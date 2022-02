Midland donne un aperçu de ses activités d’exploration pour 2022

English French

MONTRÉAL, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir de donner un aperçu de ses activités qui sont planifiées au Québec pour 2022 ainsi que de faire une mise à jour des principaux faits saillants et découvertes de l’année 2021. Midland continue à utiliser son modèle d’affaires de type « Générateur de Projets » avec l’acquisition récente de plusieurs nouvelles propriétés de qualité ainsi que de la formation de plusieurs nouveaux partenariats au Québec.



Avec un budget planifié pour 2022 de près de 8M$ et près de 20 000 mètres de forage, Midland sera très actif en avançant sur plusieurs projets en partenariat avec d’importantes compagnies telles que BHP Canada Inc. (« BHP »), Rio Tinto Exploration Canada Inc (« Rio Tinto »), SOQUEM inc. (« SOQUEM »), Probe Metals Inc. (« Probe ») et Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge »). Les secteurs prioritaires pour 2022 seront situés au Nunavik, en Abitibi, à la Baie-James ainsi que dans le Grenville (dans le secteur de la ville de La Tuque).

Pour l’année civile 2022, Midland prévoit générer un bon flot de nouvelles provenant des partenariats et des projets clefs tels que :

Alliance Nunavik BHP (Ni-Cu) ; Midland est opérateur de l’Alliance avec BHP au Nunavik et privilégiera en 2022 une approche ciblée afin de générer rapidement une découverte de Ni-Cu de classe mondiale. Les travaux de terrain, incluant des levés géophysiques VTEM régionaux complétés en 2020 et 2021, confirment le potentiel pour la découverte d’un important gisement de Ni-Cu de classe mondiale. Les travaux de géophysique, consistant en des levés magnétotelluriques (MT) régionaux, reprendront dès le deuxième trimestre de 2022 et seront suivis au troisième trimestre de 2022 par un troisième programme de terrain incluant des travaux de prospection et de cartographie.



Option Tête-Nord Rio Tinto (Ni-Cu) ; vers la fin de 2021, Midland a conclu une entente d'option avec Rio Tinto pour le projet de Ni-Cu Tête-Nord qui est situé dans la province géologique du Grenville près de la ville de La Tuque, en Haute Mauricie (voir le communiqué de presse de Midland : Midland optionne sa propriété de Ni-Cu Tête Nord à Rio Tinto, daté du 2 décembre 2021). Un budget de départ d'environ $900 000 sera investi par Rio Tinto, et ce dès les premiers mois de l'année 2022 afin de compléter des levés électromagnétiques héliportés suivis à l'été 2022 par des travaux de prospection et de cartographie. Ces levés totaliseront plus de 6 700 kilomètres linéaires et couvriront l'ensemble des claims en partenariat avec des lignes de vol espacées aux 100 mètres. Rio Tinto agit en tant qu'opérateur du projet.



Alliance Fosse du Labrador SOQUEM ; Midland et SOQUEM conduiront conjointement une deuxième campagne de prospection dans le cadre de l'Alliance dans la Fosse du Labrador. Plusieurs nouvelles cibles seront prospectées, incluant un suivi sur un bloc erratique découvert à la fin de l'été 2021 qui avait rapporté en échantillon choisi une teneur de 40,8 g/t Au.



Option Casault Wallbridge (Au) – Bande de Détour; Wallbridge finalise présentement les plans pour 2022 afin de faire le suivi de la nouvelle découverte aurifère rapportée en 2021 et qui avait retourné 6,85 g/t Au sur 2,0 mètres. De plus, un levé magnétique par drone est planifié sur les blocs situés à l'est de la propriété afin d'apporter des données magnétiques de haute résolution qui serviront à l'interprétation géologique et au ciblage d'exploration.



Partenariat Probe (Au) – Bande de Détour ; sur l'option La Peltrie qui est située au sud de la faille Lower Detour et à environ 25 kilomètres à l'est du gîte Z58N, Probe planifie compléter plusieurs grilles géophysiques (PP) à l'hiver de 2022 en préparation pour une campagne de forage d'environ 5 000 mètres prévue à l'été 2022. Aussi, des travaux géophysiques et des levés biogéochimiques seront complétés à l'hiver 2022 dans la partie est du projet en coentreprise Gaudet-Fénélon, situé à environ 5 kilomètres au sud de gîte Fénélon Gold.

