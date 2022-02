English French

Nanterre, le 4 février 2022

RESULTATS ANNUELS 2021

Chiffre d’affaires en forte hausse – Net redressement des résultats

Cash-flow libre record

Carnet de commandes à un très haut niveau

Finalisation de l’acquisition de Cobra IS

Perspectives 2022 : Activité toujours soutenue Poursuite de l’amélioration des résultats

Mobilisation des collaborateurs du Groupe au service de son ambition environnementale

Dividende proposé au titre de l’exercice 2021 : 2,90 euros par action





Chiffres clés

En millions d’euros 2021 2020 2019 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Chiffre d’affaires1 49 396 43 234 48 053 +14 % +3 % Capacité d’autofinancement (EBITDA) 7 884 5 919 8 497 +1 965 -613 En % du chiffre d’affaires 16,0 % 13,7 % 17,7 % Résultat opérationnel sur activité 4 723 2 859 5 734 +1 864 -1 011 En % du chiffre d’affaires 9,6 % 6,6 % 11,9 % Résultat opérationnel courant 4 464 2 511 5 704 +1 953 -1 240 Résultat net part du Groupe

hors variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni 2 7972 1 2922 3 260 +1 505 -463 Résultat net part du Groupe 2 597 1 242 3 260 +109 % -20 % Résultat net dilué par action (en €) 4,51 2,20 5,82 +2,30 -1,31 Cash-flow libre 5 282 3 990 4 201 +1 293 +1 081 Dividende par action (en €) 2,903 2,04 2,04 +0,86 +0,86 Endettement financier net4 (en Mds€) (19,3) (18,0) (21,7) -1,3 +2,4 Prises de commandes (en Mds€) 42,4 43,5 41,7 -2 % +2 % Carnet de commandes4 (en Mds€) – hors carnet de Cobra IS 44,5 42,4 36,5 +5 % +22 % Evolution du trafic de VINCI Autoroutes +22 % -4 % Evolution des trafic passagers5 de VINCI Airports +12 % -66 %

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré :

« Après une année 2020 très impactée par la Covid-19, mais qui avait montré la résilience du Groupe et sa capacité d’adaptation rapide face à une situation inédite, VINCI enregistre en 2021 un fort rebond d’autant plus remarquable que le contexte sanitaire n’est pas encore stabilisé.

La hausse du chiffre d’affaires, qui dépasse son niveau de 2019, et le redressement des résultats s’accompagnent d’une génération de cash-flow d’un niveau record.

L’activité de VINCI Energies a été très tonique et sa marge opérationnelle à nouveau en progrès, illustrant la pertinence du positionnement et de l’organisation de l’entreprise, qui bénéficie de fortes tendances de fond : efficacité énergétique ; demande croissante en électricité ; révolution digitale.

Le regroupement au sein d’un nouveau pôle, engagé en début d’exercice, de VINCI Construction et d’Eurovia a produit ses premiers effets positifs avec une organisation structurée en 3 piliers : métiers de spécialités, grands projets et réseaux de proximité en France et à l’international. Le chiffre d’affaires et les résultats sont en hausse par rapport à 2019 et les commandes se maintiennent à un niveau élevé grâce au dynamisme des activités de fonds de commerce.

Les carnets de commandes, qui avaient bénéficié en 2020 de plusieurs prises de commandes exceptionnelles, se maintiennent à leur plus haut niveau historique. Le Groupe dispose ainsi d’une bonne visibilité pour continuer de faire preuve de sélectivité et d’améliorer ses marges.

Le fort rebond du trafic de VINCI Autoroutes, suite à la levée des mesures de restriction aux déplacements au cours du 1er semestre, constitue une autre satisfaction de l’année. Les trafics - tant des véhicules légers que des poids lourds - sont désormais supérieurs à leur niveau d’avant crise sanitaire.

VINCI Airports, fortement impacté sur une grande partie de l’année par les limitations aux voyages en vigueur dans de nombreux pays, a observé une amélioration continue de ses trafics depuis l’été, même si la situation demeure très contrastée selon les zones. Dans ce contexte, le pôle a bénéficié des premiers effets des plans d’économies drastiques précédemment engagés.

En matière de développement, 2021 aura été marquée par la finalisation de l’acquisition de Cobra IS, société regroupant les activités énergie d’ACS. Cette opération stratégique vise à la fois à bâtir un leader mondial dans l’ingénierie, les travaux et les services liés à l’énergie – domaine d’activité où le Groupe est déjà très présent - et à accélérer son entrée dans les concessions d’énergie renouvelable, un secteur porteur où Cobra IS dispose d’une expertise reconnue.

Par ailleurs, le portefeuille de concessions de VINCI s’est enrichi avec l’obtention de la concession pour 30 ans de l’aéroport de Manaus et de six autres aéroports en Amazonie, d’un cinquième partenariat public-privé (PPP) autoroutier en Allemagne et du premier PPP autoroutier de République tchèque.

Il faut également mentionner la création par VINCI, associé notamment à Air Liquide et TotalEnergies, du plus grand fonds d’investissement mondial dédié au développement des infrastructures d’hydrogène décarboné.

Le potentiel de développement des métiers de VINCI, au cœur des enjeux du monde de demain, n’a jamais été aussi important : transformation des villes et du cadre bâti pour un moindre impact environnemental, besoins croissants de mobilité nécessitant la décarbonation des infrastructures de transport, révolution digitale.

Face à l’urgence de l’action, le Groupe a accéléré son engagement environnemental, conscient de la responsabilité que lui confère sa position de leader, tout en prenant en compte les impacts sociaux et sociétaux de ses activités.

C’est avec enthousiasme et détermination que VINCI ouvre un nouveau chapitre de sa longue histoire, depuis « l’archipel » - son nouveau siège social à Nanterre - vitrine de ses savoir-faire. »

Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 3 février 2022 sous la présidence de Xavier Huillard.

Le Conseil a arrêté les comptes de l’exercice 20216, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 12 avril 2022. Il a notamment approuvé la proposition de distribution d’un dividende de 2,90 euros par action, au titre de l’exercice 2021, payable entièrement en numéraire.

