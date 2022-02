CRCAM SUD RHONE ALPES- CORRECTIF INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE-RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2021

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 792 082,50 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire dans la durée

Information financière annuelle : Résultats au 31 décembre 2021

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 27 janvier 2022, arrêté les comptes au 31 décembre 2021.

Faits marquants de l’année 2021

La reprise d’activité a été globalement notable en 2021 avec une augmentation sensible du nombre de projets accompagnés par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, premier Banquier-Assureur du territoire.

Forte de sa solidité financière, la Caisse Régionale est restée très engagée pour le financement de l’habitat (plus de 13 000 nouveaux dossiers réalisés) et des projets des entrepreneurs (plus d’un milliard d’euros de nouveaux crédits d’équipement), soutenant l’économie locale ainsi que les transitions environnementales.

La satisfaction client en proximité, toujours au cœur de nos priorités, a bénéficié d’une amélioration réelle de la joignabilité au téléphone en 2021 ainsi que de la rénovation de 16 agences. Aujourd’hui c’est plus de 80 % de nos 202 agences qui ont déjà fait l’objet de travaux d’aménagement, soit 70 M€ d’investissements réalisés ces dernières années et confiés à des artisans de la région.

Les Jeunes ont été la grande Cause mutualiste du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en 2021. Dans ce cadre, les 81 Caisses Locales se sont mobilisées pour soutenir les jeunes clients fragiles avec une aide directe versée sous forme d’un chéquier utilisable pour l’achat de biens de première nécessité. Plusieurs partenariats ont été aussi noués sur le territoire (Entreprendre pour apprendre, Fondation Grenoble Université…), et un don significatif a été versé aux Banques Alimentaires Ardèche, Drôme, Isère avec une utilisation orientée vers la jeunesse. (25 630 € dans le cadre d’une opération Crédit Agricole Assurances).

Dans une année contrastée pour l’agriculture du territoire (hausse des cours, gel, grêle…), le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a été très présent que ce soit dans l’installation de jeunes agriculteurs (140 accompagnés), les aides solidaires versées, les sinistres assurances indemnisés ou les crédits d’équipement réalisés (172 M€).

En 2021, les équipes de la Caisse Régionale ont été mobilisées pour être au service de tous nos clients, à distance ou en agence, et en développant le conseil ainsi que l’activité commerciale. Après une année 2020 marquée par la crise Covid, la dynamique de cet exercice 2021 se retrouve aussi dans l’évolution favorable des résultats financiers du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 31/12/2020 31/12/2021 Variation Encours de crédits 18 431 19 321 + 4,8 % dont crédits habitat 11 921 12 615 + 5,8 % Encours collecte 24 098 25 645 + 6,4 % Nombre de contrats assurance



et prévoyance 487 597 503 603 + 3,3 %

Activité Crédit

La croissance des encours de crédits a été soutenue en 2021 à + 4,8 % (malgré le remboursement d’une partie des PGE), tirée notamment par l’augmentation des encours habitat de + 5,8 %.

Les réalisations crédits atteignent 3,5 milliards d’euros, en hausse de 16,8 % hors PGE par rapport à 2020, avec notamment 2,2 milliards de nouveaux crédits habitat (+ 21 % comparé à 2020).

Activité Collecte

A fin décembre, l’encours de collecte des clients connaît toujours une progression significative de + 6,4 %, portant l’encours global à 25,65 milliards d’euros, sous l’effet notamment d’un comportement prudent des épargnants.

La croissance de la collecte bilan reste dynamique (+ 7,8 %) avec l’accroissement de l’épargne de précaution observée sur les dépôts à vue (+ 13,3 %) et les livrets (+ 9,2 %).

La collecte hors bilan, en hausse de + 3,5 %, bénéficie de l’évolution des marchés boursiers ainsi que de l’attrait de l’assurance-vie et des opérations sur les titres (PEA…).

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 3,3 % pour atteindre plus de 503 000 contrats à fin décembre 2021, avec près de 75 000 nouveaux contrats souscrits depuis le début de l’année, dont près de 13 000 contrats de prévoyance (+ 3%) marqués par le lancement de la nouvelle offre mon assurance décès mi-2021.

