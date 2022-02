English Danish

I henhold til lov om kapitalmarkeder § 30 skal det hermed meddeles, at Jyske Bank pr. 15. februar 2022 har fået meddelelse om, at BRFholding A/S, CVR-nr. 13409730, Strandgade 52, 1401 København K, den 15. februar 2022 havde en beholdning af aktier i Jyske Bank A/S på 18.057.600 stk. á nominelt 10 kr., svarende til 26,17% af den samlede aktiekapital.

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon +45 89 89 64 44.