I. Résultats en nette amélioration et cash-flow libre à un niveau record





Les comptes de 2021 font ressortir de fortes hausses du chiffre d’affaires et des résultats par rapport à l’exercice précédent, ainsi qu’une génération de cash-flow d’un niveau jusque-là jamais atteint. Par rapport à 2019, les marges et les résultats opérationnels de VINCI Energies et de VINCI Construction progressent. Ceux de VINCI Autoroutes sont proches des niveaux de 2019. La contribution de VINCI Airports reste pénalisée par la faiblesse du trafic aérien au 1er semestre, en dépit d’une inflexion positive au second semestre et d’importantes réductions de coûts.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 49,4 milliards d’euros en 2021, en hausse à structure réelle de 3 % par rapport à 2019 et de 14,3 % par rapport à 2020 (+12,9 % à structure comparable ; impacts des changements de périmètre : +1,2 % ; variations de change : +0,2 %). La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international s’établit à 47 %.

Le chiffre d’affaires de la branche concessions ressort à 7,0 milliards d’euros :

VINCI Autoroutes : 5,6 milliards d’euros, très voisin de celui de 2019.

VINCI Airports : 1,2 milliard d’euros, en retrait de 55 % par rapport à 2019 mais en hausse de 20 % par rapport à 2020.

Le chiffre d’affaires des autres concessions consolidées (VINCI Highways, VINCI Railways et VINCI Stadium) est très proche de celui de 2019.





Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’établit à 15,1 milliards d’euros (+10 % à structure réelle par rapport à 2019). En dépit de difficultés d’approvisionnement en fin d’année, la croissance a été tirée par des marchés très toniques et, dans une moindre mesure, l’impact de la croissance externe (les acquisitions réalisées en 2020 et 20217 ont représenté environ 300 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel sur l’exercice).

En France (44 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 6,7 milliards d'euros, en progression de 9 % par rapport à 2019, dans un environnement économique bien orienté.

A l’international (56 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 8,4 milliards d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2019. Il progresse notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction8 s’élève à 26,3 milliards d’euros (+5 % à structure réelle par rapport à 2019).

En France (49 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 12,8 milliards d’euros, en léger recul (-4 %) par rapport à 2019 et en hausse de 10 % sur un an. L’activité est restée soutenue dans les travaux publics et le génie civil - portée par les projets du Grand Paris Express - ainsi que dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement. Dans le bâtiment, l’activité a été tirée par plusieurs grandes opérations en région parisienne.

A l’international (51 % du total), le chiffre d’affaires atteint 13,5 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à 2019. Il bénéficie de la montée en puissance de plusieurs affaires significatives récentes, dont les deux lots de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni. L’activité a également été soutenue dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement.

Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI Immobilier ressort à 1,6 milliard d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2019, à structure comparable (hors Urbat Promotion consolidé pour la première fois en 2021). Cette bonne performance traduit un niveau de production soutenu tant dans le secteur résidentiel qu’en immobilier d’entreprise.

L’EBITDA consolidé s’élève à 7,9 milliards d’euros. Proche de son niveau de 2019 (8,5 milliards d’euros), il représente 16,0 % du chiffre d’affaires.

Le Résultat opérationnel sur activité (ROPA) ressort à 4,7 milliards d’euros. Très supérieur à son niveau de 2020 (2,9 milliards d’euros), il reste en-deçà de celui de 2019 (5,7 milliards d’euros en 2019) en raison de la baisse de la contribution de VINCI Airports. Il représente 9,6 % du chiffre d’affaires et se décompose ainsi :

2,7 milliards d’euros pour la branche concessions. Le résultat de VINCI Autoroutes (2,8 milliards d’euros) est proche du niveau de 2019. Avec un résultat positif au 2 e semestre – conséquence des plans d’économies drastiques mis en œuvre 9 - VINCI Airports limite sa perte sur l’ensemble de l’année (-0,2 milliard d’euros).

semestre – conséquence des plans d’économies drastiques mis en œuvre - VINCI Airports limite sa perte sur l’ensemble de l’année (-0,2 milliard d’euros). 985 millions d’euros pour VINCI Energies, soit une marge de 6,5 %, supérieure à son niveau de 2019 (6,0 %).

968 millions d’euros pour VINCI Construction, soit une marge de 3,7 %, en amélioration par rapport à 2019 (3,3%).





Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 2,6 milliards d’euros, affichant un rebond de 109 % par rapport à 2020, mais un recul de 20 % par rapport à 2019 - soit un résultat net par action10 de 4,51 euros.

Il intègre une charge non courante au titre de la fiscalité différée en Grande-Bretagne11, sans effet cash. Hors cette charge non courante, le Résultat net consolidé part du Groupe ressort à 2,8 milliards d’euros en 2021 (soit une baisse par rapport à 2019 ramenée à -14 %).

Le Cash-flow libre atteint le niveau record de 5,3 milliards d’euros (4,2 milliards d’euros en 2019 et 4,0 milliards d’euros en 2020). Cette performance, très supérieure aux attentes, traduit notamment une nouvelle amélioration significative du besoin en fonds de roulement et des provisions courantes.

L’endettement financier net consolidé ressort à 19,3 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Il est en augmentation limitée de 1,3 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2020, malgré l’acquisition de Cobra IS, qui représente un impact net de 4,2 milliards d’euros.

II. Performances opérationnelles positivement orientées





Au 4e trimestre 2021, la bonne dynamique du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes s’est poursuivie. Le trafic a affiché une progression globale de plus de 3 % (véhicules légers +3 %, poids lourds +5 %) par rapport à la même période en 2019, en dépit d’un effet de base élevé12.

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, le trafic cumulé affiche un net rebond par rapport à 2020 (+22 %) et est proche de son niveau de 2019 (-4 %). Le trafic des poids lourds, grâce à la bonne tenue de l’activité économique en France et au développement de l’e-commerce, progresse de 3 % par rapport à 2019 ; celui des véhicules légers, grâce à un fort rebond au 2e semestre, limite son recul par rapport à 2019 (-5 %13).

