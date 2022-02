English Finnish

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2022 klo 9.35



Sampo-konsernin tulos vuodelta 2021

Tulos ennen veroja kasvoi 3 171 miljoonaan euroon (380), tai 2 189 miljoonaan euroon (1 541) ilman satunnaisia eriä*.

Underwriting-tulos oli erinomainen, 1 282 miljoonaa euroa (967). Underwriting-tulos kasvoi vuodentakaisesta 32 prosenttia.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde parani 2,0 prosenttiyksikköä 81,4 prosenttiin (83,4). Kulusuhde on merkittävästi parempi kuin sille asetettu alle 86 prosentin tavoite.

Osakekohtainen tulos nousi 4,63 euroon (0,07) tai 2,86 euroon (2,16) ilman satunnaisia eriä*.

Sammon hallitus ehdottaa 18.5.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa 4,10 euroa osakkeelta, josta vakuutusosinko on 1,70 euroa osakkeelta.

Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 185 prosenttia (176) eli 170 - 190 prosentin tavoitteessaan ja velkaisuusaste 23,8 prosenttia (28,6) eli alle 30 prosentin tavoitteessaan.



AVAINLUVUT

Milj. e 2021 2020 Muutos, % 10–12/

2021 10–12/

2020 Muutos, % Tulos ennen veroja *) 3 171 380 735 1 197 -675 — If 1 077 901 20 260 285 -9 Topdanmark 346 167 107 89 82 9 Hastings 127 -16 — 11 -16 — Osakkuusyhtiöt *) 1 311 -722 — 679 -1 030 — Mandatum 291 154 89 91 54 67 Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) 20 -103 — 68 -50 — Tilikauden tulos 2 748 112 2 345 1 086 -769 — Underwriting-tulos 1 282 967 32 297 248 20 Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 4,63 0,07 4,56 1,89 -1,44 3,33 Tulos/osake ilman satunnaisia eriä, euroa *) 2,86 2,16 0,70 0,55 0,65 -0,10 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 5,90 0,65 5,25 2,22 -0,47 -1,63 Oman pääoman tuotto, % 26,8 3,1 23,7 — — —

* ) Nordeaan ja Nordaxiin liittyvät kirjanpitovaikutukset, 982 miljoonaa euroa tammi - joulukuussa 2021 ja 746 miljoonaa euroa loka - joulukuussa 2021, on luokiteltu satunnaisiksi eriksi Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisesti. Vertailukausilla satunnaiset erät olivat -1 161 miljoonaa euroa.



Luvut eivät ole tilintarkastettuja.





SAMPO-KONSERNIN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2021-2023



Tavoite 1-12/2021 Konserni











Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla

(ilman koronaviruksen vaikutuksia) 32 % (19 % Hastings-kauppa huomioiden, ilman raportoituja koronan vaikutuksia) Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 81,4 % (83,1 % ilman raportoituja koronan vaikutuksia) Solvenssi II -vakavaraisuussuhde: 170–190 % 185 % Velkaisuusaste: alle 30 % 23,8 % (27,9 % sisältäen osingon ja omien osakkeiden takaisinostot) If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 81,3 % (83,6 % ilman koronan vaikutusta) Hastings



Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 80,3 % Riskisuhde: alle 76 % 62,2 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.



VUODEN 2021 KESKEISET TAPAHTUMAT



Sampo-konsernin ydinliiketoiminta vahinkovakuutus ylsi 1 282 miljoonan euron (967) underwriting-tulokseen vuonna 2021 kasvaen 32 prosenttia vuodentakaisesta. Hastings-kauppa huomioiden, mutta ilman raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 19 prosenttia. Konsernin yhdistetty kulusuhde parani 2,0 prosenttiyksikköä 81,4 prosenttiin (83,4). Ilman raportoituja koronapandemian vaikutuksia yhdistetty kulusuhde parani 2,7 prosenttiyksikköä 83,1 prosenttiin (85,7). 6 prosentin orgaaninen kasvu ja Hastings-kauppa nostivat maksutulon 7 644 miljoonaan euroon. Tuloskehitys ylittää selvästi Sampo-konsernin vuosille 2021-2023 asettamat vuosittaiset tavoitteet underwriting-tuloksen keskimäärin noin 4-6 prosentin suuruisesta kasvusta ja alle 86 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta.

