eGain Knowledge Hub riceve la certificazione Built on Now di ServiceNow

SUNNYVALE, California, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), ha oggi annunciato che l'integrazione di eGain Knowledge Hub ™, la sua premiata soluzione per una moderna gestione della conoscenza, con ServiceNow ha ricevuto la certificazione Built On Now di ServiceNow.



La massima nomina e certificazione tecnica per un'applicazione dei partner tecnologici di ServiceNow, un'applicazione Built on Now è sviluppata in modo nativo sulla piattaforma ServiceNow. Queste applicazioni vengono sviluppate a livello aziendale e sono studiate e testate per una trasformazione digitale veloce, agile, resiliente, sicura, umana e connessa.

Secondo Gartner , un enorme 84% di agenti dei contact center non ritiene che gli strumenti siano utili nella gestione dei problemi dei clienti e solo il 12% afferma che gli strumenti semplifichino il loro lavoro giornaliero.

Disponibile su ServiceNow Store , eGain Knowledge Hub for ServiceNow ™ consente agli agenti con qualsiasi livello di esperienza di risolvere problemi omnicanale con risposte personalizzate grazie al supporto conversazionale AI offerto all'interno dello spazio di lavoro ServiceNow® dell'agente, riducendo le esigenze di formazione e garantendo la conformità.

L'hub mette insieme le conoscenze da diverse fonti e guida gli agenti avvalendosi del ragionamento AI in base al contesto, al livello di esperienza dell'agente e al canale di interazione. Il machine learning integrato consente la deduzione dell'intento e l'analisi avanzata fornisce informazioni utili per ottimizzare l'adozione della conoscenza, la pertinenza della risposta e le prestazioni operative.

“La conoscenza guidata e proattiva trasforma tutti gli agenti di assistenza in super agenti. Non c'è da meravigliarsi se la gestione della conoscenza sia la raccomandazione tecnologica n. 1 di Gartner per i leader dell'assistenza clienti nel 2022”, afferma Ashu Roy, CEO di eGain. “Siamo lieti di offrire la nostra soluzione di gestione della conoscenza più accreditata nell'ecosistema ServiceNow.”

