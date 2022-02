Totalkredit A/S - Årsrapport 2021

Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2021 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende i forbindelse med årsrapporten:

- Vi offentliggør i dag et meget tilfredsstillende årsresultat, der er Nykredits bedste nogensinde. Det skyldes ikke mindst, at 2021 blev endnu et år med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Særligt stærk har væksten været i Nykredit Wealth Management, der bl.a. favner Nykredit Invest og Sparinvest. Alene i Sparinvest er formuen under forvaltning steget 43 mia. kr. i 2021, svarende til 39%.



- Kundetilgangen på tværs af hele koncernen giver os mulighed for at vise endnu flere boligejere, private investorer og virksomheder, hvad en foreningsejet, finansiel virksomhed kan gøre for dem. Vi har i det forgangne år givet ca. 1,7 mia. kr. tilbage til kunderne. Det kan vi kun, fordi vi er ejet af Forenet Kredit. Vi er stolte af, at vi på den måde kan dele fremgangen med vores kunder. Det er også med Forenet Kredit i ryggen, at vi kan gøre det billigere og nemmere for vores kunder at vælge grønne løsninger. Vi har i 2021 lanceret flere grønne tiltag, som vores kunder har taget særdeles godt imod. Det viser, at samfundsansvar og foreningsejerskab går hånd i hånd.

- Det meget tilfredsstillende resultat for 2021 bunder ikke alene i vækst og kundetilgang. Det bunder også i forhold, der ligger udenfor vores kontrol. Vi har forvaltet vores egenbeholdning godt, men er også blevet hjulpet på vej af markedet. På samme måde bunder tilbageførslerne på nedskrivninger i en stærk kreditkvalitet, der er opbygget gennem flere år, men også en dansk økonomi i topform. Vi kan dog ikke være sikre på samme medvind fra markederne og økonomien fremover og derfor forventer vi også et lavere resultat for 2022 end i 2021.

Udvalgte forhold fra årsrapporten for 2021:

Forretningsresultat og resultat før skat for 2021 var på henholdsvis 10,7 mia. kr. og 10,3 mia. kr.

Vi har 13. januar opjusteret forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat til ca. 10,7 mia. kr. og 10,3 mia. kr., hvilket dermed svarer til dagens udmeldte resultat. De oprindelige forventninger, som blev fastlagt i årsrapporten for 2020, var et forretningsresultat og et resultat før skat i niveauet 6,0-6,5 mia. kr.

Totalkredits udlån i nominel værdi er fra ultimo 2020 steget med 8,5% og udgør nu 866 mia. kr.

Nykredit Banks udlån* er siden ultimo 2020 steget 4,8% og udgør nu 81,0 mia. kr. Udlånet ultimo 2020 indeholdt mellemfinansiering på 3,2 mia. kr., der blev indfriet i 1. kvartal 2021. Hvis der ses bort fra denne, er udlånet steget med 10%.

Formue under forvaltning i Nykredit Wealth Management er siden ultimo 2020 steget med 66,4 mia. kr., hvoraf Sparinvest tegner sig for 43,0 mia. kr. Den samlede formue under forvaltning udgjorde 438,1 mia. kr. ultimo 2021 og er således steget 18% siden ultimo 2020.

Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 20,6%.

Mathias Skou indtræder som en del af direktionen i Totalkredit som direktør for Strategi og Forretningsudvikling. Han udgør fremadrettet en del af direktionen sammen med adm. direktør Pernille Sindby og Jan Schmidt, direktør for partnere og produkter.





*inkl. prioritetslån, der er overført til Totalkredit

Mio. kr. Nykredit-koncernen 2021 2020 Udvikling Netto renteindtægter 9.978 9.780 198 Netto gebyrindtægter 2.406 2.438 -31 Wealth Management-indtægter 2.324 1.950 374 Nettorente vedrørende kapitalisering -484 -421 -63 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer¹ -414 -203 -210 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 2.718 1.026 1.692 Indtægter 16.529 14.569 1.960 Omkostninger 6.349 5.773 -577 Forretningsresultat før nedskrivninger 10.179 8.796 1.383 Nedskrivninger på udlån -115 2.272 2.387 Forretningsresultat 10.295 6.524 3.771 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 432 258 174 Badwill, nedskrivning på goodwill og afskrivning på kunderelationer - -2 2 Årets resultat før skat 10.727 6.780 3.947 Skat 1.862 1.116 746 Årets resultat 8.865 5.664 3.201

