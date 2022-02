ALSTOM SA: Alstom fournira un nouveau système de signalisation et des trains supplémentaires pour la ligne 1 du métro de Turin

English French

Alstom fournira un nouveau système de signalisation et des trains supplémentaires pour la ligne 1 du métro de Turin

Le contrat clés en main de 156 millions d’euros inclut un système CBTC de train à train permettant d’accroître la capacité de toutes les lignes et 4 nouveaux trains Metropolis

Le contrat inclut une option pour 12 trains supplémentaires

4 février 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat clés en main de 156 millions d’euros en Italie, auprès d’Infra.To (qui est détenue par la ville de Turin et l'une des plus grandes entreprises publiques d’Europe) afin de fournir, d'une part, son tout dernier système CBTC1 de train à train entièrement automatisé pour la ligne 1 du métro de Turin, et, d’autre part, quatre nouveaux trains Metropolis. Le contrat inclut une option pour douze trains Metropolis supplémentaires.

Alstom supervisera le développement, la livraison, l'installation, les essais et la mise en service de sa solution CBTC, qui doit remplacer le système de signalisation actuel sur la ligne existante et équiper les trains de la ligne 1 sur la nouvelle extension Fermi – Cascine Vica. L’option inclut également l’introduction du système de signalisation dans le nouveau dépôt en construction.

La signature du contrat a été célébrée au Palazzo Civico de Turin en présence de Stefano Lo Russo, Maire de Turin, de Chiara Foglietta, Conseillère chargée des transports, de l’infrastructure et de la mobilité de Turin, de Massimiliano Cudia, Directeur général d’Infra.To, et de Michele Viale, Directeur général d’Alstom Italie et Président-directeur général d’Alstom Ferroviaria.

« Nous sommes très fiers de cet accord signé avec Infra.To, qui confirme une nouvelle fois le savoir-faire d’Alstom en matière de mobilité urbaine. Nous sommes heureux d’aider à donner un nouvel élan à la mobilité à Turin avec nos nouveaux trains Metropolis respectueux de l'environnement. Les métros seront également équipés de la solution CBTC innovante d’Alstom, qui permet une exploitation totalement automatisée et, par conséquent, une capacité accrue sur toutes les lignes » explique Michele Viale, Directeur général d’Alstom Italie.

La Ligne 1 du Métro de Turin s’étend actuellement sur 15,1 kilomètres. Une fois la construction du nouveau tronçon terminée, elle atteindra 18,5 kilomètres. Le Métro de Turin joue un rôle fondamental dans le programme d’amélioration mis en place par la ville de Turin pour moderniser l'infrastructure des transports publics. Le réseau relie Fermi (dans la commune de Collegno) à Piazza Bengasi, la ligne traversant le cœur de la ville via les stations Porta Nuova et Porta Susa.

Les nouveaux trains Metropolis pourront accueillir au total 320 passagers, qui bénéficieront d'un plus grand confort, ainsi que d'une meilleure accessibilité et d'une circulation facilitée grâce aux passerelles de passage entre les voitures. Le système d'information des voyageurs sera optimisé grâce à des écrans et des affichages multimédia. Les métros seront dotés d’espaces pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que d'un système de vidéoprotection intégré qui contribuera à la sécurité des passagers.

Grâce à des configurations flexibles, les trains Metropolis d’Alstom répondent depuis plus de 20 ans aux divers besoins des clients à travers le monde. Que ce soit pour des profils d’écartement petits ou larges, des configurations de 2 à 9 voitures, des systèmes de tension différents, des roues en acier ou des pneus, un système entièrement automatisé ou manuel, des designs intérieurs personnalisés, les trains peuvent être adaptés à l’infrastructure existante ainsi qu’aux multiples besoins de capacité. Les trains Metropolis sont peu bruyants, hautement recyclables et ont un rendement énergétique optimal pour réduire le plus possible leur impact environnemental. Plus de 30 villes ont commandé ou exploitent des trains Metropolis, parmi lesquelles Amsterdam, Singapour, Panama, Barcelone, Paris, Riyad, Dubaï, Sydney et Montréal.

Le CBTC est un système d’automatisation qui peut exécuter des fonctions opérationnelles à distance, surveillant en toute sécurité le fonctionnement du train en contrôlant ses systèmes de traction et de freinage, pour gérer la circulation des métros automatiquement, avec différents niveaux d’automatisation. La solution destinée à la Ligne 1 de Turin repose sur la toute dernière génération du système CBTC de train à train entièrement automatisé (GOA42) d’Alstom. Avec plus de 30 ans de savoir-faire en systèmes CBTC et plus de 160 lignes de métro équipées dans pas moins de 25 pays, Alstom est l’un des chefs de file du marché mondial des transports en commun.

Fort de plus de 50 ans d’expérience et 80 systèmes en service commercial dans le monde, Alstom est un partenaire de confiance qui livre des systèmes ferroviaires intégrés clés en main adaptés à tous les besoins de mobilité.

Alstom™ et Metropolis™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

1 Contrôle des trains basé sur la communication

2 Automatisation de niveau 4





