Storaktionærmeddelelse

Meddelelse om ændring i storaktionærs aktiebesiddelse, jf. lov om kapitalmarkeder § 31.



I forlængelse af den gennemførte kapitalnedsættelse ved annullering af 3.560.778 stk. egne aktier á nominelt DKK 10, som er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 11 af 15. februar 2022, skal det hermed i henhold til lov om kapitalmarkeder § 31 oplyses, at Jyske Bank A/S pr. 15. februar 2022 direkte og indirekte ejer 1.737.672 stk. egne aktier á nominelt DKK 10 i Jyske Bank A/S svarende til 2,52% af aktiekapitalen.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon +45 89 89 64 44.

