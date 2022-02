ALSTOM SA: Alstom livrera 40 nouveaux tramways à la ville de Göteborg, en Suède

English French

Alstom livrera 40 nouveaux tramways à la ville de Göteborg, en Suède

Västtrafik a passé commande de 40 nouveaux tramways Flexity ultramodernes

Une nouvelle version étendue pour augmenter la capacité de transport de 50 %

09 février 2022 – Alstom a reçu une commande de 100 millions d’euros pour livrer à Västtrafik1 40 nouveaux tramways qui seront mis en service dans la ville de Göteborg. Le nouveau tramway Flexity, appelé localement M34, est une version étendue du tramway M33 qu’Alstom livre actuellement à Göteborg et les 40 unités sont liées à une option du contrat initial de 2016 qui permet à Västtrafik de commander des tramways supplémentaires. Le premier tramway M34 devrait entrer en service à Göteborg avant la fin de l’année 2023 et le dernier tramway sera livré en 2026.

« Alstom est fier de livrer de nouveaux tramways à Göteborg. Ces tramways Flexity modernes embelliront la ville grâce à leur design emblématique tandis que leur intérieur plus confortable améliorera l’expérience voyageur. Ces tramways contribueront également à faire de Göteborg une ville plus durable, en offrant un mode de transport attractif alternatif à l’automobile. Nous souhaitons remercier Västtrafik pour sa confiance constante » déclare Rob Whyte, Directeur Général d’Alstom dans les Pays nordiques.

Alstom fabrique le M34 avec son partenaire Kiepe-Electric. Kiepe-Electric fournira tous les composants électriques du tramway tandis qu’Alstom se chargera de la partie mécanique. L’étroite collaboration entre les ingénieurs de Kiepe-Electric et d’Alstom a produit, entre autres, des systèmes de freinage hautement performants, qui ont amené l’opérateur tout comme les passagers à louer le confort exceptionnel du tramway.

Le nouveau tramway Flexity accueillera 50 % de passagers en plus

Le nouveau modèle Flexity M34 peut accueillir 319 passagers, soit 50 % de plus que le modèle précédent, M33. Les 40 tramways supplémentaires répondront à une demande croissante pour de nouveaux tramways à Göteborg, les modèles M33 et M34 devant remplacer les M28 et M29 vieillissants, actuellement en service.

Les tramways Flexity ultramodernes sont conçus pour s’adapter aux voies et aux conditions météo de la ville, et leur technologie de pointe garantira sécurité et stabilité aux passagers. L’embarquement à bord du Flexity est facilité grâce à son plancher bas. De plus, le tramway de 45 mètres de long disposera de suffisamment de place pour accueillir les landaus et les passagers en fauteuil roulant. La conception du tramway répond aux normes de sécurité les plus strictes ainsi qu’aux exigences de Göteborg qui désirait un système de transport public respectueux de l’environnement.

Des tramways innovants

Outre son design primé, le tramway Flexity se caractérise par une technologie innovante et une excellence environnementale. Les tramways Flexity sont les premiers de l’industrie à combiner une technologie à plancher bas intégral avec des bogies conventionnels, et peuvent être équipés du tout premier système homologué d'assistance à la détection d’obstacles (ODAS) pour une sécurité active renforcée. Le concept modulaire, associé à des composants fiables et éprouvés, fait des tramways Flexity la solution idéale pour les clients, quels que soient leurs besoins (climats tropicaux ou hivernaux, capacités plus ou moins importantes). En une trentaine d’années, plus de 5 000 tramways Flexity ont été commandés dans 70 villes à travers le monde.



Alstom, pionnier des transports durables

Alstom est impliqué dans de nombreux projets majeurs de tramway dans le monde entier. Les tramways sont à la fois écologiques, urbains, confortables, efficaces, silencieux et ils offrent une grande capacité. Ils fonctionnent à l’aide de moteurs électriques économes en énergie et ne rejettent aucun gaz d’échappement nocif.

Alstom est un pionnier des solutions de mobilité durables, l’entreprise ayant l’ambition de faciliter la transition mondiale vers des systèmes de transport bas carbone. À titre d’exemple, le 24 août dernier, Alstom a présenté le premier train de voyageurs à hydrogène, le Coradia iLint, à Östersund, en Suède. Cette solution de mobilité bas carbone est alimentée par une pile à hydrogène qui produit de l’électricité pour la propulsion.

Alstom est le plus important fournisseur de matériel ferroviaire en Suède, avec plus de 1 000 trains livrés. Alstom a également signé plusieurs gros contrats de maintenance et propose ce type de service dans 19 dépôts locaux, dont ceux de Motala et de Västeras, spécialisés dans la maintenance lourde et les rénovations. L’entreprise gère également le déploiement du système ERTMS en Suède, qu'il soit embarqué ou au sol, et fournit le système de trafic national standard à l’administration suédoise des transports.

Alstom™, Flexity™ et Coradia iLint™ sont des marques déposées du Groupe Alstom

1 agence responsable des transports publics dans le comté de Västra Götaland en Suède





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com Contacts Presse :

