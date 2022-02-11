AKWEL: 2021年全年营业收入 9.224 亿欧元

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2022 年 2 月 10 日星期四

2021年全年营业收入 9.224 亿欧元

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家 AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 账户条件）2021 年合并营业收入为 9.224 亿欧元，按固定业务范围和汇率计算增长 2.8%。

合并营业收入

单位：百万欧元 - 未经审计 2021 2020 变动 PCC变动(1) 上半年 487.5 387.1 +25.9% +33.7% 第3季度 211.4 262.0 -19.3% -17.3% 第4季度 223.5 288.1 -22.4% -20.6% 12个月合计 922.4 937.2 -1.6% +2.8%

(1) 固定业务范围和汇率。





2020 年疫情爆发后的 2021 财年，业务活动出现反弹，供应严重短缺，打乱了厂商客户的生产节奏。按固定业务范围和汇率计算，AKWEL 实现了 2.8% 的增长。

2021 年产品和功能收入达到 8.82 亿欧元，冷却和机械业务略有增长，增幅分别达到 2.5% 和 1.9%。在经历 2019 年和 2020 年两个非常财年之后，模具收入为 3,070 万欧元，下滑了 27.3%。

截至年底，净现金（不含租赁债务）达到 1.083 亿欧元，同比增长 4,770 万欧元。

在厂商产量高度波动的背景下，AKWEL 成功按照客户需求交付产品。供应链问题将拖累 2021 年的主营业务利润，预计下滑约 35%，毛利率水平与 2018 财年和 2019 财年相当。

2022 年，全球汽车市场前景仍不明朗。尽管如此，AKWEL 预计营业额会有所增加，并将集中精力调整生产模式，以有效适应市场形势，从而为厂商客户提供最佳服务。集团将凭借稳健的财务状况，继续为长期发展投资，支持业内产品开发，尤其是新的移动解决方案。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,000多名员工。









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