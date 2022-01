English French





GTT: Half-year liquidity contract statement

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, January 31, 2022

Under the liquidity contract signed between GTT and Rothschild Martin Maurel, the following assets were booked to the liquidity account at December 31, 2021:

0 share

€ 2,746,106.00

- Number of executions on buy side on semester: 1,607

- Number of executions on sell side on semester: 1,819

- Traded volume on buy side on semester: 130,852 shares for € 8,971,116.80

- Traded volume on sell side on semester: 137,102 shares for € 9,415,861.30

As a reminder, the following resources appeared on the liquidity account at June 30, 2021:

6,250 shares

€ 2,302,306.00

CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS GTT 01/07/2021 14 61 1 225 3 975 84 673,75 275 315,00 GTT 02/07/2021 8 47 875 2 875 60 830,00 200 062,80 GTT 05/07/2021 8 29 1 050 2 450 73 018,75 171 065,00 GTT 06/07/2021 29 14 2 100 1 350 145 692,50 93 872,50 GTT 07/07/2021 25 26 2 000 2 350 138 751,75 163 253,75 GTT 08/07/2021 13 15 1 825 1 075 123 971,25 72 935,00 GTT 09/07/2021 11 19 1 400 1 950 95 392,50 133 212,50 GTT 12/07/2021 20 5 1 350 450 90 335,00 30 152,50 GTT 13/07/2021 20 10 1 250 700 83 562,50 46 910,00 GTT 14/07/2021 10 26 1 039 2 389 69 674,00 160 756,70 GTT 15/07/2021 11 5 1 225 525 80 981,25 34 632,50 GTT 16/07/2021 16 17 1 076 1 076 70 668,35 70 942,10 GTT 19/07/2021 14 9 1 225 975 79 073,75 62 548,75 GTT 20/07/2021 11 13 1 050 1 050 67 471,25 67 505,00 GTT 21/07/2021 11 11 850 1 100 54 465,20 70 787,50 GTT 22/07/2021 10 26 1 050 1 550 68 670,00 101 441,25 GTT 23/07/2021 11 11 875 1 125 57 426,25 74 003,75 GTT 26/07/2021 5 8 475 1 125 31 618,75 74 322,50 GTT 27/07/2021 14 15 1 249 1 249 83 402,65 83 640,10 GTT 28/07/2021 29 25 2 337 2 437 157 560,00 164 457,50 GTT 29/07/2021 17 20 1 775 1 675 117 267,50 110 991,25 GTT 30/07/2021 31 36 2 822 2 822 190 769,70 190 925,35 SOUS TOTAL GTT 07/2021 338 448 30 123 36 273 2 025 276,65 2 453 733,30 GTT 02/08/2021 15 1 1 175 175 80 055,00 11 952,50 GTT 03/08/2021 17 22 1 275 1 525 86 045,00 103 955,00 GTT 04/08/2021 24 5 1 235 435 82 906,75 29 262,50 GTT 05/08/2021 2 17 175 1 725 11 908,75 117 035,00 GTT 06/08/2021 5 4 350 350 23 730,00 23 755,20 GTT 09/08/2021 14 8 800 800 54 618,25 54 725,00 GTT 10/08/2021 14 8 875 875 60 095,55 60 252,50 GTT 11/08/2021 14 12 988 988 68 571,45 68 647,25 GTT 12/08/2021 11 8 1 175 1 025 81 307,65 71 068,75 GTT 13/08/2021 