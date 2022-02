Xometry presenta un sito europeo rinnovato, Xometry.eu

Dutch French German Italian Russian Spanish

Le nuove funzionalità rendono più facile per gli acquirenti confrontare e valutare tecnologie, materiali e finiture in tempo reale

Sito dinamico e reattivo sviluppato appositamente per dispositivi mobili Android e iOS

Sarà presto disponibile in spagnolo e polacco, a testimonianza della continua espansione di Xometry nella regione



NEW YORK, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, un mercato digitale globale per la produzione su richiesta, ha presentato oggi un sito rinnovato per i clienti europei, www.xometry.eu , che rende ancora più facile per gli acquirenti confrontare e valutare tecnologie, materiali e finiture in tempo reale. Il sito dinamico e reattivo permette agli acquirenti di utilizzare anche tutte le funzionalità di xometry.eu dai loro dispositivi Android o iOS, offrendo la stessa praticità nel caricamento di file e interattività degli utenti desktop.

Xometry.eu, attualmente disponibile in inglese, tedesco, francese e italiano, sarà disponibile anche in polacco e spagnolo nel secondo trimestre del 2022, a dimostrazione dell’espansione della rete di acquirenti e venditori di Xometry.

“Per le imprese grandi e piccole, Xometry in tutto il mondo sta diventando rapidamente una soluzione di primo piano per accelerare l’innovazione nei team di ingegneri, consentendo anche ai produttori di tutte le dimensioni di espandere la loro rete e far crescere i volumi di affari”, ha dichiarato Randy Altschuler, CEO di Xometry. “Siamo interessati ad aiutare le aziende più importanti del mondo ad accedere a capacità produttive critiche per costruire la prossima generazione di grandi prodotti che alimenteranno la nostra economia globale”.

Informazioni su Xometry

Xometry (NASDAQ: XMTR) sostiene le industrie di oggi e di domani collegando le persone con idee brillanti ai produttori che possono portarle in vita. Il mercato digitale di Xometry semplifica agli acquirenti di aziende Fortune 1000 la possibilità di accedere alla capacità produttiva globale, offrendo contemporaneamente ai fornitori le risorse critiche di cui hanno bisogno per espandere la loro attività.

Contatto per i media

Matthew Hutchison

Matthew.Hutchison@Xometry.com