ



Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt muutoksista konsernin johtoryhmän kokoonpanossa.



Konsernin johtoryhmään on 1.2.2022 alkaen nimitetty kehitysjohtaja KTM Mikko Isoniemi. Isoniemen vastuulla on jatkossa liiketoiminnan epäorgaanisen kasvun lisäksi konsernin strategiaprosessin kehittäminen.



Tehtävämuutosten johdosta DI Seppo Lahti jää pois konsernin johtoryhmästä 1.2.2022 alkaen. Lahden vastuulla on jatkossa sanomalehtitehtaan purkuprojekti ja mediapalveluiden ulkoistetut toiminnot.



Painopalvelut-liiketoiminta on 1.2.2022 alkaen konsernin toimitusjohtaja Olli Pirhosen vastuulla. Lisäksi painopalveluiden operatiiviseksi johtajaksi nimitetään 1.2.2022 alkaen KTM Jouni Tankka. Tankka on aikaisemmin toiminut painopalveluiden tuotantopäällikkönä.



Ilkka-Yhtymän konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.2.2022 alkaen



Olli Pirhonen, toimitusjohtaja

Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja media- ja markkinointipalvelut

Samuli Tursas, Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja

Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Mikko Isoniemi, kehitysjohtaja

Markku Mantila, Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja





ILKKA- YHTYMÄ OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418