Le trafic passagers du réseau VINCI Airports, après un 1er semestre déprimé (baisse de 81 % par rapport à la période comparable de 2019) – à l’image de l’ensemble du secteur aérien mondial – a observé une inflexion positive à partir de l’été (-59 % au 3e trimestre). Celle-ci s’est confirmée en fin d’année (-46 % au 4e trimestre par rapport à 2019, mais plus du double par rapport au 4e trimestre 2020), dans la quasi-totalité des plateformes du réseau, malgré la recrudescence du variant Omicron. Les tendances ont toutefois été contrastées selon les zones géographiques : trafic proche voire supérieur au niveau d’avant crise dans plusieurs plateformes américaines, en voie de normalisation dans la plupart des pays européens – notamment au Portugal, en France et en Serbie - et encore faible en Grande-Bretagne et en Asie (Japon, Cambodge).

Sur l’ensemble de l’année, le trafic passagers des plateformes gérées a reculé de 66 % par rapport à 2019, mais progressé de 12 % par rapport à 2020.

Les prises de commandes de VINCI Energies et de VINCI Construction en 2021 s’élèvent à 42,4 milliards d’euros, quasiment stables sur un an (-2 %) en dépit d’un effet de base exigeant dû aux grands projets remportés en 2020 (VINCI Construction -9 %, VINCI Energies +12 %). En outre, compte tenu de la forte demande observée sur leurs marchés et de leurs carnets de commandes très élevés, ces deux pôles privilégient la sélectivité dans leurs prises d’affaires.

Le carnet de commandes atteint 44,514 milliards d’euros au 31 décembre 2021, en hausse de 5 % par rapport au 31 décembre 2020. En progression tant pour VINCI Energies (+11 %) que pour VINCI Construction (+3 %), il représente 13 mois d’activité moyenne (9 mois pour VINCI Energies, 15 mois pour VINCI Construction). L’international représente 62 % du carnet à fin décembre 2021.

Pour VINCI Immobilier, le nombre de logements réservés en France s’est établi à 7 325 lots, en hausse d’environ 20 % par rapport à 2020 et de 1 % par rapport à 2019. Ces données incluent la filiale Urbat Promotion, désormais détenue à 100 %.

III. Situation financière solide





VINCI conserve une liquidité très importante au 31 décembre 2021, de 17,8 milliards d’euros se décomposant entre :

Une trésorerie nette gérée de 9,3 milliards d’euros, après prise en compte de l’acquisition de Cobra IS ;

Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées pour un total de 8,0 milliards d’euros - à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant - auxquelles s’ajoute 0,5 milliard d’euros pour Cobra IS.

Au 31 décembre 2021, la dette financière brute long terme du Groupe, avant prise en compte de la trésorerie disponible, ressort à 28,6 milliards d’euros, logée en très grande partie chez VINCI Autoroutes et VINCI Airports. Sa maturité moyenne est de 7,3 ans (7,7 ans au 31 décembre 2020) et son coût moyen diminue à 2,1 % (2,3 % en 2020).

IV. Dividende





Le Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 12 avril 2022, la distribution d’un dividende de 2,90 euros par action au titre de l’exercice 2021.

Compte tenu de l’acompte de 0,65 euro par action payé en novembre 2021, il resterait à verser un solde de 2,25 euros par action en numéraire le 28 avril 2022 (date de détachement du coupon : 26 avril 2022).

V. Perspectives 202 2





Malgré un environnement sanitaire non encore stabilisé et des tensions économiques et géopolitiques persistantes, VINCI aborde l’année 2022 avec confiance.

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles en 2022 sur les tendances suivantes :

VINCI Energies, évoluant sur des marchés toujours bien orientés, devrait afficher une nouvelle croissance de son activité et conforter son très bon niveau de performance opérationnelle.





Cobra IS, fort de la bonne dynamique de ses activités de fonds de commerce - en Espagne particulièrement - et de la montée en puissance de projets EPC (Engineering, Procurement, Construction), renforcera sa sélectivité dans la prise d’affaires. Dans le respect de la priorité donnée aux marges sur les volumes, le pôle table sur un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards d’euros en 2022 et sur une marge opérationnelle 15 au niveau des meilleurs acteurs de la profession.





au niveau des meilleurs acteurs de la profession. VINCI Construction, fort d’un carnet de commandes robuste, devrait maintenir un haut niveau d’activité, tout en se montrant sélectif dans sa prise d’affaires, et ainsi continuer à améliorer sa marge opérationnelle 15 .





. VINCI Autoroutes, dans la continuité de la bonne tendance observée ces derniers mois, table sur un trafic annuel supérieur à celui de 2019.





VINCI Airports, hors nouvelle dégradation du contexte sanitaire, table sur une poursuite du redressement du trafic, lequel, dans un scenario central, pourrait s’établir à environ 60 % de son niveau de 2019, ce qui permettrait de retrouver un résultat net proche de l’équilibre.





Sur la base des éléments ci-dessus, VINCI table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.

VI. Gouvernance





Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires le renouvellement du mandat d’administrateur de Xavier Huillard. Il a également décidé, en cas d’approbation du projet de résolution correspondant, de le nommer président-directeur général à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2022.

Il est précisé que le Conseil n’a pas l’intention de proposer une modification des limites d’âge prévues dans les statuts. Par conséquent, les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général de Xavier Huillard seront dissociées avant la fin de son nouveau mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’administration.

VII. Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale





Ambition environnementale





VINCI avait exposé en 2020 son ambition environnementale, en se fixant des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 autour de trois axes prioritaires : le changement climatique (limitation des émissions de gaz à effet de serre), l’économie circulaire et la préservation des milieux naturels.

