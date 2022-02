Allstate du Canada se joint à Inclusion Canada dans la lutte contre le capacitisme

English French

MARKHAM, Ontario, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate du Canada ») s’associe à Inclusion Canada (autrefois l’Association canadienne pour l’intégration communautaire) pour lancer une campagne de sensibilisation publique portant sur le capacitisme et ses effets sur la vie des personnes handicapées.



« Le capacitisme, c’est croire que les personnes handicapées ont moins de valeur que les autres et appliquer cette croyance, explique Krista Carr, vice-présidente à la direction d’Inclusion Canada. Le capacitisme conduit à l’exclusion et à la marginalisation tout au long de la vie (des personnes handicapées), engendrant trop souvent la ségrégation à l’école, l’inaccessibilité des communautés et des taux de pauvreté élevés. »

L’an dernier, Inclusion Canada a réuni un groupe diversifié de personnes ayant une déficience intellectuelle pour qu’elles expliquent les effets du capacitisme sur leur vie quotidienne et qu’elles fassent part de leurs idées sur la façon dont les personnes non handicapées pourraient devenir de meilleurs alliés. Bien que plus d’une personne sur cinq (22 %) âgée de 15 ans et plus au pays indique avoir un handicap, la plupart des Canadiens ne comprennent pas les enjeux liés au capacitisme ou n’en sont pas conscients, tout simplement.

La campagne publique, qui se déroule de février à avril 2022, aidera les Canadiens à définir le capacitisme et à comprendre ses effets. Elle servira aussi de plateforme aux personnes handicapées pour raconter leurs expériences et plaider en faveur d’une société plus inclusive.

Allstate du Canada appuie la vision d’Inclusion Canada selon laquelle chaque Canadien devrait avoir la possibilité de s’épanouir et qu’il est possible de créer une société plus juste où les personnes handicapées ont accès aux mêmes occasions que les autres.

Fière de soutenir cette campagne, Allstate encourage ses employés, ses clients et son réseau de communication à contribuer à l’objectif d’Inclusion Canada de sensibiliser les Canadiens au capacitisme.

« Nous sommes déterminés à mettre en œuvre force, expérience et approche humaine dans tout ce que nous faisons, dit Ryan Michel, président et chef de la direction d’Allstate du Canada. Cette approche ne s’applique pas seulement à nos clients pour qu’ils soient en bonnes mains, mais aussi à nos partenaires communautaires. Inclusion Canada contribue à bâtir une société plus inclusive pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. Nous sommes heureux de pouvoir utiliser notre plateforme pour aider l’organisme à informer les Canadiens sur le capacitisme. »

La stratégie d’impact social et communautaire d’Allstate du Canada consiste à favoriser un milieu d’inclusion, de mobilisation et d’habilitation pour les personnes confrontées à des obstacles à la participation. En 2020 et 2021, Allstate du Canada a fait don de 50 000 $ à Inclusion Canada pour soutenir le développement initial de la campagne de sensibilisation publique, et de 20 000 $ supplémentaires pour appuyer les membres de la fédération dans les provinces où elle exerce ses activités.

Pour en savoir davantage sur la stratégie d’impact social et communautaire d’Allstate du Canada, consultez la page https://www.allstate.ca/webpages/about/community-fr.aspx?lang=fr.

Pour en savoir davantage sur la campagne, visitez https://inclusioncanada.ca/fr/voila-le-capacitisme/

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Allstate du Canada, compagnie d’assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pendant neuf années consécutives. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités au moyen de partenariats avec des organismes caritatifs et de programmes misant sur la générosité de ses employés. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca.

À propos d’Inclusion Canada

Inclusion Canada est une fédération nationale qui regroupe 13 associations provinciales ou territoriales et plus de 300 associations locales faisant la promotion des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle, de leur intégration dans la société et du soutien à offrir à leur famille. Chef de file dans la promotion de l’inclusivité au pays, Inclusion Canada axe ses efforts sur le renforcement des familles, la défense des droits et la transformation des communautés en espaces où tout un chacun a une place.