Blue Vision A/S – prolongering af låneengagement

Årets meddelelse nr. 6





Blue Vision A/S har samlet bankgæld for ca. 8,5 mio. kr. fordelt på to engagementer på henholdsvis 3,5 mio. kr. og 5,0 mio. kr.

Selskabet gav den 8. februar 2022 oplysning om at have indgået aftale om prolongering af bankengagement stort 3,5 mio. kr. frem til 1. oktober 2022.



Blue Vision A/S har nu også indgået aftale for så vidt angår bankgæld for 5,0 mio. kr., således at dette engagement ligeledes forfalder den 1. oktober 2022.



Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.



Blue Vision A/S