Dans ce cadre, afin de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble des collaborateurs du Groupe à cette ambition, il a lancé fin 2020 le Prix de l’Environnement. Compétition interne destinée à récompenser les initiatives de terrain les plus innovantes et les plus impactantes, celle-ci a rencontré un très grand succès : 2 548 initiatives portées par plus de 4 000 candidats, appuyés par 800 « relais » (correspondants et experts), ont été présentées. Près de 67 000 collaborateurs ont exprimé leurs choix tout au long de 2021 au moyen d’un vote électronique.

Les initiatives lauréates sont destinées à être développées et répliquées au sein du Groupe, afin de réduire l’empreinte de ses activités et d’accélérer le développement de solutions environnementales concrètes pour ses clients.

Plus globalement, le Groupe rendra compte à la prochaine assemblée générale des actionnaires des actions menées et des progrès accomplis en 2021 en matière de performance environnementale.

Performance sociale et sociétale





VINCI, qui a réalisé 32 344 embauches en contrats permanents en 2021, a poursuivi le déploiement de sa démarche sociale et sociétale en 2021 :

Près de 3 500 personnes en insertion ont été accompagnées en France, afin de faciliter leur retour vers l’emploi durable.

Les 16 Fondations d’entreprise du Groupe ont soutenu près de 500 projets associatifs locaux, en s’appuyant sur le parrainage de 1 330 collaborateurs en France et à l’international.

Le Groupe a poursuivi le déploiement du programme « Give me five » en faveur de l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires en proposant 4 000 stages découverte à des collégiens de 3e en dépit des difficultés induites par la pandémie.





Par ailleurs, en partenariat avec JobIRL - premier réseau social d’orientation – VINCI propose depuis juin 2021 à tous les jeunes de plus de 15 ans désireux de bâtir un projet d’apprentissage de postuler, sur une plateforme dédiée, aux offres des entreprises du Groupe. Celles-ci vont de pair avec des formations adaptées dispensées par des établissements partenaires.

Ethique et droits humains





En application des engagements de son Manifeste, VINCI mène ses projets dans le respect de principes éthiques et de protection des droits humains qui sont des impératifs pour toutes ses entités.

Dans ce cadre, il est assuré la diffusion la plus large possible des dispositifs suivants :

La Charte éthique et comportements et le Code de conduite anticorruption - accessibles en 31 langues - que les managers s’engagent formellement à appliquer et à faire appliquer dans leur périmètre de responsabilité.

Le Guide VINCI des droits humains explicite les lignes directrices que toutes les entreprises du Groupe doivent appliquer dans ce domaine, quel que soit leur métier et leur localisation.

Un parcours de formations en e-learning et en présentiel (anticorruption, conflits d’intérêts, droits humains, achats responsables…), disponible dans les principales langues du Groupe, illustre les comportements attendus.





VIII. Autres faits marquants récents

Cobra IS

Suite à l’accord annoncé le 1er avril 2021, l’acquisition par VINCI des activités énergie d’ACS a été finalisée le 31 décembre 2021.

Cette acquisition bénéficie de forts leviers de croissance :

Les activités et la présence géographique de Cobra IS sont complémentaires de celles de VINCI, avec une expertise reconnue de cette entreprise dans la réalisation de projets EPC clé en main (Engineering-Procurement-Construction) dans le secteur de l’énergie et un ancrage local fort dans la péninsule Ibérique et en Amérique latine ;

Le modèle d’entreprise de VINCI s’enrichira de l’expertise de Cobra IS dans le développement de concessions d’énergie renouvelable. Le Groupe entend devenir ainsi un acteur significatif de ce secteur, avec de nouvelles opportunités identifiées sur le court et moyen terme représentant à terme une capacité totale d’environ 15 GW, essentiellement dans le photovoltaïque et l’éolien onshore, à laquelle pourraient s’ajouter des gigawatts supplémentaires dans l’éolien offshore. La solidité financière de VINCI sera un bon atout pour accélérer la croissance du nouvel ensemble dans la gestion et l’exploitation d’actifs d’énergie renouvelable dans la durée.



VINCI et ACS ont, en outre, finalisé un accord de joint-venture, prévoyant la création d’une nouvelle entité qui disposera d’un droit d’acquérir, à prix de marché, les actifs d’énergie renouvelable développés, financés, construits et raccordés au réseau électrique par Cobra IS. VINCI détiendra 51 % de cette entité et la consolidera par intégration globale.

José Maria Castillo Lacabex, directeur général de Cobra IS, a rejoint en janvier 2022 le Comité exécutif de VINCI.

Autres développements





Le Contournement Ouest de Strasbourg (A355) - plus important projet autoroutier réalisé en France au cours des dernières années - a été mis en service en décembre 2021. VINCI Autoroutes assurera l’exploitation, l’entretien et la maintenance de cette nouvelle section de 24 km dans le cadre d’un contrat de concession courant jusqu’en 2070. Par sa conception, sa construction, et son mode d’exploitation, l’A355 constitue une réalisation sans précédent, parmi les infrastructures routières françaises, en matière de transparence écologique et d’intégration environnementale.

Par ailleurs, l’avenant adossant au contrat de concession d’ASF le contournement ouest de Montpellier a été publié au Journal Officiel après l’avis du Conseil d’Etat. Ce tronçon de 6,5 km, dont le montant des travaux s’élève à environ 330 millions d’euros, reliera les autoroutes A750 et A709 et permettra de fluidifier le trafic de cette métropole.

VINCI Construction a signé un accord, soumis aux autorités canadiennes, pour acquérir les sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies. Spécialisées dans les travaux routiers et la production d’enrobés et de granulats dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ces sociétés ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 93 millions de dollars canadiens (65 millions d’euros).

Capital social





Le Conseil d’administration a, sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 8 avril 2021, décidé le 16 décembre 2021 de réduire le capital social de VINCI, par voie d’annulation de 6 000 000 d’actions auto-détenues rachetées sur le marché au 4e trimestre 2021.

Au 31 décembre 2021, le capital de VINCI était ainsi constitué de 592,4 millions d’actions, dont 24,8 millions d’actions auto-détenues (représentant 4,2 % du capital à cette date).

