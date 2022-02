ALSTOM SA: Alstom livrera à la SNCB jusqu’à 50 locomotives électriques de passagers Traxx

English French

Alstom livrera à la SNCB jusqu’à 50 locomotives électriques de passagers Traxx

Une première commande ferme de 24 locomotives pour un montant de près de 120 millions d’euros

Des locomotives devant effectuer des trajets nationaux et transfrontaliers entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Allemagne

La solution de mobilité la plus durable de sa catégorie





1 février 2022 – Alstom a signé un accord-cadre en vue de livrer jusqu’à 50 locomotives électriques Traxx de troisième génération à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), en Belgique, pour une mise en service sur ses lignes voyageurs. La première commande ferme, estimée à près de 120 millions d’euros, couvre la conception, la fabrication et l’homologation de 24 locomotives. Les livraisons devraient débuter en 2026.

Ces nouvelles locomotives effectueront des trajets nationaux et transfrontaliers sur les réseaux électrifiés en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne, y compris sur un certain nombre de lignes à grande vitesse. Elles sont conçues pour fonctionner avec les divers systèmes d’électrification1 des pays et sont équipées du système de signalisation ETCS, ainsi que des systèmes de signalisation traditionnels requis2.

« Nous tenons à remercier la SNCB pour la confiance accordée à nos solutions de transport. La locomotive Traxx est la solution de mobilité la plus durable de sa catégorie. Elle est reconnue pour sa fiabilité et offre un cycle de maintenance optimal » a déclaré Bernard Belvaux, Directeur général d’Alstom Benelux.

Le développement de cette nouvelle génération de locomotives s'appuie sur le succès avéré de la plateforme Traxx. Au cours des 20 dernières années, plus de 2 400 unités ont été vendues dans le monde entier. Elles ont été homologuées dans 20 pays et parcourent à l’année une distance totale de plus de 300 millions de kilomètres. Dans les pays du Benelux, près de 280 locomotives Traxx sont déjà en service commercial.

La locomotive Traxx de troisième génération affiche une meilleure performance opérationnelle : elle atteint une vitesse de 200 km/h, offre davantage de souplesse et répond aux exigences les plus récentes des normes de sécurité TSI. Son rendement énergétique est également supérieur et les intervalles de maintenance ont été allongés de 33 % pour améliorer la disponibilité et réduire les besoins de maintenance.

Conçue sur le site Alstom de Mannheim, la nouvelle locomotive Traxx est fabriquée sur le site de Kassel (en Allemagne). Les bogies sont fournis par le site de Siegen (Allemagne) tandis que les structures de caisses sont fabriquées à Wroclaw (Pologne). Le site Alstom de Charleroi fournira les systèmes de signalisation nationaux pour les quatre pays ainsi que le système ETCS niveau 2.

Alstom™ et Traxx™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

1 1,5 kV CC aux Pays-Bas, 3 kV CC en Belgique, 15 kV CA en Allemagne et 25 kV CA en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg

2 TBL1+ (Belgique), ATB (Pays-Bas) et LZB/PZB (Allemagne)