If raportoi 891 miljoonan euron (802) underwriting-tuloksen ja 81,3 prosentin (82,1) yhdistetyn kulusuhteen vuodelta 2021. Tulosta tukivat maksutulon vakaa 4,3 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein ja vahva operatiivinen kehitys. Maksutulo kasvoi vuoden aikana Ifin liiketoiminta-alueilla laajalti, mutta kasvu oli erityisen vahvaa Yritysasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminnoissa, joissa nähtiin edelleen merkittäviä hinnankorotuksia. Myös Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan operatiivinen kasvu oli vahvaa kiintein valuuttakurssein, vuositasolla 3,7 prosenttia, huolimatta uusien autojen myynnin jyrkästä laskusta Ruotsissa vuoden jälkipuoliskolla. Kasvua avitti asiakaspysyvyyden säilyminen erinomaisena noin 90 prosentissa. Ifin riskisuhde parani vuositasolla 1,2 prosenttiyksikköä, kun suurvahingot, vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot sekä run-off-tuotot ja koronan vaikutus eliminoidaan laskelmista. Kehitystä selittävät muun muassa hinnankorotukset ja entisestään parantunut riskien valinta. Tulos ennen veroja vahvistui 1 077 miljoonaan euroon (901).

Topdanmarkin tulos ennen veroja oli 346 miljoonaa euroa (167) Sampo-konsernin tuloslaskelmassa vuonna 2021. Yhdistetty kulusuhde parani 82,3 prosenttiin (85,2).

Hastings jatkoi kurinalaista hinnoitteluaan Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla, joilla hintakilpailu oli kireää. Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä kasvoi vuositasolla 2 prosenttia hieman yli 3,1 miljoonaan vahvan asiakaspidon tukemana. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 80,3 prosenttia vuonna 2021 eli merkittävästi 88 prosentin vuosittaista tavoitetta parempi. Tulos ennen veroja oli 127 miljoonaa euroa tai 168 miljoonaa euroa, kun ei huomioida 41 miljoonan euron ei-operatiivisia poistoja. Sampo nosti omistusosuutensa Hastingsista 100 prosenttiin 8.12.2021.

Mandatumin vuoden 2021 tulos ennen veroja kasvoi 291 miljoonaan euroon (154). Tulosta tukivat 10,2 prosentin suuruinen sijoitustuotto ja vahva kasvu asiakasvaroissa. Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 190 prosenttia (188). Sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 21 prosenttia 11,1 miljardiin euroon (9,2) positiivisten nettomerkintöjen ja markkinakehityksen tukemina.

Sampo Oyj:n hallitus ehdottaa 18.5.2022 järjestettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 osinkoa jaetaan 4,10 euroa osakkeelta. Osinkoon sisältyy 1,70 euron (1,60) suuruinen osakekohtainen vakuutusosinko, jossa on kasvua 6 prosenttia, ja vähintään 2,00 euron suuruinen osakekohtainen osinko, jota yhtiön johto kertoi ehdottavansa Nordean osakkeiden myynnin yhteydessä 26.10.2021. Lisäksi Sampo käynnisti 750 miljoonan euron laajuisen omien osakkeiden osto-ohjelman 1.10.2021, jossa omia osakkeita oli ostettu vuoden 2021 loppuun mennessä 380 miljoonalla eurolla.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli vuoden 2021 lopussa 185 prosenttia. Vakavaraisuussuhde aleni kolmannen neljänneksen lopun 211 prosentista, mutta kasvoi vuoden 2020 lopun 176 prosentista. Suhdeluvun aleneminen edellisestä vuosineljänneksestä johtuu pääosin hallituksen osinkoehdotuksen huomioimisesta vakavaraisuuslaskelmissa. Sampo-konsernin tavoitteena on 170–190 prosentin vakavaraisuussuhde.