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, VINCI a signé une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement le 4 janvier 2022. Selon les termes de cette convention, courant du 5 janvier au 29 mars 2022 au plus tard, VINCI donne mandat au prestataire d’acquérir pour son compte des actions VINCI dans la limite d’un montant de 600 millions d’euros. Le prix d’achat des actions ne pourra pas excéder la limite fixée par l’assemblée générale mixte de VINCI du 8 avril 2021.

**********

ANNEXES

ANNEXE A : ETATS FINANCIERS CONSOLIDES





Compte de résultat En millions d’euros 2021 2020 2019 Variation

2021/2020 Variation 2021/2019 Chiffre d’affaires hors CA travaux des concessionnaires 49 396 43 234 48 053 +14,3 % +2,8 % CA travaux des concessionnaires 1 586 696 700 Chiffre d'affaires total 49 982 43 930 48 753 +13 ,8 % +2,5 % Résultat opérationnel sur activité 4 723 2 859 5 734 +65 ,2 % -17,6 % En % du chiffre d’affaires 2 9,6 % 6,6 % 11,9 % Paiements en actions (IFRS 2) (288) (240) (291) Résultat des sociétés mises en équivalence et autres éléments courants 29 (108) 260 Résultat opérationnel courant 4 464 2 511 5 704 +77,8 %

% -21,7 % Eléments opérationnels non courants (26) (52) (40) Résultat opérationnel 4 438 2 459 5 664 +80,5 % -21,6 % Coût de l'endettement financier net (658) (589) (551) Autres produits et charges financiers 40 (47) (71) Impôts sur les bénéfices (1 625)3 (807)3 (1 634) Intérêts minoritaires 402 226 (148) Résultat net part du Groupe 2 597 1 242 3 260 +109,1 % -20,4 % Résultat net dilué par action (en euros)4 4,51 2,20 5,82 +104,5 % -22,5 % Dividende par action à titre ordinaire (en euros) 2,905 2,04 2,04 +0,86 +0,86 Résultat net part du Groupe

hors variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni 2 7976 1 2926 3 260 +1 505 -463

1 En application d’IFRIC 12 (traitement comptable des concessions), chiffre d’affaires travaux confié par les filiales concessionnaires de VINCI à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 % calculé sur le chiffre d'affaires hors CA travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

3 Dont variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni : -388 millions d’euros en 2021 (comptabilisées au 1er semestre 2021) et -100 millions d’euros en 2020.

4 Après prise en compte des instruments dilutifs.

5 Proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2022.

6 L’impact sur le Résultat net part du Groupe des variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni a été de -200 millions d’euros en 2021 (comptabilisées au 1er semestre 2021) et de -50 millions d’euros en 2020.

Bilan simplifié

Au 31 décembre En millions d’euros 2021 2020* 2019* Actifs non courants – Concessions 40 437 40 879 42 968 Actifs non courants – Energie, Construction et autres métiers 19 976 14 212 14 055 BFR, provisions et autres dettes et créances courantes (11 621) (8 833) (6 965) Capitaux engagés 48 792 46 258 50 058 Capitaux propres - part du Groupe (22 881) (21 011) (20 586) Intérêts minoritaires (1 890) (2 162) (2 605) Capitaux propres (24 771) (23 173) (23 191) Dettes de location (2 098) (1 907) (1 862) Provisions non courantes et autres passifs long terme (2 658) (3 188) (3 351) Ressources permanentes (29 527) (28 269) (28 404) Dettes financières brutes (28 562) (27 942) (28 405) Trésorerie nette gérée 9 297 9 953 6 751 Endettement financier net (19 266) (17 989) (21 654)

* Après retraitement, suite à la décision de l'IFRS IC de mai 2021, précisant le calcul des engagements de retraite.

Tableau des flux de trésorerie

En millions d’euros 2021 2020 2019 Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l’endettement (Ebitda) 7 884 5 919 8 497 Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes 1 579 2 330 428 Impôts payés (1 213) (1 054) (1 547) Intérêts financiers nets payés (557) (590) (458) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 112 71 170 Flux de trésorerie liés à l'activité 7 806 6 675 7 090 Investissements opérationnels (nets de cessions)* (1 077) (994) (1 249) Remboursement des dettes de location & charges financières associées (631) (607) (575) Cash-flow opérationnel 6 098 5 075 5 266 Investissements de développement (concessions et PPP) (815) (1 085) (1 065) Cash-flow libre 5 282 3 990 4 201 Investissements financiers nets (4 561) (285) (8 245) Autres (82) (85) (90) Flux nets avant opérations sur le capital 639 3 619 (4 134) Augmentations de capital et autres opérations 721 648 933 Rachats d’actions (602) (336) (903) Dividendes payés (1 558) (721)** (1 772) Opérations sur le capital (1 439) (409) (1 742) Flux nets de trésorerie de la période (800) 3 211 (5 876) Autres variations (477) 454 (224) Variation de l’endettement financier net (1 276) 3 665 (6 100) Endettement financier net début de période (17 989) (21 654) (15 554) Endettement financier net fin de période (19 266) (17 989) (21 654)

* Dont investissements réalisés par l’aéroport de Londres Gatwick (33 millions d’euros en 2021, 121 millions d’euros en 2020 et 182 millions d’euros en 2019).

