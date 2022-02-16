iPower宣布推出全新合资企业：Global Social Media LLC

加利福尼亚州杜阿尔特, Feb. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线水培法设备供应商与零售商iPower Inc.（以下简称为“iPower”或“公司”，纳斯达克股票代码：IPW），与某些个人和社交媒体营销及娱乐公司共同建立了一家合资企业（“JV”）以打造一款社交商务平台，即Global Social Media LLC（“GSM”）。



该公司的JV合作伙伴为企业带来了丰富的社交媒体营销专业知识，iPower将为其提供供应链和电子商务专业知识，为希望通过社交渠道销售其产品的众多品牌制造商创建一项全面的端到端解决方案。iPower还计划利用GSM自身的优势，通过TikTok及其他媒体平台提升全球品牌和产品的知名度。根据《JV协议》的条款规定，iPower将出资10万美元，获得60%的股权。

iPower首席执行官Lawrence Tan表示：“社交商务是电子商务行业增长最快的类别，我们热切希望参与这一增长。与我们最近推出的物流合资企业类似，我们还发现了另一个进驻全新服务类别的低成本机会，这对我们自身的水培业务也大有裨益。我们的合作伙伴将运用其在社交媒体营销方面的专业知识底蕴，建立一个由全球众多影响力人物组成的战略网络，我们可以借此提高iPower的品牌知名度和地域影响力。我们期待在2022年及以后发展这项事业和新服务项目。”

关于iPower Inc.

iPower Inc.是领先的水培法设备及附件的在线零售商与供应商，拥有包括商业企业和个人在内的多元化客户群。iPower通过其网站 www.zenhydro.com 及其在线平台合作伙伴，提供数千家来自其内部品牌以及数百个其他品牌的库存单位。如需了解更多信息，请访问iPower网站： https://ir.meetipower.com/ 。

前瞻性陈述

除了历史事实的陈述之外，所有其他陈述都均可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括iPower认为可能影响其财务状况、经营结果、业务战略和财务需求的已知和未知的风险及不确定性因素，这些陈述基于公司当前对未来事件和财务趋势的预期和预测做出。投资者可以通过“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能会”或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，iPower无义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化。尽管iPower相信这些前瞻性陈述中所表达的预期均属合理，但无法向读者保证这些预期将被证明是正确的。同时，iPower提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者查看可能影响其未来结果的其他因素，包括iPower的注册声明和向SEC提交的其他文件。

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