Wereldhave Belgium - Résultats 2021

UN EXERCICE COMPTABLE 2021 VOLATIL SE CLÔTURANT PAR DES SIGNAUX POSITIFS



Augmentation du résultat net des activités clés de 6,4 % à € 39 mio (€ 36,7 mio fin 2020)

Renforcement de la structure financière : baisse du ratio d'endettement à 28,2% (30,0% fin 2020)

(Re)financements verts réalisés pour un montant de € 82 mio

Augmentation de 2% du taux d'occupation EPRA à 93,9% pour l'ensemble du portefeuille (91,9% fin 2020)

Augmentation de € 4,8 mio de la juste valeur des immeubles de placement à € 926 mio (€ 921,2 mio fin 2020)

Bonne performance du nombre de visiteurs se traduisant par de bons chiffres d'affaires des locataires

Activité commerciale dynamique : 93 contrats (15% de l'ensemble du portefeuille)





Le résultat net des activités clés de la Société a connu une hausse de 6,4% en 2021 par rapport à 2020. Le résultat net des activités clés

par action a toutefois légèrement baissé de € 4,65 en 2020 à € 4,56 en 2021 en raison du dividende optionnel qui n’a été réalisé qu’en

novembre 2020 et du dividende optionnel réalisé en avril de l’année écoulée. Ce résultat net des activités clés par action est par ailleurs

meilleur que celui que la Société avait anticipé en cours d’année à savoir € 4,30, principalement en raison d'une diminution des réductions

de loyers liées au Covid-19 et d'un nombre moins élevé d'annulations de créances de loyers.

Le taux d’occupation EPRA du portefeuille d’immeubles commerciaux s’est établi à 97,2% au 31 décembre 2021 contre 94,4% au

31 décembre 2020. Pour l’ensemble du portefeuille d’immeubles de placement, le taux d’occupation EPRA s’élevait à 93,9% au 31 décembre 2021,

contre 91,9% un an auparavant.

Malgré un début d’année encore fortement impacté par les concessions accordées aux locataires du fait de la survenance de la pandémie Covid-19

et des fermetures obligatoires temporaires des activités commerciales qui en ont découlé ainsi que et des autres mesures imposées par les autorités,

le ‘Like-for-Like’ de l’évolution des résultats immobiliers opérationnels s’est établi à +9,3% en 2021 par rapport à l’année 2020

(portefeuille d’immeubles commerciaux: +15,2%; portefeuille d’immeubles de bureaux : -26,7%).

La valeur d’actif net par action avant distribution du dividende s’est établie à € 77,19 au 31 décembre 2021 (2020 : € 78,20).

Le taux d’endettement s’est établi à 28,2% au 31 décembre 2021, en baisse par rapport à celui du 31 décembre 2020 (30,0%).