** Dont dividendes réinvestis en actions (422 millions d’euros).

ANNEXE B : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d'affaires consolidé par pôle

Variation

2021/2020 Variation 2021/2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle Concessions 7 046 5 839 8 544 +20,7 % +20,9 % -17,5 % VINCI Autoroutes 5 550 4 613 5 593 +20,3 % +20,3 % -0,8 % VINCI Airports 1 188 990 2 631 +19,9 % +19,8 % -54,9 % Autres concessions2 309 235 319 +31,1 % +38 ,1 % -3,2 % VINCI Energies 15 097 13 661 13 749 +10,5 % +8,1 % +9,8 % VINCI Construction3 26 282 23 149 25 051 +13,5 % +13,0 % +4,9 % VINCI Immobilier 1 611 1 189 1 320 +35,5 % +22,9 % +22,1 % Eliminations et retraitements (639) (605) (610) Chiffre d’affaires1 49 396 43 234 48 053 +14,3 % +12,9 % +2,8 % dont :

France 26 319 22 912 26 307 +14,9 % +13,9 % +0,0 % Europe hors France 13 903 12 277 13 106 +13,2 % +11,2 % +6,1 % International hors Europe 9 175 8 046 8 640 +14,0 % +12,3 % +6,2 %

1 Hors travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

3 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

Chiffre d'affaires1 consolidé - répartition France / International par pôle

Variation

2021/2020 Variation 2021/2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle FRANCE Concessions 5 867 4 871 6 079 +20,4 % +20,4 % -3,5 % VINCI Autoroutes 5 550 4 613 5 593 +20,3 % +20,3 % -0,8 % VINCI Airports 220 185 371 +19,2 % +19,2 % -40,5 % Autres concessions2 96 73 115 +31,6 % +31,6 % -16,8 % VINCI Energies 6 698 5 860 6 158 +14,3 % +13,6 % +8,8 % VINCI Construction3 12 751 11 568 13 342 +10,2 % +10,1 % -4,4 % VINCI Immobilier 1 605 1 187 1 314 +35 ,2 % +22,6 % +22,2 % Eliminations et retraitements (602) (574) (586) Total France 26 319 22 912 26 307 +14,9 % +13,9 % +0,0 % INTERNATIONAL Concessions 1 180 968 2 464 +21,9 % +23,2 % -52,1 % VINCI Airports 967 805 2 261 +20,1 % +19,9 % -57,2 % Autres concessions2 213 162 204 +30,9 % +41,2 % +4,5 % VINCI Energies 8 399 7 802 7 591 +7,7 % +4,1 % +10,6 % VINCI Construction3 13 531 11 582 11 708 +16,8 % +15,9 % +15,6 % Eliminations et retraitements (31) (28) (18) Total International 23 078 20 323 21 746 +13,6 % +11,6 % +6,1 %

1 Hors travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

3 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

Chiffre d'affaires consolidé du 4e trimestre

4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre Variation

2021/2020 Variation 2021/2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle Concessions 1 893 1 324 2 051 +43,0 % +42,5 % -7,7 % VINCI Autoroutes 1 396 1 088 1 306 +28,4 % +28,4 % +6,9 % VINCI Airports 409 172 666 +137,9 % +130,0 % -38,6 % Autres concessions2 88 64 79 +36,9 % +40,5 % +11,1 % VINCI Energies 4 229 4 076 3 949 +3,8 % +1,6 % +7,1 % VINCI Construction3 7 035 6 798 6 823 +3,5 % +1,9 % +3,1 % VINCI Immobilier 530 440 509 +20,6 % +9,2 % +4,3 % Eliminations et retraitements (137) (182) (135) Chiffre d’affaires1 13 551 12 456 13 196 +8,8 % +6,7 % +2,7 % dont :

France 6 955 6 611 7 009 +5,2 % +4,1 % -0,8 % Europe hors France 4 035 3 472 3 652 +16,2 % +9,6 %



+10,5 % International hors Europe 2 561 2 373 2 535 +7,9 % +1,0 %

1 Hors travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

3 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.



ANNEXE C : AUTRES INDICATEURS PAR POLE

Résultat opérationnel sur activité par pôle

En millions d’euros 2021 % CA1 2020 % CA1 2019 % CA1 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Concessions 2 683 38,1 % 1 586 27,2 % 3 989 46,7 % +1 097 -1 305 VINCI Autoroutes 2 841 51,2 % 1 981 42,9 % 2 967 53,0 % +860 -125 VINCI Airports (206) (17,3 %) (369) (37,3 %) 1 016 38,6 % +163 -1 222 Autres concessions2 et holdings 48 (26) 6 +74 +42 VINCI Energies 985 6,5 % 773 5,7 % 827 6,0 % +212 +158 VINCI Construction3 968 3,7 % 470 2,0 % 826 3,3 % +498 +142 VINCI Immobilier 70 4,4 % 23 2,0 % 80 6,0 % +47 -9 Holdings 15 5 12 Résultat opérationnel sur activité 4 723 9,6 % 2 859 6,6 % 5 734 11,9 % +1 864 -1 011

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire)

2 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium

3 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

Résultat net part du Groupe par pôle (RNPG)

En millions d’euros 2021 2020 2019 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Concessions 1 379 740 2 255 +639 -877 VINCI Autoroutes 1 907 1 242 1 705 +665 +202 VINCI Airports (485) (523) 577 +38 -1 062 Autres concessions1 et holdings (44) 20 (27) -64 -17 VINCI Energies 553 378 409 +174 +144 VINCI Construction2 571 90 384 +481 +187 VINCI Immobilier 87 22 65 +65 +22 Holdings 7 11 148 Résultat net part du Groupe 2 597 1 242 3 260 +1 355 -663

1 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium

2 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

EBITDA par pôle

En millions d’euros 2021 % CA1 2020 % CA1 2019 % CA1 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Concessions 4 676 66,4 % 3 491 59,8 % 5 796 67,8 % +1 185 -1 120 dont : VINCI Autoroutes 4 116 74,2 % 3 231 70,0 % 4 178 74,7 % +885 -62 VINCI Airports 385 32,4 % 146 14,7 % 1 466 55,7 % +239 -1 081 VINCI Energies 1 259 8,3 % 1 057 7,7 % 1 065 7,7 % +203 +195 VINCI Construction2 1 647 6,3 % 1 131 4,9 % 1 382 5,5 % +516 +266 VINCI Immobilier 94 5,8 % 42 3,6 % 93 7,1 % +51 +1 Holdings 207 198 161 EBITDA 7 884 16,0 % 5 919 13,7 % 8 497 17,7 % +1 965 -613

1Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire)

