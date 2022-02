Årsrapport 2021

• Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør i 2021 242,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 45,2 mio. kr. i forhold til året før.

• Indtjeningsvæksten er drevet af en stor kundeaktivitet inden for boligfinansiering og investering samt kundetilgang.

• Netto rente- og gebyrindtægter er steget 12,3 %, mens udgifter til personale og administration er steget 9,0 %.

• Nedskrivninger på udlån m.v. udgør en indtægt på 5,5 mio. kr. mod en udgift på 38,1 mio. kr. året før.

• Trods en forbedret kreditkvalitet er det ledelsesmæssige skøn over effekten af COVID-19 uændret 35,0 mio. kr.

• Beholdningsresultatet udgør 7,4 mio. kr. mod 36,1 mio. kr. året før.

• Årets resultat før skat i 2021 udgør 255,4 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 11,9 %.

• Årets resultat efter skat udgør 202,5 mio. kr., svarende til 59 kr. pr. aktie.

• Ledelsen anser basisindtjeningen og årets resultat for tilfredsstillende.

• Kapitalprocenten udgør 21,6 ved udgangen af året mod et samlet kapitalkrav på 12,2 %.