12 17 888 1 038 61 298,80 71 776,00 GTT 16/08/2021 23 10 1 325 1 025 90 663,35 70 213,75 GTT 17/08/2021 7 13 600 900 40 547,50 61 148,90 GTT 18/08/2021 8 24 532 632 37 147,95 44 167,85 GTT 19/08/2021 5 14 875 775 59 866,25 53 157,50 GTT 20/08/2021 11 11 875 975 59 797,50 66 881,25 GTT 23/08/2021 10 15 943 843 65 374,75 58 609,25 GTT 24/08/2021 18 12 994 644 69 384,25 44 983,40 GTT 25/08/2021 15 17 925 1 075 64 696,50 75 379,55 GTT 26/08/2021 9 9 560 860 39 548,70 60 719,55 GTT 27/08/2021 11 4 1 000 200 70 443,75 14 000,00 GTT 30/08/2021 6 6 406 606 28 605,85 42 770,80 GTT 31/08/2021 10 25 1 225 1 575 86 030,00 111 049,35 SOUS TOTAL GTT 08/2021 261 262 19 196 19 046 1 322 643,55 1 315 510,85 GTT 01/09/2021 11 2 1 350 350 95 455,00 24 850,00 GTT 02/09/2021 3 15 175 1 300 12 390,00 92 317,50 GTT 03/09/2021 12 0 1 125 0 79 078,75 0 GTT 06/09/2021 7 24 616 1 116 43 107,30 78 717,35 GTT 07/09/2021 11 13 650 900 45 780,00 63 493,75 GTT 08/09/2021 6 2 291 291 20 185,95 20 268,15 GTT 09/09/2021 17 3 1 450 200 97 517,50 13 530,00 GTT 10/09/2021 15 5 1 150 400 75 638,75 26 265,00 GTT 13/09/2021 4 2 500 100 32 775,00 6 620,00 GTT 14/09/2021 2 7 100 1 000 6 465,00 65 180,00 GTT 15/09/2021 5 4 300 200 19 535,00 13 055,00 GTT 16/09/2021 8 3 725 350 46 716,25 22 610,00 GTT 17/09/2021 14 11 975 950 62 288,75 60 903,45 GTT 20/09/2021 11 13 1 116 1 116 70 065,10 70 300,05 GTT 21/09/2021 11 16 1 199 1 199 76 445,00 76 473,30 GTT 22/09/2021 6 18 350 1 600 22 487,50 103 063,50 GTT 23/09/2021 9 21 550 1 700 35 546,25 110 161,25 GTT 24/09/2021 19 9 2 198 1 048 142 504,75 67 859,25 GTT 27/09/2021 15 3 1 350 600 87 058,75 39 072,50 GTT 28/09/2021 13 0 1 000 0 63 441,25 0 GTT 29/09/2021 9 34 982 2 882 61 323,55 183 748,85 GTT 30/09/2021 6 17 368 1 468 23 675,65 94 789,00 SOUS TOTAL GTT 09/2021 214 222 18 520 18 770 1 219 481,05 1 233 277,90 GTT 01/10/2021 10 7 800 800 51 832,50 52 046,25 GTT 04/10/2021 13 15 1 525 1 525 100 891,25 101 375,00 GTT 05/10/2021 20 11 1 594 1 494 105 519,90 98 973,70 GTT 06/10/2021 10 10 1 075 1 075 70 273,75 70 831,25 GTT 07/10/2021 24 15 1 041 1 041 68 966,15 69 074,45 GTT 08/10/2021 8 8 900 900 59 483,75 59 693,75 GTT 11/10/2021 8 7 725 725 48 206,90 48 341,25 GTT 12/10/2021 10 9 1 000 1 000 66 441,25 66 566,25 GTT 13/10/2021 14 7 700 700 46 550,00 46 725,00 GTT 14/10/2021 5 9 525 625 35 175,00 42 037,50 GTT 15/10/2021 16 18 1 575 1 475 106 723,75 100 021,75 GTT 18/10/2021 6 7 700 700 47 985,00 48 011,25 GTT 19/10/2021 16 20 1 575 1 575 110 608,75 110 818,75 GTT 20/10/2021 13 11 1 050 1 150 73 351,25 