Développement fonds de commerce

Au cours de l’année 2021, plus de 38 000 nouveaux clients ont rejoint la Caisse Régionale, soit 20 % de plus que sur la même période 2020. Notre stock de dépôts à vue continue de progresser et dépasse 600 000 comptes à fin décembre, soit une évolution de + 2,3 %. La nouvelle offre de banque du quotidien, lancée fin 2021, équipe déjà près de 10 000 clients.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 31/12/2020



31/12/2021



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 400,8 408,2 + 1,8 % dont PNB d’activité 334,8 358,5 + 7,1 % Charges de fonctionnement -258,9 - 263,8 + 1,9 % Résultat Brut d’Exploitation 142,0 144,3 + 1,7 % Coefficient d’Exploitation 64,6 % 64,6 % - Résultat Net Social 80,5 94,1 + 16,9 % Résultat Net Consolidé (RNPG) 47,5 107,2 + 125 %

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 408,2 M€ au 31 décembre 2021, en augmentation de + 1,8 % sur un an, soit une hausse de 7,4 M€ en lien notamment avec l’activité commerciale et l’effet du TLTRO. A noter que les dividendes SAS Rue La Boétie & Sacam Mutualisation perçus en 2021 pour 31,5 M€ sont en retrait de 8,4 M€ comparés à 2020.

Le PNB d’activité (hors revenus de valeurs) ressort à 358,5 M€, en croissance de 7 % du fait de la dynamique crédit-collecte, de l’équipement assurance et bancaire ainsi que du développement du fonds de commerce.

Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation du coût du passif et d’optimisation des excédents de liquidité, la Caisse régionale a procédé durant l’exercice au remboursement anticipé d’une partie de sa dette de marché long terme en contrepartie d’indemnités financières (soultes). L’impact net de ces opérations sur le PNB sur 2021 est de -8,9 M€. Cette opération a pour conséquence de baisser sensiblement le coût moyen de son passif sur les années à venir en cohérence avec l’évolution de l’actif.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 263,8 M€, enregistrent un accroissement de + 1,9 % sur un an. Cette augmentation s’explique principalement par la hausse des charges de personnel de + 3,4 % comparée à un exercice 2020 marqué par un moindre niveau d’intéressement et participation. Retraitée de l’évolution de l’intéressement et participation, la hausse des charges de fonctionnement est de + 0,9 % en 2021. Les autres charges (107,5 M€) sont stables sur un an.

Le coût du risque reste maîtrisé à 19,4 M€, en légère hausse de 0,5 M€ comparé à décembre 2020, avec le renforcement des provisions collectives IFRS 9 de 13,5 M€ en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est quasi-stable sur un an et s’établit à 1,03 %.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations positif (1,1 M€) et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social 2021 s’établit à 94,1 M€, en augmentation de 17% comparé à 2020 marqué par les effets de la crise covid.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées (évolution très positive des filiales capital-risque et immobilières), le résultat net consolidé part du groupe s’établit 107,2 M€, en forte augmentation annuelle (+ 125%) par rapport au résultat 2020 qui n’intégrait pas les dividendes SAS Rue La Boétie distribués sur la prime d’émission.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,1 Md€, représentant environ 63 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 119,1 % au 31 décembre 2021. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 25,6 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 19,2 Md€.

L’endettement de marché court terme est de 0,3 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,3 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 164,5 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 170,3 % au 31/12/2021.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,51 Md€ (données au 30/09/2021). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 18.81 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’est renforcé au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients et de son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 144,98 € au 31/12/2021, en retrait de 9,7 % depuis le début de l’année. En intégrant le dividende de 5,27 € distribué en juin 2021, la baisse sur 12 mois glissants est de 6,4 %.







Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de 6,17 € par titre, représentant un rendement de 4,25% par rapport au cours du 31/12/2021.







Perspectives 2022



Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a lancé en 2021 son nouveau projet d’entreprise CAP’25 avec les ambitions des cinq prochaines années, déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE.



Plusieurs chantiers ont déjà démarré et vont s’accélérer en 2022 : évolution de l’organisation commerciale pour une relation plus personnalisée, cohésion et environnement de travail des collaborateurs, simplification et digitalisation des process, développement de notre politique RSE en lien avec les élus des Caisses Locales…







Dans un contexte incertain, il était important pour la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes de fixer collectivement ce CAP’25, confirmer ses engagements sociétaux de soutenir le territoire durablement et d’accompagner au mieux tous ses clients en proximité. Un programme d’investissements de plus de 40 M€ est prévu en ce sens (formation, embauches, rénovation d’agences et des outils…) sur la durée du projet d’entreprise.







Dans une année 2022 qui connaîtra encore des effets de la crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et fort de sa solidité financière, continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.









Second Marché — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr





