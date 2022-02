TILDELING AF LANGSIGTEDE INCITAMENTER

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE Nr. 07 - 15. februar 2022

DFDS’ langsigtede incitamenter til ledelsen sigter på at knytte vederlag til selskabets vedvarende udvikling, som det afspejles i aktiekursen, samtidig med at fastholdelse af ledelsen understøttes.



Bestyrelsen har i dag tildelt Torben Carlsen, CEO, 5.748 begrænsede aktieenheder (RSU) og 43.499 aktieoptioner samt Karina Deacon, CFO, 2.817 RSU'er og 21.315 aktieoptioner. Derudover blev i alt 14.785 RSU'er og 111.892 aktieoptioner tildelt et antal nøglemedarbejdere.

Aktieoptionerne og RSU'erne optjenes med 1/36 pr. måned fra og med februar 2022. Aktieoptionerne kan udnyttes i perioden fra februar 2025 til februar 2027. Aktiekursen ved tildeling og udnyttelseskurs er baseret på den volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs for DFDS-aktier handlet på NASDAQ Copenhagen de fem første handelsdage umiddelbart efter offentliggørelsen af ​​DFDS’ seneste økonomiske rapport i forhold til tildelingstidspunktet. For aktieoptionerne er der tillagt 10%, hvilket giver en udnyttelseskurs på DKK 344 pr. aktie på DKK 20 nominel værdi.

Den samlede værdi af tildelingen af ​​RSU'er og aktieoptioner, beregnet efter Black-Scholes-modellen, er DKK 14,6 mio., inklusive tildelingen til CEO og CFO.





Kontakt

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





Vedhæftet fil