De plus, Midland prévoit dans les prochains mois avancer plusieurs de ses projets détenus à 100% au Québec. Midland planifie donc compléter des levés magnétiques héliportés de haute-résolution et des levés géochimiques sur plusieurs de ses projets tels que Lewis, Noyelles, Fleuribleu et Samson. Aussi, des campagnes de prospection auront lieu sur plusieurs projets situés à la Baie-James incluant les projets Mythril, Chisaayuu, Galinée et Komo.

Faits saillants pour l’année civile 2021 :

Au cours de l’année 2021, Midland et ses partenaires ont complété plus de 14 000 mètres de forage et fait la découverte de plusieurs nouveaux indices et blocs erratiques minéralisés sur ses différents projets.

Parmi les faits saillants de 2021, Midland avait divulgué :

Dans le cadre de l'Alliance avec BHP au Nunavik pour la recherche Ni-Cu, un important levé électromagnétique régional de type VTEM avait été complété en 2021. Les deux campagnes de prospection complétées à ce jour en 2020 et en 2021 ont permis de faire la découverte de plusieurs nouveaux indices de Ni-Cu, dont l'indice Bonne Une. Les teneurs en nickel et cuivre (valeurs normalisées à 100% sulfures) de l'indice Bonne Une est de 6,1 % Ni et 4,87 % Cu et confirment l'excellent potentiel pour cet indice de surface (voir le communiqué de presse de Midland daté du 15 avril 2021).





En novembre 2021, Midland a conclu une nouvelle entente d'option avec Rio Tinto pour le projet Tête-Nord Ni-Cu situé dans la province géologique du Grenville près de la ville de La Tuque. Les teneurs en nickel (valeurs normalisées à 100 % sulfures) d'échantillons prélevés historiquement à l'indice Savane atteignent jusqu'à 3,5 % Ni (voir le communiqué de presse de Midland : Midland optionne sa propriété de Ni-Cu Tête Nord à Rio Tinto, daté du 2 décembre 2021).



En partenariat avec Wallbridge sur l'option Casault situé le long de la faille Sunday Lake à environ 40 kilomètres à l'est de la mine Detour Lake, une nouvelle structure aurifère avait été recoupée en forage avec une intersection de 6,85 g/t Au sur 2,0 mètres. Le projet Casault est détenu à 100% par Midland et est actuellement sous entente d'option avec Wallbridge (voir le communiqué de presse de Midland daté du 21 octobre 2021).



Un bloc aurifère (Rubeo) qui avait rapporté 40,8 g/t Au (échantillon choisi) et qui avait été découvert en prospection à l'été 2021 en partenariat avec SOQUEM dans le cadre de l'Alliance dans la Fosse du Labrador (voir le communiqué de presse de Midland daté du 16 décembre 2021).



Une mise à jour du modèle-3D est en cours sur le projet Mythril à la suite des résultats de forage de 2021. Ces résultats incluent le sondage MYT-21-38 qui a retourné une zone minéralisée entre 56,50 et 85,00 mètres titrant 0,59% Cu, 0,05 g/t Au, 1,87 g/t Ag et 0,025% Mo sur 28,50 mètres, incluant 1,02% Cu, 0,09 g/t Au, 2,62 g/t Ag et 0,048 % Mo (1,29% éq.Cu) sur 10,50 mètres de 56,50 à 67,00 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 2 septembre 2021).



Lors des travaux de prospection sur le bloc Chisaayuu du projet Mythril Régional, deux nouveaux blocs aurifères à haute teneur avaient été découverts et avaient rapporté des valeurs en échantillons choisis de 10,25 g/t Au, 8,0 g/t Ag et de 7,99 g/t Au, 166 g/t Ag, 0,4% Cu, 0,07% Mo (voir le communiqué de presse de Midland daté du 27 octobre 2021).

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L'épaisseur réelle des intervalles signalés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de carotte.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