80 700,00 GTT 21/10/2021 15 18 1 424 1 324 100 981,65 94 056,25 GTT 22/10/2021 11 9 852 452 60 598,80 32 125,75 GTT 25/10/2021 26 7 1 036 286 72 918,10 20 327,10 GTT 26/10/2021 4 19 310 1 260 21 705,40 88 983,25 GTT 27/10/2021 14 15 700 900 48 921,25 63 207,50 GTT 28/10/2021 13 14 1 050 1 150 73 430,00 80 575,00 GTT 29/10/2021 13 11 1 198 1 198 84 696,70 84 959,55 SOUS TOTAL GTT 10/2021 269 247 21 355 21 355 1 455 261,10 1 459 450,55 GTT 01/11/2021 21 12 1 641 1 041 117 244,85 74 529,55 GTT 02/11/2021 11 0 1 150 0 80 196,25 0 GTT 03/11/2021 12 11 700 700 46 768,75 46 856,25 GTT 04/11/2021 13 14 950 700 64 218,75 47 451,25 GTT 05/11/2021 9 11 829 829 55 399,75 55 509,65 GTT 08/11/2021 2 5 350 350 23 318,75 23 371,25 GTT 09/11/2021 11 6 700 700 46 336,45 46 550,00 GTT 10/11/2021 4 15 350 1 100 23 152,50 73 060,10 GTT 11/11/2021 13 6 850 850 56 021,25 56 176,25 GTT 12/11/2021 9 7 525 375 34 658,75 24 841,75 GTT 15/11/2021 8 11 900 800 59 312,50 52 798,75 GTT 16/11/2021 29 30 1 400 2 900 100 196,25 203 628,75 GTT 17/11/2021 16 19 1 325 1 225 96 655,00 89 818,35 GTT 18/11/2021 34 27 2 130 2 130 152 281,70 152 728,75 GTT 19/11/2021 19 22 1 657 1 357 119 610,80 98 050,10 GTT 22/11/2021 27 15 2 100 1 000 150 596,25 71 781,40 GTT 23/11/2021 28 6 1 525 525 106 626,25 36 750,00 GTT 24/11/2021 13 35 1 225 1 525 85 216,25 106 152,50 GTT 25/11/2021 3 39 350 2 450 24 771,25 174 443,75 GTT 26/11/2021 24 32 2 431 2 431 172 670,55 172 787,80 GTT 29/11/2021 20 34 2 100 2 100 151 165,00 151 573,70 GTT 30/11/2021 13 20 1 545 1 545 110 312,50 110 711,00 SOUS TOTAL GTT 11/2021 339 377 26 733 26 633 1 876 730,35 1 869 570,90 GTT 01/12/2021 11 22 1 225 1 225 87 570,00 87 691,25 GTT 02/12/2021 18 32 1 900 1 500 135 742,50 107 432,00 GTT 03/12/2021 16 10 1 350 750 95 968,50 53 412,50 GTT 06/12/2021 13 6 1 400 250 98 538,25 17 600,00 GTT 07/12/2021 0 59 0 2 150 0 153 492,50 GTT 08/12/2021 21 5 1 400 500 100 288,75 35 865,70 GTT 09/12/2021 21 30 1 250 2 000 88 985,00 143 030,60 GTT 10/12/2021 3 4 150 300 10 654,00 21 447,50 GTT 13/12/2021 27 11 1 846 696 129 794,20 49 145,70 GTT 14/12/2021 16 13 1 250 1 500 87 377,50 104 887,50 GTT 15/12/2021 0 15 0 750 0 53 125,00 GTT 16/12/2021 0 1 0 150 0 11 182,50 GTT 20/12/2021 25 36 2 104 2 104 155 001,65 155 898,55 GTT 21/12/2021 3 3 350 350 26 897,50 26 985,00 GTT 22/12/2021 12 14 700 700 54 906,25 55 066,50 GTT 23/12/2021 0 2 0 100 0 8 055,00 SOUS TOTAL GTT 12/2021 186 263 14 925 15 025 1 071 724,10 1 084 317,80 TOTAL GENERAL GTT S2/2021 1 607 1 819 130 852 137 102 8 971 116,80 9 415 861,30