Sampo-konsernin velkaisuusaste aleni 23,8 prosenttiin vuoden 2020 lopun 28,6 prosentista ja kolmannen vuosineljänneksen lopun 25,0 prosentista. Suhdeluvun laskuun edellisestä vuosineljänneksestä vaikuttivat oman pääoman kasvu ja Ifin noin 200 miljoonan euron suuruisten hybridilainojen erääntyminen. Ehdotettu osinko ja käynnissä oleva omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma huomioiden velkaisuusaste oli vuoden 2021 lopussa 27,9 prosenttia. Sampo-konsernin tavoitteena on alle 30 prosentin velkaisuusaste.

Raportoituun tulokseen ennen veroja sisältyivät 982 miljoonan suuruiset kirjanpitovaikutukset, jotka katsotaan Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisiksi satunnaisiksi eriksi. Niistä 899 miljoonaa liittyi Sammon Nordea-omistuksen alenemiseen 15,9 prosentista 6,2 prosenttiin vuoden aikana ja 84 miljoonaa Sammon Nordax-omistuksen muutokseen.





VUODEN 2021 NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuussa 2021 oli 1 197 miljoonaa euroa (-675) ja osakekohtainen tulos 1,89 euroa (-1,44). Ilman Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisia satunnaisia eriä tulos ennen veroja oli 452 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,55 euroa (0,65). Neljännen vuosineljänneksen osakekohtaisen tuloksen lasku oli pääosin seurausta siitä, että Nordea luokiteltiin kirjanpidossa myytävänä olevaksi omaisuuseräksi IFRS 5:n mukaisesti lokakuun 2021 lopulla ja että tulokseen kierrätettiin takaisin laajan tuloksen muita eriä.

Konsernin underwriting-tulos kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta 20 prosenttia 297 miljoonaan euroon (248). Hastings-kauppa huomioiden, mutta ilman raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 18 prosenttia.

Ifin tulos ennen veroja oli 260 miljoonaa euroa (285) ja underwriting-tulos 210 miljoonaa euroa (213). Ifin yhdistetty kulusuhde oli vahva, 82,9 prosenttia (81,3) ja bruttomaksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 5,0 prosenttia. Koronapandemialla oli Ifin riskisuhteeseen 2 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus, kun vuoden takaisena vertailuajanjaksona positiivinen vaikutus oli 4 prosenttiyksikköä. Ifin riskisuhde parani vuodentakaisesta 1,2 prosenttiyksikköä, kun suurvahingot, vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot sekä aiempien vuosien kehitys ja koronapandemian vaikutus eliminoidaan laskelmista.

Topdanmarkin tulos ennen veroja parani 89 miljoonaan euroon (82) ja yhdistetty kulusuhde 80,6 prosenttiin (83,7).

Hastingsin voimassa olevien vakuutussopimusten määrä kasvoi vuodentakaisesta 1 prosenttiyksikön hieman yli 3,1 miljoonaan. Tulos ennen veroja oli 11 miljoonaa euroa.

Mandatumin tulos ennen veroja oli 91 miljoonaa euroa (54). Sijoituskiinteistöjen arvonkorotuksella oli 44 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen, kun taas diskonttokorkojen muutoksilla oli 83 miljoonan euron ja Sampo Oyj:lle maksettavalla konserniavustuksella 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.

Neljännen vuosineljänneksen tulokseen ennen veroja sisältyi yhteensä 746 miljoonalla eurolla kirjanpitovaikutuksia, jotka luokiteltiin Sammon osinkopolitiikan näkökulmasta satunnaisiksi eriksi. Niistä eristä 662 miljoonaa euroa liittyi Sammon Nordea-omistuksen alenemiseen 10,1 prosentista 6,2 prosenttiin vuosineljänneksen kuluessa ja 84 miljoonaa euroa liittyi Sammon Nordax-omistuksen muutokseen.



KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Ilokseni voin kertoa Sampo-konsernin jälleen kerran vahvasta vuosineljänneksestä, jossa yllettiin erinomaisiin, tavoitteitakin parempiin tuloksiin. Samalla tuon mielelläni esille edistymisen strategisessa tavoitteessamme keskittyä konsernin ainutlaatuiseen vahinkovakuutustoimintaan.

