ABB obtient une commande de 30 M$ pour une technologie d’imagerie par satellite permettant de détecter les changements environnementaux en temps quasi réel

Dans le cadre de sa plus importante commande dans le secteur spatial privé, ABB fournira des systèmes d’imagerie multispectrale à la société canadienne de données et d’analyse EarthDaily Analytics

Des satellites équipés de la technologie d’ABB seront lancés à partir de 2023, permettant une couverture mondiale quotidienne sans précédent des écosystèmes de la Terre

L’imagerie de haute qualité rendue possible par la technologie d’ABB fournira des renseignements en temps quasi réel sur les changements naturels et anthropiques sur la planète

MONTREAL, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB a obtenu un contrat d’environ 30 millions de dollars de la société canadienne de données et d’analyse EarthDaily Analytics Corp. (EDA) pour développer et fabriquer des systèmes d’imagerie multispectrale de nouvelle génération qui seront installés sur dix satellites (dont un de rechange) qui feront le tour de la Terre. La commande a été enregistrée au cours du premier trimestre de 2022.

Les systèmes d’imagerie multispectrale capturent des données à des fréquences lumineuses particulières sur un large spectre. Le réseau de satellites EarthDaily Constellation sera en mesure de fournir des images de haute qualité dans 22 bandes spectrales avec une résolution allant jusqu’à cinq mètres.

« Nous sommes fiers de collaborer avec ABB au développement du système révolutionnaire EarthDaily Constellation, qui fournira une couverture mondiale quotidienne sans précédent de la Terre avec une qualité d’image scientifique de niveau supérieur. Les systèmes actuels d’observation de la Terre par satellite fournissent soit des images de haute qualité avec une faible couverture, soit des images de faible qualité avec une couverture élevée. Le système EarthDaily Constellation offre une qualité d’image élevée et une riche diversité de bandes spectrales, ainsi qu’une couverture mondiale quotidienne, ce qui n’a jamais été disponible auparavant. La longue série de succès d’ABB à l’avant-garde des domaines des capteurs spatiaux et de l’observation de la Terre nous permet de bénéficier non seulement de la meilleure technologie de sa catégorie, mais aussi de la confiance qui découle d’une collaboration étroite avec une entreprise technologique de premier plan. » a déclaré Don Osborne, chef de la direction d’EarthDaily Analytics.

Une fois déployée sur le réseau de satellites, la technologie d’ABB capturera en continu des images des masses terrestres et des grandes zones maritimes de la planète pendant que les satellites tournent autour de la Terre. Le système d’analyse basé sur l’intelligence artificielle d’EDA traitera ensuite les données recueillies à partir de ces images en fonction des changements enregistrés et générera des renseignements exploitables, notamment sur l’état des écosystèmes de la Terre, ainsi que sur la progression des changements climatiques et leur incidence.

En plus de fournir des renseignements sur les changements climatiques, ces mesures pourraient aider les scientifiques à relever certains des plus grands défis mondiaux, depuis la surveillance de la santé des cultures jusqu’aux prédictions des trajectoires des feux de forêt. Les données recueillies fournissent des renseignements précieux qui permettent de soutenir davantage les mesures de protection de l’environnement, dont la conservation et la gestion durable des ressources.

« ABB est fière de participer au projet EarthDaily Constellation, qui vise à améliorer la compréhension des changements naturels et anthropiques sur Terre, a déclaré Jacques Mulbert, président de la division Mesure et analyse d’ABB. Notre technologie d’imagerie multispectrale de pointe est le fruit de notre riche expertise en matière de solutions d’analyse industrielle et de plus de deux décennies d’expérience dans les programmes spatiaux. L’attribution de ce contrat à ABB témoigne de la compétitivité de notre offre dans le secteur spatial privé, qui connaît une évolution rapide. Nous sommes convaincus que ce projet sera essentiel pour permettre aux industries de divers domaines de prendre les meilleures décisions possible pour leurs activités et d’atteindre leurs objectifs de durabilité. »

Dans le cadre de ce projet, ABB collaborera avec le spécialiste des solutions informatiques pour l’espace Xiphos Systems Corporation sur les composantes électroniques de traitement de données hautes performances en vol, ainsi qu’avec Loft Orbital, le fournisseur de services d’infrastructure spatiale du système EarthDaily Constellation.

L’année 2022 marquera un siècle combiné d’exploitation fiable de tous les équipements optiques d’ABB en orbite, avec des contributions essentielles aux missions phares des agences spatiales du monde entier. Le groupe spatial de la division Mesure et analyse d’ABB est spécialisé dans l’amélioration des capacités de mesure depuis l’espace, qu’il s’agisse de faciliter les prévisions météorologiques quotidiennes, de surveiller avec précision l’augmentation des gaz à effet de serre ou de repérer les gros émetteurs.

