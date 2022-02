Jukka Metsälä Fingridin talous- ja rahoitusjohtajaksi

English Finnish

Suomen kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi on nimitetty DI, MBA Jukka Metsälä 5.5.2022 alkaen vastuualueenaan yhtiön talous ja rahoitus sekä liiketoiminnan kehitys ja strategia.

Jukka Metsälä (synt.1979) siirtyy tehtävään Gasum Oy:n johdosta, jossa hän on viimeksi vastannut johtoryhmässä liikenne-liiketoiminnasta. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa PwC:llä rahoitusalan konsulttina. Metsälä on ollut aikaisemmin myös Fingridin palveluksessa liiketoiminnan kehityspäällikkönä.

- Olemme iloisia saadessamme Jukka Metsälän takaisin yhtiöön. Hän on ammattitaitoinen talouden ja rahoituksen moniosaaja, jolla on vahva kokemus strategiatyöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä, kommentoi nimitystä toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

- On upeaa päästä rakentamaan tulevaisuuden energiajärjestelmää yhdessä Fingridin huippuasiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa sekä toteuttamaan niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja Jukka Metsälä toteaa.