Konsernitason underwriting-tuloksen kasvu oli 18 prosenttia vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä, kun jätetään huomioimatta koronapandemian vaikutukset ja Hastings-kauppa. Näin ollen koko vuodelle tuli kasvua 19 prosenttia, joka ylittää selkeästi tavoitteeksi asetetun 4–6 prosentin (ns. mid-single digit) vuosittaisen kasvun. Tuloskehitystä tuki suurimman tytäryhtiömme Ifin erinomainen kannattavuus: If ylsi 81,3 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen ja yhtiön underwriting-tulos oli 891 miljoonaa euroa vuonna 2021 kasvaen vuodentakaisesta 15 prosenttia, kun jätetään koronapandemian vaikutus huomioimatta.

Ifin erinomaista tuloskehitystä tuki liiketoimintojen vahva kehityssuunta: keskeisten liiketoiminta-aloitteiden toimeenpanossa onnistuttiin ja kannattavuuskehitys oli vahvaa sekä uusmyynnissä että uusituissa sopimuksissa. Tämä koskee kaikkea liiketoimintaamme, mutta viimeisimmän vuosineljänneksen osalta haluaisin nostaa esille erityisesti Ifin Yritysasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminnat, joissa on viime vuosina määrätietoisesti toteutettu hinnoittelumuutoksia, jotta vakuutussopimusten hinnat olisivat oikealla kannattavuustasolla. Yritysasiakkaiden hintojenkorotukset antavat aiempaa paremman mahdollisuuden kasvun hakemiseen. Tämän tavoitteen edistämiseksi vahvistamme jakelukanaviamme varsinkin pk-yritysasiakasryhmässä, jolle digitaaliset vakuutuspalvelut ovat yhä tärkeämpiä. Samanaikaisesti Suurasiakkaat-liiketoiminnassa vakuutussopimusten uusimisvolyymi on ollut vuoden 2022 alussa jälleen kerran vahva ja hinnantarkistukset korvauskuluinflaation edellä. Aiomme kehittää Suurasiakkaat-liiketoiminnan vakuutuskannan kannattavuutta edelleen vuonna 2022 varmistaaksemme houkuttelevan pääoman tuoton.

Konsernimme brittiliiketoiminto, digitaaliseen toimintamalliin luottava Hastings menestyi hyvin vuonna 2021. Yhtiö raportoi 80,3 prosentin suuruisen operatiivisen kulusuhteen, joka on merkittävästi parempi kuin yhtiölle asetettu 88 prosentin tavoite, ja kasvatti samalla hieman asiakasmääräänsä haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Olemme yhtiötä konserniimme yhdistettäessä edistyneet hyvin tavoitteessamme saavuttaa 45 miljoonan euron tuloshyödyt ennen veroja ja merkittävin tähänastinen askel on jälleenvakuutettavan kiintiön alentaminen, jonka seurauksena saamme jatkossa tuottoja, jotka aiemmin olisivat menneet jälleenvakuuttajille. Tähänastinen vahva edistys huomioiden olen iloinen siitä, että Sampo pystyi kasvattamaan omistusosuutensa Hastingsissa 100 prosenttiin 8.12.2021, sillä tämä helpottaa hallinnointia sekä osaamisen jakamista ja oikeuttaa osakkeenomistajiamme entistä suurempaan osuuteen tulevista voitoista.

Sampo-konserni myi vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä jälleen 162 miljoonaa Nordean osaketta, jonka seurauksena Nordea-omistusosuutemme aleni 6 prosenttiin. Osakemyynnistä saadut 1,7 miljardia euroa käytettiin edellä mainittuun Hastings-kauppaan - olemmehan ilmoittaneet olevamme kiinnostuneita vakuutustoimintaamme täydentävistä yrityskaupoista - sekä vuodelta 2021 jaettavaan osinkoon.

