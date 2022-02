English Swedish French German Italian Dutch

Visita JLT Mobile Computers all’evento MODEX 2022,

Stand #C8087, 28-31 Marzo 2022, Atlanta, USA

Visita JLT Mobile Computers all’evento SITL 2022,

Stand D79, 5-8 Aprile 2022, Parigi, Francia

Richiesta immagini: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers è la scelta principale di Solar, società leader di approvvigionamenti e servizi in tutta Europa

I terminali veicolari per carrelli elevatori con la loro robustezza, massima affidabilità e dotati di connettività di rete avanzate, aiutano Solar a gestire le complesse operazioni di magazzino, a ridurre al minimo gli errori ed aumentare la puntualità nelle consegne ai propri clienti.

Växjö, Svezia, xx Febbraio 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e nella fornitura di device altamente affidabili adatti agli ambienti di lavoro più esigenti, nell’arco di molti anni ha fornito Solar Denmark A/S centinaia di terminali per carrelli elevatori, con l’obiettivo di consentire una gestione delle loro attività di magazzino con la massima fluidità, e di ridurre al minimo il rischio di possibili ritardi nelle consegne. L'alta affidabilità dell'hardware e la massima qualità delle connettività di rete dei terminali JLT consentono agli operatori di tracciare praticamente in tempo reale tutti gli articoli, dal momento dell’ordine fino alla consegna.

Solar è un'importante Azienda di approvvigionamenti e servizi con più di 3.000 addetti, e propone principalmente soluzioni per elettricità, riscaldamento, idraulica, ventilazione, climatizzazione ed energia. Con magazzini dislocati su cinque Paesi diversi che forniscono tutto il Nord Europa, l'Azienda ha un'attività incentrata sulla fornitura a realtà professionali di un'ampia gamma di prodotti, con disponibilità garantita dei prodotti ed una vasta serie di servizi a valore aggiunto. Solar conta oltre 250 mila codici di magazzino e offre la massima accuratezza nell'evadere gli ordini dei clienti entro il giorno lavorativo successivo.

Per i nuovi terminali da installare sui propri carrelli elevatori, Solar cercava dei dispositivi che fossero pienamente compatibili con il sistema di gestione dell'inventario SAP Extended Warehouse Management (EWM) il quale attualmente gira su Windows 10. I requisiti principali richiesti da Solar erano: robustezza, qualità ed una connettività di rete assolutamente affidabile in qualsiasi condizione operativa. L'Azienda si è rivolta a Codeex, società danese specializzata in sistemi informatici per magazzinaggio, in modo da poter valutare diversi sistemi di più brand, arrivando infine alla conclusione che il terminale per carrelli elevatori JLT1214P™ fosse il più adatto allo scopo.

Dopo aver installato un primo lotto di JLT1214P per tracciare le scorte e aumentare la quota di consegne puntuali dei magazzini in Danimarca, Solar è stata talmente soddisfatta da voler acquistare altri dispositivi per i loro magazzini in Norvegia, Svezia e Paesi Bassi. In una recente videointervista, Leif Prüsse Lauridsen, tecnico manutentore di Solar, riassume così i motivi di soddisfazione: “I terminali JLT sono molto affidabili, con un'ottima connettività di rete, e non devono essere continuamente riavviati. Ma, soprattutto, non si guastano mai. Infatti in quattro anni non ho mai mandato un solo computer in riparazione.”

L'attività di Solar Denmark A/S richiede un tracciamento meticoloso di tutti gli articoli in ogni momento. Disponendo di terminali installati direttamente a bordo dei carrelli elevatori, l'Azienda può tracciare gli articoli sin dal momento in cui il cliente invia l'ordine, passando per registrazione, prelievo, imballaggio e spedizione, fino alla consegna finale. Gli addetti di Solar hanno tutto a portata di mano (computer, scanner, stampante) per tenere traccia di ogni articolo lungo tutto il processo. A tale scopo è fondamentale garantire una connettività di rete stabile ed altamente affidabile fra i terminali montati su muletti, carrelli e altri mezzi, e il sistema aziendale di gestione dell'inventario SAP EWM.

La scelta del cliente a favore del terminale JLT1214P è stata dettata da una combinazione di robustezza, affidabilità e connettività wireless, oltre alla capacità del device di interfacciarsi con periferiche sia nuove che già esistenti, e al toolset BIOS custom che consente di sfruttare appieno la suite software SAP EWM del cliente.

Il terminale veicolare JLT1214P, maturo e ampiamente collaudato sul campo, si è guadagnato la piena fiducia di molti clienti per le applicazioni di magazzino, cross-docking e altre attività logistiche in tutto il mondo. Il dispositivo è dotato di display touch capacitivo proiettivo, auto calibrante e con tecnologia JLT PowerTouch™, che offre un'esperienza tattile simile ai moderni dispositivi di largo consumo, sia con guanti sia senza, assicurando al tempo stesso robustezza, affidabilità e longevità anche negli ambienti più ostili.

Le connessioni WLAN e Bluetooth del terminale JLT1214P sfruttano entrambe la tecnologia Planar Inverted-F Antenna (PIFA) di JLT, un'antenna integrata ad alta sensibilità progettata per una connettività wireless altamente affidabile anche in ambienti ostili con copertura debole oppure disomogenea.

Come tutti i sistemi JLT, il terminale per la logistica JLT1214P è stato progettato per offrire massima affidabilità e piena funzionalità anche negli ambienti più ostili. L'alta integrazione delle funzionalità ed il design compatto consentono un'installazione veloce, affidabile e allo stesso tempo economica, anche in spazi ristretti.

Per maggiori informazioni su JLT Mobile Computers, i suoi prodotti e le sue soluzioni, visita www.jltmobile.com.

Domande dei lettori Contatto stampa Consulente Certificato JLT Mobile Computers Group PRismaPR Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Più di venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

Allegato