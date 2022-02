Des Canadiens sont laissés à la traîne à cause des écarts en littératie numérique et d’accès Internet, selon le nouveau Rapport d’observation .CA

English French

OTTAWA, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec 129 000 nouveaux domaines enregistrés au cours du dernier trimestre de 2021, .CA est le meilleur moyen pour les entreprises et les créateurs d’afficher leur fierté canadienne en ligne. Pour mettre en évidence certaines des tendances qui apparaissent dans le paysage Internet canadien, CIRA a analysé les données du Registre de septembre à décembre 2021, ainsi que les informations publiques nationales et provinciales de tout le pays.



En mettant l’accent sur la littératie numérique et l’équité dans le nord du Canada, ces données et l’analyse du partenaire de CIRA, l’organisation à but non lucratif DigitalNWT, montrent comment les écarts en matière de connectivité numérique et d’accès Internet à large bande ont des conséquences profondes sur les communautés locales et leur avenir.

« Il existe un écart important et néfaste. Il n’est pas surprenant que peu de domaines proviennent de [communautés autres que la capitale], car un grand nombre de communautés des T.N.-O. ont un accès Internet très limité », explique Kyle Napier, coordonnateur des communications chez DigitalNWT.

Principales conclusions

Les résultats complets sont présentés dans le Rapport d’observation .CA du quatrième trimestre de 2021.

Pleins feux sur les Territoires du Nord-Ouest – Le fossé en matière d’accès Internet et de culture numérique est encore très présent dans le nord du Canada. De nouvelles données révèlent le lien entre l’accès Internet et les enregistrements de domaine .CA dans les Territoires du Nord-Ouest.

Indice de malveillance : Les données indiquent que les domaines .CA font partie des domaines les plus sûrs parmi tous les domaines de premier niveau, leur indice de malveillance restant stable à 0,03 depuis le dernier trimestre, tandis que celui de .com a atteint 0,66 (une augmentation de 3 %).

Sites Web .CA les plus visités : Depuis le troisième trimestre, Best Buy a gagné du terrain, grimpant de cinq places dans le classement. eBay a glissé du top 10 ce trimestre, laissant la place aux nouveaux venus Pinterest et Walmart. L'Agence du revenu du Canada et la SRC ont quant à elles dégringolé ce trimestre.





À propos de CIRA

CIRA (Autorité canadienne pour les enregistrements Internet) gère le domaine .CA de premier niveau au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité – comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial haute performance et une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

