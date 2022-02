AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

2021 kalendriaasta on läbi saanud ning sellega on lõppenud ka Soome saaga. Vastavalt avalikustatud teabele on sõlmitud Heimon Kala Oy 100% aktsiate müügileping. Isegi arvestades mõningast paranemist äritegevuse EBITDAs , oli selge, et ilma konsolideerimiseta olnuks Heimon Kala Oy-l väga rakse jätkate iseseisva ettevõttena ning Heimon Kala Oy on kontserni mõistes kasulikum müüa kui jätkata tema restruktureerimist ning rekapitaliseerimist.Soome kahjumite põhjused on 2020 ja 2021 Soome selle hetke johtona ebakompetentsus toodete hinnatamisel ja kulubaasi juhtimisel. Private label toodete hinnad, mida pakuti klientidele 2020 lõpus ja 2021 alguses (Soomes on hinnastamistsükkle miinimum 6 kuud), ei vastanud tooraine hindadele. Suvel 2021 tõstis sealne juhtkond tootmismahtu, mis alla omahinna müümisel suurendas veelgi kahjumit 2021 vältel. Peale juhtkonna väljavahetamist sügisel , võttis ettevõtte uue kursi (tooraine hinnad tegid rekordilise tõusu 2021 lõpus) ja need muutused on ellu viidud tänaseks.

1.3 alustame uue struktuuriga, ning PRFoods omandusse jäävad kalakasvatusega tegelevad üksused Överumans Fisk AB ja Redstrom OÜ (Saaremere Kala AS on uute Eesti kasvatuslubade taotleja, tulevikus antakse lubade kasutamine üle vastavatele üksustele), töötlemisega tegelevad üksused Heimon Kala OÜ Eestis ja John Ross Jr /Coln Valley Shotimaal.

Redstorm OÜ käive 1.493 tuhat eurot, käibekasv võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 504 tuhat eurot;

Redstorm OÜ EBITDA 165 tuhat eurot, EBITDA paranemine 142 tuhat eurot võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 504 tuhat eurot;

Överumans Fisk AB käive 5 tuhat eurot, käibelangus -1.474 tuhat eurot, käibelangus tuleneb kalade realiseerimise edasilükkamisest 2022 kevadele. Seoses kasvatuslubade muutusega oli kevadel vähem kala ning üritasime kasvatada neid kuni hooaja lõpuni;

Överumans Fisk AB EBITDA tegevusest -70 tuhat eurot, paranemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 57 tuhat eurot;

Överumans Fisk AB EBITDA koos biomassi õiglases väärtuses ümberhindlusega 588 tuhat eurot, paranemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 542 tuhat eurot;

Õverumans Fisk AB maksueelset kasumit mõjutas laenukohustuste valuutakursi ümberhindlus summas -36 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil oli mõju positiivne 165 tuhat eurot.

John Ross Jr /Coln Valley käive oli 9,04 meur, kasvades aastaga 12,5%

John Ross Jr /Coln Valley EBITDA oli 802 keur, vähendes aastaga 8,6% . Erakorralised kulud seoses refinantseerimisega olid ca 45 keur

Heimon Kala OÜ müük oli 6,134 meur, vähenes 17% (peatasime toorkala vahendamise)

Heimon Kala EBITDA oli -433 keur (-415keur eelmine aasta) , kahjumi põhjusena on Soome müük .

Heimon Kala Oy tulemused on välja toodud aruande lisas ja tehingu teates lisas 2.

Oleme järginud oma varasemalt kinnitatud tegevuskava kriisist väljumisel:

Vähedada ettevõtte laenukoormust – Soome üksuse müük võimaldab oluliselt vähendada ettevõtte võlakoormust Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused: Heimon Kala OY aktsiate müügileping on sõlmitud ning tehing toimub 1.3 Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis: eesmärk saavutatud kõikides riikides Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10 000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit eurot aastas: Rootsi kasvatustest eeldame täiendavat biomassi 2022 sügiseks 1500-1700 tonni. Eesti kasvatuslubade väljastamine 2022 on realistlikum. Juhul kui lubade väljastamine Eestis jääb 2022 II poolaastasse, liigub täismahus rakendamine 2024 aastasse

Ettevõtete finantskulud on kasvanud tingituna võõrkapitali osakaalu suurenemisest, samas peab märkima, et märkimisväärne osa võõrkapitalist on kas konverteeritav või antud seotud osapoolte poolt ning mis võidakse konverteerida koos intressiga, toetamaks ettevõtte omakapitali. Suuromanikud on avanud ka täiendavad käibekapitali limiiidi ettevõttele. Me usume, et peale seda kui PRFoods on näidanud, et ta suudab kasumlikult tegutseda pelae Soome müüki, kapitali kulu ettevõttele väheneb.

