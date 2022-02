DFDS: TILRETTEDE SAMMENLIGNINGSTAL FOR LOGISTICS FORRETNINGSENHEDER

English Danish

INVESTOR NEWS nr. 4 - 1. februar 2022

Efter gennemførelsen af købet af HSF Logistics Group, og konsolidering af selskabet fra 14. september 2021, blev Logistics Division, som tidligere meddelt, omorganiseret i to nye forretningsenheder: Dry Goods og Cold Chain.



Kølelogistikaktiviteterne i DFDS’ tre tidligere logistik-forretningsenheder (Nordic, Continent og UK & Ireland) blev samlet med HSF Logistics Group for at danne forretningsenheden Cold Chain. De øvrige aktiviteter i de tidligere forretningsenheder er organiseret i Dry Goods.

Sammenligningstal for 1.-4. kvartal 2020 og 1.-3. kvartal 2021 for de nye forretningsenheder er tilrettet i overensstemmelse hermed og fremgår af nedenstående tabel.

Logistics Division - tilrettede tal for forretningsenheder



2021 2020 2020 DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året Dry Goods Omsætning 1.208 1.297 1.254 1.155 960 1.066 1.201 4.381 EBITDA før særlige poster 70 83 93 64 57 95 86 301 EBIT før særlige poster 23 38 44 14 7 46 36 103 Investeret kapital* 1.038 989 922 1.262 1.167 1.033 991 1.125 ROIC før særlige poster, % - - - - - - - 7,5 Enheder, '000 79,0 85,1 77,9 77,3 62,3 75,2 84,6 299,4 Cold Chain Omsætning 359 407 544 361 313 368 358 1.400 EBITDA før særlige poster 31 43 63 31 38 55 37 161 EBIT før særlige poster 16 28 39 8 16 30 15 70 Investeret kapital* 475 492 3.037 528 495 472 434 488 ROIC før særlige poster, % - - - - - - - 10,9 Enheder, '000** 53,5 56,2 57,7 58,8 51,4 58,3 57,3 225,8

* Den kvartalsvise investerede kapital vises for ultimo perioden. For hele året vises den investerede kapital som et gennemsnit.

I 3. kvartal 2021 inkluderer Cold Chains investerede kapital HSF Logistics Group.

** Enhedsvolumener for HSF Logistics Group er ikke inkluderet.

Kontakt: Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