Sammon hallitus ehdottaa vuodelta 2021 jaettavaksi osinkoa kaikkiaan 4,10 euroa osakkeelta. Ehdotetusta osingosta 1,70 euroa on niin sanottua vakuutusosinkoa, jota olemme kasvattaneet 6 prosenttia vuodentakaisesta heijastellen underwriting-tuloksen vahvaa kasvua. Houkuttelevan osingon lisäksi 750 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmamme jatkuu. Osto-ohjelma ja ehdotettu osinko yhteenlaskettuna pääoman palautusten määrä nousee lähes 3 miljardiin euroon. Tulevat pääoman palautukset huomioiden taseemme on määrittelemiemme tavoitteiden mukainen ja siten kalibroitu sekä joustavuuden että tehokkuuden mahdollistamiseksi.

Lopuksi toteaisin, että Sammon neljäs vuosineljännes kuvastaa monella tapaa koko vuotta 2021: Taloudellinen tulos oli erinomainen ja vahinkovakuutukseen keskittyvää strategista toimintasuunnitelmaa edistettiin määrätietoisesti. Vaikka olenkin tyytyväinen tähänastisiin edistysaskeliin, aion määrätietoisesti varmistaa, että konserni jatkaa vahvaa kehitystään vuonna 2022 ja luo houkuttelevaa omistaja-arvoa jatkossakin.



Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja





TULEVAISUUDENNÄKYMÄT



Näkymät vuodelle 2022

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja sen suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Hastings tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Hastingsille.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoin laskettavat tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.



Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin yhtiöiden kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronapandemia on viime aikoina johtanut toimitusketjun ongelmiin, mikä yhdessä nopeasti vahvistuneen kulutustavaroiden kysynnän kanssa on näkynyt toimitushäiriöinä sekä energian ja tavaroiden hintojen nousuna. Koronaviruspandemia ja viruksen tukahduttamiseen liittyvät toimet tuovat tuovatkin talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.





VOITONJAKOEHDOTUS

Osinko

Sampo-konserni julkisti 24.2.2021 pääomakehikon, jonka tarkoituksena on vahvan, mutta samalla tehokkaan taseen tukemana varmistaa sijoitetulle pääomalle korkea ja ennakoitavissa oleva tuotto. Kehikon mukaisesti Sampo palauttaa vakuutustoiminnoistaan saatua ylimääräistä pääomaa vakuutusosingon muodossa. Muu ylimääräinen pääoma, mukaan lukien mahdollisten finanssisijoitusten myynneistä saatavat varat, palautetaan lisäosinkojen ja/tai omien osakkeiden takaisinostojen muodossa siltä osin kuin niitä ei käytetä liiketoiminnan kehittämiseen. Sampo tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta ja alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Sampo Oyj:n 6.2.2020 julkaistun osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Tässä yhteydessä satunnaisilla erillä tarkoitetaan vuonna 2021 toteutettuihin Nordean osakkeiden myynteihin sekä Sampo-konsernin Nordax Bank AB:n omistusosuuden muuttumiseen liittyviä kertaluonteisia eriä.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 8 565 347 307,19 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on

2 639 015 210,13 euroa. Yllä esitettyjen linjausten mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 4,10 euroa kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingon täsmäytyspäivänä 20.5.2022 Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita. Osinkoon sisältyy 1,70 euron suuruinen osakekohtainen vakuutusosinko sekä vähintään 2 euron suuruinen osakekohtainen osinko, jota yhtiön johto kertoi ehdottavansa Nordean osakkeiden myynnin yhteydessä 26.10.2021.

Koska osakekohtainen tulos ilman satunnaisia eriä oli 2,86 euroa osakkeelta, ehdotettu osinko vastaa 143 prosentin voitonjakosuhdetta. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan. Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen Sampo-konsernin tilikauden 2021 jakokelpoiset varat ovat 6 323 miljoonaa euroa, konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde 185 prosenttia ja velkaisuusaste 27 prosenttia.

Osingonmaksu

Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 31.5.2022.

Taloudellinen asema

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

SAMPO OYJ

Hallitus





Sampo-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2021 on tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan saatavilla myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.





Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, puh. 010 516 0032

Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031



Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +1 631 913 1422, +44 33 3300 0804 tai +46 8 5664 2651.

Puhelinkonferenssin tunnus: 78754047#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi-maaliskuun 2022 osavuosiraporttinsa 4.5.2022.