Heimon Kala Oy aktsiate mõju avaldatakse 1 kv raportis peale müügitehingu jõustumist 1.3.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 4kv 2021 3kv 2021 2kv 2021 1kv 2021 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 Müügitulu 15,3 14,2 14,7 14,2 17 12,7 15,1 18,5 Brutokasum 2,2 0,8 0,3 0,9 2,5 1,2 0,7 2 EBITDA äritegevusest 0,8 -0,8 -1 -0,5 0,6 -0,3 -0,1 0 EBITDA -0,3 0 -0,7 -0,7 0,7 -0,5 -0,1 -0,9 EBIT -1 -0,7 -1,4 -1,4 0 -1,1 -1 -1,4 EBT -1,4 -0,6 -1,6 -1,8 -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 Puhaskasum (-kahjum) -1,4 -0,7 -1,7 -1,8 -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 Brutomarginaal 14,10% 5,40% 2,10% 6,60% 14,90% 9,40% 4,40% 10,80% Äritegev. EBITDA marginaal 5,20% -5,50% -7,00% -3,50% 3,40% -2,60% -0,90% 0,10% EBITDA marginaal -2,10% -0,10% -4,80% -5,30% 4,10% -3,80% -0,50% -4,60% EBIT marginaal -6,40% -4,70% -9,30% -9,90% 0,20% -8,80% -6,40% -7,80% EBT marginaal -8,90% -4,60% -10,80% -12,50% -0,60% -11,30% -8,30% -9,80% Puhaskasumi marginaal -9,10% -5,20% -11,60% -12,50% -1,20% -11,30% -8,40% -9,20% Tegevuskulude suhtarv 15,10% 16,30% 15,40% 15,60% 15,60% 18,20% 14,00% 14,30%

BILANSS

mln EUR 31.12.2021 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 Netovõlgnevus 24,2 24,2 20,9 21,4 21,9 21,5 20,7 Omakapital 14,9 14,9 15,8 17,6 18,6 18,5 19,8 Käibekapital -2,6 -2,6 -2,9 -5 -3,9 -4,4 -4 Varad 56 56 55,3 54,5 57,5 57,4 57,1 Likviidsuskordaja 0,9x 0,9x 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x Omakapitali suhtarv 26,70% 26,70% 28,60% 32,40% 32,40% 32,30% 34,70% Finantsvõimendus 61,80% 61,80% 56,90% 54,90% 54,00% 53,70% 51,10% Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x Netovõlg / EBITDA äriteg -14,3x -14,3x -16,9x -55,3x 160,0x 12,8x 7,5x Omakapitali tootlus -26,70% -26,70% -28,70% -23,80% -21,90% -7,00% -9,10% Varade tootlus -7,90% -7,90% -9,10% -8,40% -7,80% -2,40% -3,20%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



Tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020 30.06.2021 VARAD Raha ja ekvivalendid 498 962 2 500 Nõuded ja ettemaksed 4 463 4 153 3 512 Varud 4 596 9 627 5 691 Bioloogilised varad 4 523 3 702 4 795 Käibevara kokku 14 080 18 444 16 498 Edasilükkunud tulumaksuvara 38 21 38 Pikaajalised finantsinvesteeringud 300 232 302 Materiaalne põhivara 14 655 15 968 15 300 Immateriaalne vara 23 715 22 841 23 460 Põhivara kokku 38 708 39 062 39 100 VARAD KOKKU 52 788 57 506 55 598 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 6 275 9 634 7 325 Võlad ja ettemaksed 11 666 12 469 12 124 Sihtfinantseerimine 207 212 207 Lühiajalised kohustused kokku 18 148 22 315 19 656 Intressikandvad kohustused 18 180 13 254 17 561 Võlad ja ettemaksed 0 596 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 877 1 912 1 861 Sihtfinantseerimine 662 785 746 Pikaajalised kohustused kokku 20 719 16 547 20 168 KOHUSTUSED KOKKU 38 867 38 862 39 824 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 198 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 831 -98 559 Jaotamata kasum (kahjum) -8 883 -3 246 -6 723 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 13 353 18 252 15 241 Mittekontrolliv osalus 568 392 533 OMAKAPITAL KOKKU 13 921 18 644 15 774 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 52 788 57 506 55 598

Konsolideeritud koondkasumiaruanne



Tuhandetes eurodes 2kv 2021/2022 2kv 2020/2021 6k 2021/2022 6k 2020/2021 Müügitulud 15 292 17 029 29 499 29 766 Müüdud kaupade kulu -13 139 -14 496 -26 572 -26 033 Brutokasum 2 153 2 533 2 927 3 733 Tegevuskulud -2 395 -2 663 -4 704 -4 985 Müügi- ja turustuskulud -1 668 -1 809 -3 249 -3 367 Üldhalduskulud -727 -854 -1 455 -1 618 Muud äritulud/-kulud 11 46 62 137 Bioloogiliste varade ümberhindlus -752 118 68 24 Ärikasum (-kahjum) -983 34 -1 647 -1 091 Finantstulud/-kulud -384 -129 -368 -438 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 367 -95 -2 015 -1 529 Tulumaks -17 -101 -109 -105 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 384 -196 -2 124 -1 634 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 242 -190 -2 160 -1 592 Mittekontrolliv osalus -142 -6 36 -42 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -1 384 -196 -2 124 -1 634 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 384 299 272 268 Kokku koondkasum (-kahjum) -1 000 103 -1 852 -1 366 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -858 109 -1 888 -1 324 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -142 -6 36 -42 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 000 103 -1 852 -1 366 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,03 0,00 -0,06 -0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,03 0,00 -0,06 -0,04

