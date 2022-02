English French

OTTAWA, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La vie agricole peut être imprévisible, même dans les meilleurs jours. Les conditions météorologiques, les organismes nuisibles, les conditions du marché, les relations à entretenir et, depuis un certain temps, la COVID-19 ont tous eu une incidence non seulement sur la gestion agricole quotidienne, mais aussi sur l’avenir des exploitations agricoles. Cependant, les risques entraînent aussi des occasions; ces dernières s’offrent à ceux qui sont en mesure de prendre des risques calculés. C’est pourquoi il est important d’adopter une approche proactive pour gérer les risques sur la ferme. C’est aussi pourquoi Gestion agricole du Canada a lancé un programme de formation sur la gestion du risque appelé « Les racines du succès ».



La formation est réalisée au moyen d’AgriBouclierMD, une plateforme de gestion du risque à la fine pointe de la technologie élaborée par Gestion agricole du Canada dans le but d’aider les agriculteurs à établir un ordre de priorité parmi les risques agricoles et à faire face à ceux-ci à l’aide d’une approche globale de gestion des risques.

« Le programme offre aux agriculteurs une formation dont ils ont grandement besoin afin de cerner et d’évaluer les risques au sein de leur exploitation agricole. Il est essentiel d’adopter une approche globale pour comprendre les liens entre les personnes, les profits, la planète et les politiques en vue de créer des plans efficaces permettant à nos agriculteurs d’être mieux placés pour prendre des risques calculés et saisir les occasions qui se présentent », explique Mathieu Lipari, gestionnaire de programmes. Le programme aide également Gestion agricole du Canada à établir des données de référence pour cerner les possibilités d’améliorer les politiques et les programmes afin de répondre aux besoins en constante évolution des agriculteurs canadiens.

Financé dans le cadre du programme des initiatives Agri-risques, qui fait partie du Partenariat canadien pour l’agriculture, le programme de formation « Les racines du succès » permet de réaliser des progrès significatifs pour l’amélioration de la gestion du risque dans le secteur agricole et agroalimentaire en favorisant l’adoption d’une approche globale à cet égard.

« Je me suis inscrite à la formation sur la gestion du risque alors que nous vivions un moment très stressant sur notre ferme, et j’ai vraiment apprécié l’information et les outils fournis dans le cadre du cours. Grâce à celui-ci, il m’a été plus facile de cerner les points à améliorer et j’ai aussi pu apprendre à classer les risques par ordre de priorité, ce qui nous a apporté une certaine tranquillité d’esprit », indique Kathryn Roxburgh, propriétaire d’une ferme laitière qu’elle exploite avec son époux Andrew, juste à l’extérieur de Paris, en Ontario.

Les séances de formation permettent aux agriculteurs :

d’acquérir des connaissances sur les outils et les ressources qui peuvent leur permettre de prendre des décisions éclairées en affaires;

de discuter des pratiques exemplaires et des leçons apprises avec d’autres producteurs;

de commencer à créer un plan exhaustif de gestion des risques qui correspond aux réalités de leur ferme.



Les prochaines séances de formation virtuelle auront lieu :

les 22 et 25 février, de 13 h à 16 h, heure de l’Est;

les 8 et 11 mars, de 13 h à 16 h, heure de l’Est.

Pour s’inscrire, les agriculteurs sont invités à se rendre sur le site Web de Gestion agricole du Canada : https://fmc-gac.com/programmes-services/gestion-risques/?lang=fr.

Les agriculteurs qui participent aux séances de formation reçoivent également un accès gratuit à AgriBouclierMD.

Restez à l’affût pour connaître les dates des nouvelles séances de formation qui auront lieu à l’automne et à l’hiver prochains, y compris la formation pour les conseillers agricoles.

Les entreprises et les organismes du milieu agricole qui souhaitent organiser ou parrainer une édition du programme de formation « Les racines du succès » à l’intention de leurs membres, clients ou intervenants sont invités à communiquer par courriel avec Mathieu Lipari, gestionnaire de programmes, Gestion agricole du Canada, à l’adresse : Mathieu@FMC-GAC.com.

Au sujet de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme au Canada qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, de ressources et d’outils spécialisés en gestion d’entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Lipari, gestionnaire de programmes

Gestion agricole du Canada

Mathieu@FMC-GAC.com