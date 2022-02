Årets meddelelse nr.: 4

BLUE VISION A/S – KORREKTION II Finanskalender for 2022

Hermed Blue Vision A/S’ korrigerede finanskalender for 2022:

23. marts 2022 Offentliggørelse af årsrapport for 2021

25. april 2022 Afholdelse af generalforsamling for 2021

31. august 2022 Offentliggørelse af delårsrapport 1. halvår 2022

31. marts 2023 Offentliggørelse af årsrapport for 2022

28. april 2023 Afholdelse af ordinær generalforsamling for 2022

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Bestyrelsen