Sterk kontantstrøm og utbytte

(Fornebu, 2. februar 2022) Flere år med moderniserings- og digitaliseringsinitiativer gjør at Telenor leverer solide driftsresultater i 2021 på tross av den pågående pandemien. For hele året leverer selskapet stabile abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA. Den sterke kontantstrømmen på 13 milliarder kroner bidrar til det foreslåtte utbyttet på 9,30 kroner per aksje, noe som gir en utbytteavkastning på over 6 prosent.



– Det har vært viktig for oss å ta vare på våre ansatte og levere tjenester til kundene i et år der etterspørselen etter kommunikasjonstjenester, digitalisering og data har skutt fart. Samtidig har vi sikret leveranse av kritiske tjenester til kundene våre. Modernisering er fortsatt en prioritet for Telenor, og i 2021 leverte vi 1,2 milliarder kroner i besparelser fra strukturelle initiativer. Enda viktigere er det at denne moderniseringen har gjort det mulig for oss å levere svært gode kundeopplevelser og gitt oss mulighet til å inngå samarbeid med Google og Amazon Web Services for å utforske nye tjenester, sier Sigve Brekke, administrerende direktør i Telenor ASA.

I Norden leverer selskapet nok et godt kvartal. I Norge gir leveranse av tjenester på toppen av et verdens ledende nettverk, en vekst i inntekter per bruker på 3 prosent. Moderniseringen av kobbernettet har nådd et toppnivå, og i fjerde kvartal kompenserte ikke veksten i fiber og mobilt bredbånd fullt ut bortfallet av kobberinntekter. Etterspørselen etter tjenester og datahastighet førte til en sterk ARPU-vekst på 3 prosent i Finland og 6 prosent i Danmark. I Sverige har en økt markedsinnsats resultert i stabile abonnements- og trafikkinntekter og sterk kundevekst i kvartalet.

I Asia påvirkes inntektsutviklingen av sterk konkurranse og effekter av pandemien. Dette gjelder spesielt i Thailand. Gjennom 2021 har Telenor fortsatt å levere på strategien om å ta ledende posisjoner i regionen. I fjerde kvartal lanserte selskapet ytterligere en transaksjon med sikte på å kombinere dtac og True i Thailand og skape den ledende teleoperatøren i landet.

Basert på en solid finansiell posisjon, sterk fri kontantstrøm og en gjeldsgrad på 2,05x foreslår styret et utbytte på 9,30 per aksje, i tråd med utbyttepolitikken. Utbyttet representerer en økning på 3 prosent fra i fjor.

– Når vi går inn i 2022, vil vi fortsette vi å prioritere vekst gjennom å utforske muligheter «Beyond Connectivity», skape ledende aktører gjennom partnerskap i Asia og videreutvikle infrastrukturposisjon i Norden. Ikke medregnet Digi i Malaysia, forventer vi for 2022 lav ensifret prosentvis vekst i tjenesteinntekter og EBITDA som foregående år eller noe høyere. Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 16-17 prosent av driftsinntektene, sier Brekke.

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA* Fjerde kvartal År (NOK i millioner) 2021 2020 2021 2020 Driftsinntekter 28.154 29.322 110.241 115.839 Organisk inntektsvekst (%) 1,9 (3,6) 1,2 (2,7) Abonnements- og trafikkinntekter 20.234 21.455 81.776 87.147 Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) (0,1) (3,2) (0,2) (2,6) EBITDA før andre inntekter og kostnader 11.743 12.549 49.162 52.347 Organisk EBITDA-vekst (%) (1,1) (0,4) (0,2) 1,0 EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 41,7 42,8 44,6 45,2 Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 587 7.689 1.528 17.341 Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 5.865 5.596 17.942 15.811 Totale investeringer 8.023 10.190 22.345 21.152 Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) (274) 1.988 11.014 12.542 Total fri kontantstrøm (472) 9.130 12.667 20.855 Mobilabonnementer – endring i kvartalet / totalt (millioner) 0,1 2,4 172,2 165,5

*Med virkning fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en eiendel holdt for salg, se note 3. De relevante tallene i tabellen over og ellers i kvartalsrapporten er derfor ikke medregnet Telenor Myanmar.

Sammendrag av fjerde kvartal 20211)

Organiske abonnements- og trafikkinntekter opprettholdt et stabilt nivå både for fjerde kvartal og året 2021. Totale driftsinntekter endte på 28,2 milliarder kroner i kvartalet, en nedgang på 1,2 milliarder. Nedgangen kommer hovedsakelig som følge av valutaeffekter.

Valutajusterte driftskostnader økte med 0,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 1 prosent. Rapporterte driftskostnader ble redusert med 0,4 milliarder kroner. For 2021 ble valutajusterte driftskostnader redusert med 0,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 2 prosent.

Organisk EBITDA falt med 1 prosent. Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 11,7 milliarder kroner og EBITDA-marginen var 42 prosent. For 2021 var organisk EBITDA stabil ettersom en solid nedgang i driftskostnader kompenserte for høyere energikostnader som følge av økte priser.

Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 5,9 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 21 prosent av inntektene. For 2021 utgjorde driftsinvesteringene 16 prosent av inntektene.

Rapporterte nettoinntekter var på 0,6 milliarder kroner i kvartalet og 1,5 milliarder kroner for 2021. Rapporterte nettoinntekter i kvartalet ble påvirket av boten på 0,8 milliarder kroner fra Konkurransetilsynet i Norge i tillegg til negative bidrag fra avviklet virksomhet på 0,8 milliarder kroner.

Total fri kontantstrøm endte på minus 0,5 milliarder kroner i kvartalet, inkludert betalingen av boten til Konkurransetilsynet. For året som helhet endte fri kontantstrøm på 12,7 milliarder. Gjeldsgraden var 2,05x ved slutten av året, som er i midten av målet på mellom 1,8-2,3x.

Antall abonnementer for konsernet økte med 0,1 millioner i kvartalet og 6,7 millioner gjennom året. Abonnementsbasen endte på 172 millioner ved utgangen av året.





