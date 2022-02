PHARMAGEST INTERACTIVE : CA 2021 : +12,41% à 193,07 M€

English French

Villers-lès-Nancy, le 4 février 2022 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

CA 2021 : +12,41% à 193,07 M€

+ 1 2,24 % à 142, 90 M€ pour la Division Solutions Pharmacie Europe avec une contribution significative d es opérations de croissance externe liées à cette D ivision (ASCA INFORMATIQUE, PHARMAGEST SERVIZI, ATHESIA) . Fort e croissance des Pôles Pharmacie France (+ 12,01 %) et Pharmacie Italie (+26,20%).



+ 6, 85 % à 27,99 M€ pour la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux .



+13,48% à 18,66 M€ pour la Division Solutions e-Santé.



+35,29% à 2,45 M€ pour l a Division Fintech .



La société PROKOV EDITIONS intégrée au T4 2021 réalise un chiffre d’affaires de 1,08 M€ (0,56% du chiffre d’affaires global 2021) et confirme l’efficience de l’élargissement de l’offre du Groupe Pharmagest aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé .



Perspectives prometteuses pour 2022 portées par la mise en œuvre des financements du Ségur de la Santé visant à l’amélioration de l’interopérabilité et de la communication entre tous les systèmes d’informations de santé au service de la qualité d es soins aux patients .







En millions d’euros 2019 2020 2021 Variation

2021 / 2019 Variation

2021 / 2020 1er trimestre 38,15 39,00 45,27 + 18,68 % + 16,09 % 2ème trimestre 38,73 38,93 48,63 + 25,55 % + 24,90 % 3ème trimestre 35,28 44,34 44,21 + 25,34 % - 0,29 % 4ème trimestre 46,41 49,48 54,95 + 18,40 % + 11,06 % Chiffre d’affaires annuel 158,57 171,75 193,07 * + 21,76% + 12,41 %

* non audité

****

Point sur l’activité 2021

La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un CA Annuel de 142,90 M€ en progression de 12,24% par rapport à 2020. A périmètre comparable (hors acquisitions d’ASCA INFORMATIQUE, PHARMAGEST SERVIZI, ATHESIA), le CA Annuel de la Division progresse de 6,15% à 135,14 M€. En France , le CA Annuel progresse de 12,01% à 130,77 M€. L’intégration d’ASCA INFORMATIQUE contribue significativement (+7,52 M€) à cette croissance. Parallèlement, la réalisation de nouvelles offres (OFFIMEDIA 2.0, OFFISECURE FIBRE, SAILFI…) et l’intégration des solutions d’interopérabilité du Groupe (eORDO, pandaLAB Pro,…) participent efficacement à la dynamique de développement des activités. En Italie , le CA Annuel progresse de 26,20% à 9,53 M€. La création de nouvelles agences complète le maillage du territoire transalpin et contribue au développement et au déploiement des produits européens du Groupe. Par ailleurs, la mixité et la complémentarité des activités avec les pharmacies (indépendantes ou adhérentes à un groupement) et les grossistes-répartiteurs (dont l’offre commerciale est complétée depuis l’intégration d’ATHESIA) assurent à PHARMAGEST ITALIA la couverture de tous les besoins technologiques du marché pharmaceutique transalpin. Le CA Annuel de la Belgique est en retrait de 13,73% à 2,60 M€ (ce Pôle représente 1,35 % du CA Total Groupe en 2021). La collaboration entre les équipes France et Belgique permet le développement continu de nouvelles solutions adaptées au marché belge (notamment MULTIMEDS, RECIP-E pour la dématérialisation des ordonnances). Le renforcement de l’équipe commerciale contribue au déploiement de l’offre ULTIMATE dans les pharmacies indépendantes et le partenariat fort avec le Groupe MULTIPHARMA, leader en Belgique, permet d’envisager une reprise d’activités dès la fin de la crise sanitaire.

enregistre un CA Annuel de 142,90 M€ en progression de 12,24% par rapport à 2020. A périmètre comparable (hors acquisitions d’ASCA INFORMATIQUE, PHARMAGEST SERVIZI, ATHESIA), le CA Annuel de la Division progresse de 6,15% à 135,14 M€.

