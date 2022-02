Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2021

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 3/2022

Årsregnskabsmeddelelse 2021

Alm. Brands samlede resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 2021 blev et overskud på 8 39 mio. kr. før skat mod et overskud på 796 mio. kr. før skat i 2020 . Resultatet afspejler dels en fortsat meget tilfredsstillende udvikling i forsikringsaktiviteterne og dels et højere investeringsresultat end i det foregående år . Koncernens resultat indeholder tillige omkostninger forbundet med købet og forberedelse af integrationen af Codan Forsikrings danske forretning (”Codan”) , hvorefter resultat af fortsættende aktiviteter blev 69 8 mio. kr. før skat .

Bruttopræmier steg med 1,2 % til 5.407 mi o . kr. og f orsikringsdriften udviklede sig stærkt med en forbedring af den underliggende Combined Ratio på 1 , 5 % .

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et ordinært udbytte på 0,30 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2021 svarende til en udlodning på 77 % af det ordinære resultat af fortsættende aktiviteter efter skat .

Alm. Brand forventer en positiv udvikling i 2022 med fortsat fokus på forbedring af den underliggende forsikringsdrift, integration af Codan og realisering af de forventede synergier.

Adm. Direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi leverer i dag et meget tilfredsstillende resultat for det forgangne år, og med et tilbageblik på 2021 står det klart, at Alm. Brand-koncernen er inde i en historisk forvandling. Opkøbet af Codans danske forretning i sommer og det efterfølgende salg af pensionsforretningen giver os et solidt udgangspunkt for at skabe det nye og større Alm. Brand som et skarpt fokuseret skadesforsikringsselskab til gavn for kunderne. I 2021 har både privat- og erhvervskunderne således givet udtryk for en stigende tilfredshed med at være kunde i Alm. Brand, og vi har i en omskiftelig tid med Covid-19 gjort os umage med at give kunderne ro i maven. Det glæder mig, at den vedholdende og dedikerede indsats fra dygtige kollegaer gør en så tydelig forskel.

Sidste år har vi desuden opnået en A+-rating i Forsikring af kreditvurderingsinstituttet Fitch, succesfuldt udstedt obligationer og gennemført en vellykket aktieemission som led i forberedelserne til at overtage Codan.

På samme vis tegner 2022 til at blive et begivenhedsrigt år med sammenlægningen af Codan og Alm. Brand i en fælles toneangivende koncern, hvor vi vil udvikle markedets bedste forsikringsløsninger til vores kunder.”

Alm. Brands samlede resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 2021 blev et overskud på 839 mio. kr. før skat mod et overskud på 796 mio. kr. før skat i 2020. Resultatet for 2021 indeholdt tillige omkostninger forbundet med købet og integrationen af Codan mv. på i alt 141 mio. kr., hvorefter resultat af fortsættende aktiviter blev på 698 mio. kr. Resultatet for 2020 indeholdt særlige omkostninger til omstruktureringer og koncernomkostninger til udskillelse af Banken på 98 mio. kr. og blev derefter ligeledes 698 mio. kr. Resultatet for 2021 er meget tilfredsstillende.

Forsikring fik i 2021 et forsikringsteknisk resultat på 803 mio. kr. mod 793 mio. kr. i 2020. Resultatet afspejler en fortsat positiv udvikling med en forbedring i den underliggende forretning, men var påvirket af et samlet set højere niveau for vejrligs- og storskader sammenlignet med året før. Forsikringsaktiviteten var i lighed med det forudgående år påvirket af Covid-19 med delvis nedlukning af samfundet i dele af året, hvilket på den ene side betød, at udgifterne til skadeserstatninger som forventet var lavere end normalt, mens nysalget på den anden side blev vanskeligere og præmievæksten derfor lavere end ellers forventet. Combined Ratio eksklusive Covid-19 effekt blev 86,2 mod 87,3 i 2020. Resultatet i Forsikring indeholdt tillige et positivt bidrag fra investeringer på 101 mio. kr. mod 63 mio. kr. sidste år, hvorefter resultatet før særlige omkostninger blev et overskud på 904 mio. kr før skat. Resultatet er meget tilfredsstillende.

Ophørende aktivitet

Alm. Brand indgik den 1. oktober 2021 aftale om salg af Alm. Brand Liv og Pension til Nordic I&P jf. selskabsmeddelelse nr. 29/2021. Handlen er godkendt af Finanstilsynet og ventes gennemført snarest. Som følge heraf henregnes resultatet i Alm. Brand Liv og Pension under resultat af ophørende aktivitet.

Alm. Brand Liv og Pension fik i 2021 et overskud inklusive resultat af syge- og ulykkesforsikring på 116 mio. kr. før skat mod 135 mio. kr. i 2020, og de samlede pensionsindbetalinger blev på 1.434 mio. kr. mod 1.504 mio. kr. i det foregående år primært som følge af et fald i engangsindbetalingerne. Resultatet er tilfredsstillende.

Opdatering på købet af Codan

Alm. Brand har i 2. halvår 2021 ved gennemførelse af en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer og en udstedelse af kreditobligationer tilvejebragt samlet 11,8 mia. kr. til finansering af købet af Codan.