2 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

Endettement financier net (EFN) par pôle

En millions d’euros 2021 Dont EFN externe 2020 Dont EFN externe 2019 Dont EFN externe Concessions (32 693) (19 664) (32 718) (20 409) (33 952) (19 901) VINCI Autoroutes (18 008) (13 296) (18 318) (14 484) (19 964) (14 275) VINCI Airports (11 723) (5 860) (11 053) (5 264) (10 530) (4 829) Autres concessions1 et holdings (2 962) (508) (3 347) (661) (3 458) (797) VINCI Energies 447 538 (256) 405 (1 186) 354 Cobra IS 676 676 - - - - VINCI Construction2 3 334 1 670 2 211 1 760 1 018 1 375 Holdings et divers 8 971 (2 485) 12 774 255 12 466 (3 482) Endettement financier net (19 266) (19 266) (17 989) (17 989) (21 654) (21 654)

1 VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium

2 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

ANNEXE D : CARNET ET PRISES DE COMMANDES DE VINCI ENERGIES ET VINCI CONSTRUCTION

Carnet de commandes

Au 31 décembre En milliards d’euros 2021 2020 2019 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 VINCI Energies 11,0 9,9 9,1 +11 % +22 % VINCI Construction1 33,4 32,5 27,4 +3 % +22% Total 44,5 42,4 36,5 +5 % +22 % dont :



France 16,7 16,9 15,5 -1 % +8 % Europe (hors France) 16,2 14,1 9,9 +15 % +64 % Reste du monde 11,5 11,4 11,0 +1 % +4 %

1 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

Prises de commandes Au 31 décembre En milliards d’euros 2021 2020 2019 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 VINCI Energies 16,1 14,4 14,2 +12 % +14 % VINCI Construction1 26,3 29,0 27,5 -9 % -4 % Total 42,4 43,5 41,7 -2 % +2 % dont : France 19,3 18,7 20,0 +3 % -3 % Europe (hors France) 14,5 16,1 11,5 -10 % +26 % Reste du monde 8,5 8,6 10,2 -1 % -16 %

1 Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

ANNEXE E : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AI RPORTS

Trafic total des concessions autoroutières*

4e trimestre Cumul au 31 décembre En millions de km parcourus 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 VINCI Autoroutes 12 497 +33,2 % +3,4 % 50 344 +22,1 % -4,1 % Véhicules légers 10 606 +40,1 % +3,1 % 42 889 +24,4 % -5,3 % Poids lourds 1 891 +4,4 % +4,9 % 7 455 +10,2 % +3,1 % dont : ASF 7 788 +33,6 % +4,1 % 31 692 22,7 % -3,6 % Véhicules légers 6 527 +41,3 % +3,9 % 26 716 +25,4 % -4,8 % Poids lourds 1 261 +4,5 % +5,2 % 4 976 +10,0 % +3,6 % Escota 1 740 +30,4 % +3,6 % 6 963 +19,6 % -4,3 % Véhicules légers 1 564 +34,0 % +3,5 % 6 263 +20,5 % -5,0 % Poids lourds 177 +5,8 % +5,0 % 700 +12,2 % +2,1 % Cofiroute (réseau interurbain) 2 877 +33,4 % +1,2 % 11 340 +21,5 % -5,6 % Véhicules légers 2 438 +40,7 % +0,8 % 9 613 +23,9 % -6,8 % Poids lourds 439 +3,5 % +3,7 % 1 727 +9,7 % +1,8 % Arcour 87 +38,0 % +5,3 % 344 +28,0 % -2,4 % Véhicules légers 74 +45,5 % +5,3 % 294 +31,0 % -3,1 % Poids lourds 13 +7,0 % +5,4 % 51 +12,9 % +1,9 %

* Hors Duplex A86

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes en 2021

VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 5 435 3 184 761 1 416 73 Variation 2021/2020 +19,9 % +20,5 % +18,6 % +19,0 % +24,5 % Variation 2021/2019 -1,0 % -0,1 % -1,6 % -3,0 % +1,5 % Chiffre d’affaires (en m€) 5 550 3 257 774 1 438 73 Variation 2021/2020 +20,3 % +21,0 % +18,6 % +19,4 % +24,4 % Variation 2021/2019 -0,8 % +0,1 % -1,6 % -2,8 % +1,5 %





Trafic passagers de VINCI Airports1





4e trimestre







Cumul au 31 décembre En milliers de passagers 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Portugal (ANA) 9 632 +216,7 % -27,2 % 24 899 +38,6% -57,9% dont Lisbonne 5 061 +240,7 % -31,3 % 12 149 +31,2% -61,0% Royaume-Uni 4 093 +340,4 % -64,8 % 8 585 -27,9% -83,8% dont LGW 3 137 +345,0 % -69,5 % 6 255 -38,5% -86,6% France 2 859 +196,8 % -37,3 % 8 286 +26,9% -59,5% dont ADL 1 606 +201,7% -40,2% 4 530 +27,1% -61,5% Cambodge 88 -23,7% -96,9% 270 -87,6% -97,7% Etats-Unis 2 297 176,1% -14,8% 6 989 +75,1% -32,8% Brésil 1 868 +46,1% -12,3% 5 583 +43,2% -28,3% Serbie 850 +103,4% -39,7% 3 286 +72,6% -46,6% République Dominicaine 1 350 +101,7% -4,1% 4 648 +87,8% -17,5% Suède 155 +48,4% -70,4% 607 +6,8% -73,4% Total filiales consolidées par IG2 23 192 +177,7 % -42,6 % 63 151 +22,8 % -64,2 % Japon (40 %) 4 343 +17,7% -65,9% 11 440 -27,8% -77,9% Chili (40 %) 4 029 +145,2% -31,7% 10 008 +17,4% -59,4% Costa Rica (45 %) 262 +414,6% +0,0% 827 +72,3% -32,4% Rennes-Dinard (49 %) 138 +193,1% -30,4% 395 +43,7% -58,3% Total filiales consolidées par ME2 8 772 +61,5 % -54,1 % 22 671 -9,8 % -71,2 % Total passagers gérés VINCI Airports 31 964 131,9% -46,3% 85 822 +12,1% -66,3 %

1 Données à 100%, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence



GLOSSAIRE

Cafice - Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts (Ebitda) : la CAFICE correspond au résultat opérationnel courant corrigé des dotations aux amortissements, des variations de provisions non courantes et des dépréciations d’actifs non courants, des résultats sur cessions d’actifs ; elle comprend également les charges de restructuration incluses dans les éléments opérationnels non courants.

