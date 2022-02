English Swedish French German Italian Dutch

JLT Mobile Computers geselecteerd door het toonaangevende Europese bevoorradings- en dienstverleningsbedrijf Solar

Robuuste en betrouwbare heftruckcomputers met superieure netwerkconnectiviteit helpen Solar bij het uitvoeren van complexe magazijnactiviteiten, het minimaliseren van fouten en het verhogen van tijdige klantleveringen.

Växjö, Zweden, 15 februari 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, heeft in de loop der jaren honderden robuuste heftruckcomputers geleverd aan Solar Denmark A/S om magazijnactiviteiten probleemloos mogelijk te maken en het risico van vertraagde bestellingen te verminderen. Dankzij de betrouwbare hardware en de superieure netwerkconnectiviteit van de computers kunnen operators items volgen vanaf de bestelling tot levering aan de klant.

Solar is een bevoorradings- en dienstverleningsbedrijf met 3000 werknemers voornamelijk op het gebied van elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, klimaat en energieoplossingen. Met magazijnen in vijf landen die heel Noord-Europa bevoorraden, zijn hun activiteiten gericht op het leveren van een breed productassortiment, betrouwbare productbeschikbaarheid en een verscheidenheid aan diensten met toegevoegde waarde. Solar heeft meer dan een kwart miljoen producten in voorraad (SKU) en vertrouwt op volledige nauwkeurigheid bij het invullen van bestellingen voor de volgende dag aan haar klanten.

Toen Solar op zoek was naar nieuwe heftruckcomputers wilde ze apparaten die volledig compatibel waren met hun bestaande SAP Extended Warehouse Management (EWM) voorraadbeheersysteem dat draait op Windows 10. Andere primaire vereisten van Solar waren robuustheid, kwaliteit en volledig betrouwbare netwerk connectiviteit onder alle bedrijfsomstandigheden. Ze wendden zicht tot de Deense magazijn IT-specialist Codeex om hen te helpen bij het evalueren van een aantal concurrerende systemen en vonden de JLT1214P™ robuuste heftruckcomputer het meest geschikt voor deze taak.

Na de oplevering van haar initiële bestelling van JLT1214P heftruckcomputers om de voorraden bij te houden en tijdige leveringen in zijn Deense magazijnen te verhogen, was Solar zo onder de indruk dat ze sindsdien extra apparaten zijn blijven kopen voor hun magazijnen in Noorwegen, Zweden en Nederland. In een recente video-case studie somt Leif Prüsse Lauridsen, onderhoudstechnicus bij Solar, de redenen voor hun tevredenheid op: “De JLT computers zijn betrouwbaar, hebben een uitstekende netwerkconnectiviteit en hoeven niet constant opnieuw te worden opgestart. Bovendien gaan ze nooit stuk. Sterker nog, ik heb er in de vier jaar dat we ze in gebruik hebben nog nooit één opgestuurd voor reparatie.”

De Solar Denmark A/S operatie vereist een nauwgezette opvolging van alle items, te allen tijde. Door computers direct op de heftrucks te monteren, kan het bedrijf artikelen volgen vanaf het moment dat een klant een bestelling plaatst, via registratie, verzamelen, verpakken en verzenden tot aan de uiteindelijke levering. Solar werknemers hebben alles bij de hand – computer, scanner, printer – om elk item door het hele proces heen te volgen. Dat betekent dat volledig betrouwbare netwerkconnectiviteit van de computers die op de heftrucks, trolleys en andere machines zijn gemonteerd met het SAP EWM voorraadbeheersysteem van het bedrijf cruciaal zijn.

De keuze van de klant voor de JLT1214P computer was gebaseerd op zowel een combinatie van robuustheid, betrouwbaarheid, verwerking en draadloze connectiviteitsprestaties eveneens de performantie van de computer om te communiceren met zowel nieuwe als oudere randapparatuur en een aangepaste BIOS toolset die volledig gebruikt maakt van de SAP EWM bedrijfssoftware suite.

De volwassen en in de praktijk uitgebreide geteste JLT1214P heftruckcomputer heeft het vertrouwen gewonnen van klanten in opslag, crossdocking en andere logistieke toepassingen over de hele wereld. Het beschikt over de robuuste zelf kalibrerende JLT PowerTouch™ projectieve aanraakscherm technologie die een gebruiksvriendelijke ervaring biedt die vergelijkbaar is moderne consumentapparaten, zowel met als zonder handschoenen, terwijl robuustheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur wordt gegarandeerd, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Zowel de WLAN als de Bluetooth van de JLT1214P computer maken beide gebruik van JLT’s ingebouwde zeer gevoelige Planar Inverted-F Antenna (PIFA) technologie, ontworpen voor zeer betrouwbare draadloze connectiviteit, zelfs in moeilijke omgevingen met een zwakke of wisselende dekking.

Zoals alle JLT-systemen is de JLT1214P logistieke computer volledig gebouwd om maximale betrouwbaarheid en functionaliteit te leveren in veeleisende omgevingen. Een hoge integratie van functies en een compact ontwerp zorgen voor een snelle, betrouwbare en betaalbare installatie, zelfs in kleine ruimtes.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