Endvidere er der igangsat et omfattende program til forberedelse af overtagelsen af Codan og den efterfølgende sammenlægning af de to selskaber, ligesom der har været en løbende og omfattende dialog med relevante myndigheder med henblik på at tilvejebringe de nødvendige godkendelser af overtagelsen af Codan.

Alm. Brand modtog ejergodkendelse fra Finanstilsynet i november 2021 og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelte i januar 2022, at behandlingen af Alm. Brands ansøgning om overtagelse af Codan gik ind i fase 2.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller på baggrund af det opnåede resultat, at der udbetales et udbytte på 0,30 kr. pr. aktie for 2021 svarende til en udlodning på 77% af det ordinære resultat af fortsættende aktiviteter efter skat. Det vil betyde, at Alm. Brand udlodder 462 mio. kr. for regnskabsåret 2021 i forlængelse af den planlagte generalforsamling i april 2022.

Alm. Brand vil efter udlodningen fortsat have en stærk kapitalisering med en solvensdækning på 210%. Kapitalniveauet vurderes som tilstrækkeligt til at modstå meget alvorlige stress.

Forventninger til 2022

Alm. Brands koncernresultat for 2022 vil blive summen af resultatet for det nuværende Alm. Brand og resultatet for Codan tillagt realiserede synergigevinster og fratrukket integrationsomkostninger.

For nærværende omfatter forventningerne resultatet for det nuværende Alm. Brand.

Alm. Brand forventer i 2022 et resultat af ordinær drift før skat på 450-500 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab.

For Forsikring forventes et overskud på 525-575 mio. kr. før skat. Forventningen afspejler, at Danmark i januar måned blev ramt af Malik, som var den kraftigste storm i seks år, og skadesomkostningerne hertil estimeres at blive 50-75 mio. kr. Forventningen er endvidere baseret på en præmievækst på 3-4%, heri inkluderet et væsentligt vækstbidrag fra partnerskaber. Der er i forventningen i modsætning til i 2021 ikke inkluderet en eventuel effekt fra Covid-19 på skadeforløbet og forventningen afspejler desuden et gennemsnitsforløb for resten af året for såvel vejrligs- som storskader. Omkostningsprocenten forventes at blive i niveauet 16,5% og Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive 90-91.

For øvrige aktiviteter forventes et underskud på 75 mio. kr. før skat, heri inkluderet omkostninger til placering af købesummen for Codan frem til overtagelsesdagen.

Derudover forventer Alm. Brand under forudsætning af, at overtagelsen af Codan sker i foråret 2022 at igangsætte omstruktureringstiltag, der vil realisere synergigevinster med en regnskabsmæssig effekt i 2022 på 90 mio. kr.

Salget af Alm. Brand Liv og Pension A/S blev ikke afsluttet i 2021 og resultatforventningen knyttet hertil er derfor overført til 2022, hvilket betyder, at Alm. Brand forventer et resultat af ophørende aktivitet på ca. 485 mio. kr. bestående af en gevinst på knap 545 mio. kr. ved salg af Alm. Brand Liv og Pension A/S efter indregning af direkte salgsrelaterede omkostninger fratrukket restruktureringsomkostninger relateret hertil i niveauet 60 mio. kr.

Snarest efter overtagelsen af Codan vil forventningerne til såvel det forsikringsmæssige resultat i Codan som omfanget af restruktureringsomkostninger blive kommunikeret.

De finansielle forventninger er baseret på en fortsættelse af et lavt renteniveau i 2022. Koncernen har en betydelig portefølje af investeringsaktiver og et fortsat lavt renteniveau påvirker derfor koncernens forretningsområde.

Finansielle målsætninger

Alm. Brand har en målsætning om et afkast af investeret kapital på 7% efter skat relateret til købet af Codan.

Alm. Brand har endvidere for den samlede koncern formuleret en målsætning om en tre-dobling af resultat før skat i forhold til den oprindelige guidance for 2021 på 600-650 mio. kr. Korrigeret for salget af Alm. Brand Liv og Pension og dermed bortfaldet af indtjeningen derfra betyder det, at Alm. Brand sigter mod et resultat før skat på 1,7–1,8 mia. kr. eksklusive afløbsresultat på mellemlang sigt.

Alm. Brand fastholder sin udbyttepolitik og vil således udlodde mindst 70% af årets resultat efter skat til aktionærerne.

Alm. Brand forventer i løbet af 4. kvartal 2022 efter overtagelsen af Codan at præcisere sine finansielle målsætninger for den samlede koncern frem mod 2025.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 10. februar, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside www.investorrelations.almbrand.dk

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

Danmark: +45 8233 3194

Storbritannien: +44 333 300 9035

USA: +1 631 913 1422 PIN: 19932539#

Link til webcast: her.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Direktør for Investor Relations Senior Investor Relations Officer

Mads Thinggaard Mikael Bo Larsen

mobil nr. 20 25 54 69 mobil nr. 51 43 80 02

Presse:

Pressechef

Maria Lindeberg

mobil nr. 24 99 84 55

Vedhæftede filer