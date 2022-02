Årets meddelelse nr. 5







Blue Vision A/S – yderligere ændring til finanskalenderen og oplysning om købstilbudsproces samt prolongering af låneengagement

Blue Vision A/S har i dag opdateret finanskalenderen, hvoraf det fremgår, at regnskabsaflæggelsen er udsat til den 23. marts 2022. Den ordinære generalforsamling er nu fastlagt til den 25. april 2022.

Udsættelsen skal fortsat ses i lyset af den igangværende købstilbudsproces relateret til Blue Vision A/S’ tiltænkte opkøb af Reponex Pharmaceuticals A/S – (jf. også selskabsmeddelelse nr. 26).

Udsættelsen er igen besluttet i tæt samarbejde med Blue Vision A/S’ revisor, idet det i forhold til selskabets fremtidige formål og kapitalstruktur skønnes mest retvisende, at årsregnskabet for 2021 afspejler bestræbelserne og mulig resultat heraf.

Blue Vision A/S har senest ved halvårsregnskabet for 2021 givet oplysning om, at bankgæld stor 3,5 mio. kr. forfaldt primo 2022. Selskabet har indgået aftale med pågældende bank, således at engagement forfalder den 1. oktober 2022.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne