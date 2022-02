DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVT 2021 OG HELE ÅRET

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE NR. 5/2022



KLAR TIL FORTSAT VÆKST I 2022

EBITDA steg 19% til DKK 915 mio. i 4. kvartal

Flaskehalse i forsyningskæder lettede i kvartalet

Første tegn på vækst i passagertal

I 2022 forventes EBITDA at stige over 20%

Planlagt udbytte på DKK 8,00 pr. aktie

4. KVT. 2021



Omsætningen steg 46% til DKK 5,5 mia.

Fuld effekt af HSF Logistics Group

Passagerresultat forbedret

FORVENTNING 2022

EBITDA på DKK 3,9-4,4 mia. (2021: DKK 3,4 mia.)

Omsætningsvækst på 23-27%

Investeringer på DKK 2,3 mia.

“På trods af Covid-19, Brexit og flaskehalse i forsyningskæder leverede vi et stærkt resultat for 2021. I 2022 sigter vi på at løfte både omsætning og indtjening med mere end 20%,” siger Torben Carlsen, CEO.

Nøgletal 2021 2020 2021 2020 DKK mio. 4. kvt. 4. kvt. ∆ % Hele året Hele året ∆ % Omsætning 5.482 3.761 45,7% 17.869 13.971 27,9% EBITDA før særlige poster 915 769 18,9% 3.411 2.732 24,9% EBIT før særlige poster 309 289 6,7% 1.313 858 53,1% Resultat før skat og særlige poster 255 194 31,6% 1.035 583 77,4% Resultat før skat 259 97 167,7% 1.069 466 129,5%





Omsætningen steg 46% til DKK 5,5 mia. drevet af købet af HSF Logistics Group, højere omsætning fra bunkertillæg og en fordobling af passageromsætningen fra et lavt niveau i 4. kvartal 2020. Passageromsætningen forblev dog i 2021 langt under niveauet fra før Covid-19.

EBITDA steg 19% til DKK 915 mio. Det samlede EBITDA for fragt (fragtfærger og logistik) steg 9% til DKK 946 mio. før særlige poster primært som følge af købet af HSF Logistics Group. I kvartalet aftog flaskehalse i forsynings-kæder, og mod kvartalets slutning normaliseredes også de britiske fragtstrømme. Det samlede EBITDA for passager-aktiviteterne i forretningsenhederne Baltic Sea, Channel og Passenger steg DKK 67 mio. til DKK -30 mio.

Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen i 2022 et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie. Derudover planlægger bestyrelsen at udlodde et yderligere udbytte på DKK 4,00 pr. aktie i august 2022.

Forventning 2022

Koncernens omsætning forventes at stige 23-27% i forhold til 2021 som følge af primært helårseffekten af ​​købet af HSF Logistics Group og stigende passager-omsætning. Fragtmængderne forventes også at vokse på de fleste markeder. Koncernens EBITDA før særlige poster forventes at blive i intervallet DKK 3,9-4,4 mia. (2021: DKK 3,4 mia.).

Forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 10.

Se delårsrapporten for 4. kvt 2021 her:



https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q4-report-2021