Cette Division représente 74,01% du chiffre d’affaires global 2021 du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux enregistre un CA Annuel de 27,99 M€ en progression de 6,85% par rapport à 2020. L’activité des EHPAD est en retrait de 7,04% à 14,08 M€. En France, le marché est impacté par l’arrêt des financements du programme ESMS Numérique. En Belgique, MALTA BELGIUM poursuit sa croissance pour atteindre un CA Annuel de 3,05 M€ (+9%) et confirme la pertinence de son offre en Europe. Depuis décembre 2021, la dynamique est soutenue dans ces deux pays avec la commercialisation de TITANLINK, nouvelle version du logiciel de gestion en web - multilingues et multi-sites. Ce lancement est concomitant avec la mise en œuvre opérationnelle en France du dispositif financier du Ségur de la Santé. Toutes les autres activités de la Division poursuivent le développement de leurs solutions et réalisent de belles progressions sur leurs marchés respectifs : le secteur de l’ Hospitalisation à Domicile (HAD) progresse de +31,64% (5,56 M€), l’activité dédiée aux Hôpitaux de +22,48% (4,25 M€), l’activité consacrée aux Etablissements et Professions Libérales (EPL) de +22,22% (4,10 M€).





enregistre un CA Annuel de 27,99 M€ en progression de 6,85% par rapport à 2020.

Cette Division représente 14,50% du chiffre d’affaires global 2021 du Groupe Pharmagest.



La Division Solutions e-Santé enregistre un CA Annuel de 18,66 M€ en progression de 13,48% par rapport à 2020. La reprise de l’activité Télémédecine et Personnes Fragiles s’est confirmée sur le 2 nd semestre, sans parvenir néanmoins à compenser le ralentissement subi au 1 er semestre du fait de l’épidémie. L’activité est en retrait de 6,70% (0,43 M€).

enregistre un CA Annuel de 18,66 M€ en progression de 13,48% par rapport à 2020.

Toutes les autres activités de la Division progressent : +6,98% (3,08 M€) pour l’Observance, +15,74% (2,34 M€) pour la Communication Digitale et +15,60% (12,80 M€) pour le Pôle e-Connect.





Cette Division représente 9,66% du chiffre d’affaires global 2021 du Groupe Pharmagest.

La Division Fintech enregistre un CA Annuel de 2,45 M€ en progression de 35,29% par rapport à 2020.





Cette Division représente 1,27% du chiffre d’affaires global 2021 du Groupe Pharmagest.

Perspectives 2022

Après avoir fait la preuve en 2020 de la résilience de son modèle économique et de sa solidité financière, le Groupe Pharmagest confirme en 2021 la pertinence et l’efficience de sa stratégie de croissance (organique et externe). Le Groupe anticipe par ailleurs d’excellents résultats pour l’année 2021.

Le Groupe aborde avec confiance l’exercice 2022.

Les engagements du Ségur de la Santé intéressent l’ensemble des acteurs du système de santé : les hôpitaux, la médecine de ville, la pharmacie, le secteur médico-social, les EHPAD.





La mise en œuvre des financements de ce programme gouvernemental, piloté par le Ministre des Solidarités et de la Santé, va permettre d’accélérer le déploiement des solutions logicielles de l’écosystème du Groupe Pharmagest.

Par ailleurs, le Ségur de la Santé conforte les ambitions et la stratégie visionnaire du Groupe Pharmagest qui construit depuis plus de 5 ans l’offre de services de sa Passerelle Numérique de Santé dont l’objectif est d’améliorer l’interopérabilité et la communication entre tous les professionnels et établissements de santé.

La Cyber Sécurité sera la priorité du Groupe en 2022 tout à la fois pour garantir la protection de l’ensemble des données collectées et partagées au travers de ses solutions logicielles, et pour accompagner ses clients à se protéger et mieux se préparer. Le Groupe prévoit de renforcer sa stratégie d’innovation en la matière dans les prochains mois.





Calendrier financier

Résultats Annuels 2021 : 25 mars 2022 après Bourse.

Réunion d’information sur les Résultats Annuels 2021 : 28 mars 2022 à 10h à Nancy + Webcast.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