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies et de VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Cash-flow opérationnel : le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées. Le cash-flow opérationnel ne comprend pas les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP).

Cash-flow libre : le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les PPP.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction.

Coût de l’endettement financier net : le coût de l’endettement financier net comprend l’ensemble des charges et des produits financiers relatifs à l’endettement financier net, tel que défini ci-dessous. Il inclut ainsi les charges d’intérêts et le résultat des produits dérivés de taux affectés à la dette brute, ainsi que les produits financiers des placements et des équivalents de trésorerie. La réconciliation de cet indicateur avec le compte de résultat est détaillée dans l‘Annexe aux comptes consolidés du Groupe.

Eléments opérationnels non courants : les charges et produits non courants comprennent principalement les pertes de valeur des goodwill, les charges de restructuration, ainsi que des produits et charges relatifs aux variations de périmètre (plus ou moins-values de cession de titres, impacts des changements de contrôle).

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

Au 1er janvier 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16, qui prévoit un mode de comptabilisation unique des contrats de location. Désormais, le Groupe comptabilise, en actifs non courants un droit d’usage, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Celui-ci n’est pas inclus dans l’Excédent/Endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Partenariats public-privé - Contrats de concessions et Contrats de partenariat : les partenariats public-privé sont des formes de contrats publics de longue durée par lesquels une autorité publique fait appel à un partenaire privé pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un équipement ou une infrastructure publique et/ou gérer un service.

En France, on distingue les contrats de concessions (concessions de travaux ou concessions de services) et les contrats de partenariat.

A l’international, on rencontre, sous des appellations différentes, des catégories de contrats publics qui correspondent sensiblement aux caractéristiques respectives des contrats de concession ou des contrats de partenariat.

Dans un contrat de concession, le concessionnaire perçoit un péage (ou autre forme de rémunération) directement de la part de l’usager de l’infrastructure ou du service, selon des conditions définies dans le contrat avec l’autorité publique concédante ; le concessionnaire supporte donc un risque de fréquentation ou « risque trafic », lié à l’utilisation de l’infrastructure.

Dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est rémunéré par l’autorité publique, au moyen d’un loyer lié à des objectifs de performance, indépendamment du niveau de fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Il en résulte que le partenaire privé ne supporte pas de risque de fréquentation.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies et de VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

ROPA - Résultat opérationnel sur activité ( Ebit ) : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel sur activité correspond à la mesure de la performance opérationnelle des filiales du Groupe consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Il exclut les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), les autres éléments opérationnels courants (incluant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) ainsi que les éléments opérationnels non courants.

ROC - Résultat opérationnel courant : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel courant est destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période. Il est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel sur activité (ROPA) les charges IFRS 2 associées aux paiements en actions (plans d’épargne Groupe, actions de performance), la quote-part du groupe dans les résultats des filiales consolidées par mise en équivalence et les autres produits et charges opérationnels courants, ceux-ci incluant notamment les produits et charges courants relatifs aux sociétés mises en équivalence ou aux sociétés non consolidées (produits financiers sur les prêts et avances actionnaires accordés par le Groupe à certaines de ses filiales, dividendes reçus des sociétés non consolidées notamment).

RO - Résultat opérationnel : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel courant (ROC) les charges et produits non courants (voir ci-dessus).

Taux d’Ebitda/CA, ou de ROPA/CA, ou de ROC/CA : ratio rapportant l’Ebitda, le ROPA, ou le ROC au chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 L’impact sur le Résultat net part du Groupe des variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni a été de -200 millions d’euros en 2021 (comptabilisées au 1er semestre 2021) et de -50 millions d’euros en 2020.

3 Proposé au titre de l’exercice 2021 à l’assemblée générale des actionnaires le 12 avril 2022.

4 Au 31 décembre.

5 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en année pleine de l’ensemble du portefeuille géré par VINCI Airports.

6 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

7 21 acquisitions ont été réalisées en 2020 et 29 en 2021.

8 Depuis le 1er février 2021, l’ensemble constitué par VINCI Construction et Eurovia est placé sous la direction de Pierre Anjolras. Cette nouvelle organisation permet d’optimiser le fonctionnement des activités de cet ensemble et de développer leurs synergies en les intégrant au sein d’un pôle de management unique. Comme annoncé début février 2021, le Groupe reporte désormais cet ensemble sous le nom de VINCI Construction.

9 VINCI Airports a réalisé sur les plateformes qu’il gère environ 2 milliards d’euros d’économies – par rapport aux budgets pré-pandémie - entre mars 2020 et décembre 2021, dont une moitié concerne la réduction des dépenses d’exploitation et l’autre moitié provient de report d’investissements, hors ceux relatifs au développement durable.

10 Après prise en compte des instruments dilutifs.

11 Portant essentiellement sur la contribution de l’aéroport de Londres-Gatwick, son impact, déjà intégré dans les comptes au 30 juin 2021, est de 200 millions d’euros.

12 En décembre 2019, un certain report de trafic sur les autoroutes en raison des perturbations qui avaient affecté le service ferroviaire national avait été constaté.

13 Le trafic des véhicules légers avait reculé de 16,5 % au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2019, pénalisé par des mesures restrictives dont : couvre-feu jusqu’au 20 juin 2021, confinement du 3 avril au 3 mai 2021 avec interdiction des déplacements au-delà de 10 km du domicile, fermeture de nombreux lieux accueillant du public, limitation des déplacements entre pays.

14 Hors carnet de commandes de Cobra IS. Celui-ci s’élevait à 8,3 milliards d’euros au 31 décembre 2021.

15 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

Pièce jointe