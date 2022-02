MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FRAGT OP 14% DREVET AF MEDITERRANEAN OG BRITISKE RUTER

English Danish

INVESTOR NEWS NR. 6 - 8. februar 2022

Færge – fragt: De samlede mængder i januar 2022 var 13,8% højere end i 2021. Nettojusteringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten med 0,7 procentpoint til 13,1%.

Volumenvæksten i januar var primært drevet af højere volumener på de britiske ruterne og i Middelhavet.

Mængderne på alle britiske ruter steg betydeligt sammenlignet med sidste år, da mængderne i den første måned efter Brexit blev reduceret af nye regler og procedurer samt lageropbygningen forud for Brexit.

Mængderne i forretningsenheden Mediterranean steg på alle ruter på baggrund af kapacitetsudvidelser og fortsat god vækst i tyrkisk eksport.

For de sidste 12 måneder 2022-21 steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 6,7% til 43,2 mio. fra 40,5 mio. i 2021-20.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i januar 2022 var 45,8% højere end i 2021. Antallet af passagerer steg mellem Norge og Danmark, mens antallet af passagerer på de britiske ruter og i Østersøen var på niveau med 2021.

For de sidste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 0,9 mio. sammenlignet med 1,3 mio. i 2021-20 og 5,1 mio. i 2020-19, hvor sidstnævnte er det seneste år før Covid-19.

DFDS færgemængder Januar Sidste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.212 2.831 3.223 13,8% 41.194 40.510 43.233 6,7% Passager 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 228 37 54 45,7% 5.126 1.307 886 -32,2%

DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for februar 2022 forventes offentliggjort 11. marts 2022 omkring kl 10.00.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

